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الرئيسية | جهات | بحارة المضيق يستأنفون العمل بعد حوار مع العماري‎

بحارة المضيق يستأنفون العمل بعد حوار مع العماري‎

بحارة المضيق يستأنفون العمل بعد حوار مع العماري‎
هسبريس من الرباط
السبت 10 فبراير 2018 - 14:05

عقد إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر ملحقة الجهة بتطوان، لقاء مع ممثلي البحارة المعتصمين بميناء المضيق.

واستمع رئيس مجلس الجهة، الذي كان مرفوقا بعضوي المجلس عن إقليم تطوان، عادل بنونة وزين العابدين الحسينين، إلى المشاكل التي يعيشها المعتصمون ومختلف المطالب التي كانت وراء خوضهم للاعتصام المذكور.

وقد التزم العماري بالعمل على إيجاد الحلول لهذا الوضع في أقرب الآجال، وأبدى المعتصمون ترحيبا بالمبادرة، مشيرين في مداخلات لهم بهذا الصدد إلى أنهم سيعودون إلى استئناف نشاطهم وعملهم داخل ميناء المضيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - شهادة حق السبت 10 فبراير 2018 - 14:34
 السيد العماري يشتغل بنفس المسؤول الذي يستبق المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها، فتراه يتواصل مع مختلف الفآت من اجل ايجاد حلول للمشاكل والمطالب المشروعة قبل أن تتحول إلى أزمات اجتماعية تعيق المجهود التنموي الذي يبذله
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2 - مقارنة العماري والحكومة السبت 10 فبراير 2018 - 14:38
من الواضح أن ما يقوم بها العماري على صعيد جهة الشمال لا علاقة له بما تتخبط فيه الحكومة وطنيا.
العماري يشتغل بمنهجية تشاركية وتواصلية رائعة، قريب من المواطنين، يستمع لهم ويتفاعل ايجابا مع مطالبهم واحتياجاتهم، بينما الحكومة لم تفعل لقاءها بجهة الشرق التي تنتمي اليها جرادة الا بعد قرابة الشهرين من الاحتجاجات
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3 - العماري عندو الكلمة السبت 10 فبراير 2018 - 14:40
الياس العماري معروف بين جميع الفاعلين، خصومه قبل أصدقاؤه أنه رجل الكلمة والمعقول، وأن التزاماته يفعلها مهما كلفه ذلك من ثمن،
لذلك وثق فيه ممثلو البحارة بالمضيق، كما وثق به ممثلو البحارة بالحسيمة سابقا في ملف سمك القرش الاسود "النيكرو"
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4 - كلمة العماري أكبر ضمان السبت 10 فبراير 2018 - 14:42
في نفس اليوم، بحارة المضيق يثقون في العماري ويكتفون ب"الكلمة ليروي عطاهم،
في المقابل، احتجاجات ضد الوفد الحكومي المتواجد بجهة الشرق
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5 - الكل يثق في العماري السبت 10 فبراير 2018 - 14:45
ثقة البحارة في العماري
ثقة التجار في العماري
ثقة المهندسين في العماري
ثقة المحامين في العماري
ثقة المستثمرين في العماري
ثقة المواطن البسيط في العماري،
العماري يشكل الاستثناء في المشهد السياسي، لأنه يحقق إجماعا لم يحظ به حتى رئيس الحكومة بكل صلاحياته
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6 - Amine السبت 10 فبراير 2018 - 14:47
روح المواطنة في خدمة المواطن ... أكثر من شعار ... إنها ممارسة يومية لمناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة داخل الوطن وخارجه
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7 - العماري رجل دولة السبت 10 فبراير 2018 - 14:47
البحارة من الفآت لي دات فالزمان وجابت، وعارفين الراجل من الكلمة، وثقتهم في العماري تعني أن الرجل محل ثقة لا مجال للمزايدة فيها
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8 - ريفي وافتخر السبت 10 فبراير 2018 - 14:49
إنجازات العماري الاستثمارية والاجتماعية والتنموية غطت كليا على إخفاقات وتشوهات الحكومة في جميع المجالات
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9 - علي المودن السبت 10 فبراير 2018 - 14:50
الحوار الجاد والمثمر هذا ما عهدناه على رئيس الجهة السيد إلياس العماري والحضور الدائم والتنقل في أقاليم الجهة للوقوف على مشاكل الساكنة والعمل على إيجاد حلول جدية في أقرب وقت ممكن
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10 - سليمان البطري السبت 10 فبراير 2018 - 14:51
برافو أستاذ العماري، بمثل هذه الاجتماعات نضمن حل المشاكل الاجتماعية قبل حدوثها وتفاقمها
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11 - سؤال مهم السبت 10 فبراير 2018 - 14:53
علاش العماري مت يديرش لقاءات تكوينية لأعضاء الحكومة بخصوص الطرق الناجعة لحل الإشكالات الاجتماعية وتسريع مسلسل التنمية؟
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12 - طارق السبت 10 فبراير 2018 - 14:55
وحده هذا الرجل من يعرف أن العمل لا يحتاج للكثير..
برافو إلياس العماري
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13 - سفيان السبت 10 فبراير 2018 - 14:56
المسؤولية شيء صعب ، وان تكون مسؤولا على جهة كبيرة وتفعل ما تقول وتطبقه على ارض الواقع ليس بالأمر السهل ، والياس العماري استطاع لحدود الساعة ان ينجح في العديد من المسؤوليات . نتمنى له التوفيق
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14 - محمد السالكي السبت 10 فبراير 2018 - 15:00
من منا، وبكل موضوعية وتجرد، يعتقد أن الزمن السياسي الحاضر والقادم في حاجة إلى شخصية وكاريزمية إلياس العماري؟
فالرجل يشتغل بتفاني وبلا توقف ويقول كل شيء من أجل تحقيق شعار #التغيير_الآن الذي وعد به المغاربة ذات انتخابات برلمانية
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15 - moha السبت 10 فبراير 2018 - 15:02
بعد اجتماع مع إلياس العماري، البحارة المعتصمون بميناء المضيق يعلنون عودتهم لاستئناف نشاطهم وعملهم.تواصل سيد العماري في الجهة وتتبع شؤون البحارة من صفات الرجال المثابرين في عملهه بتوفيق لسيد الياس العماري
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16 - عائشة المرتضى السبت 10 فبراير 2018 - 15:03
تحية كبيرة للأستاذ العماري على هذه الدينامية وروح التواصل الجيد والسريع والتفاعل المثمر مع مختلف المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة
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17 - قول الحقيقة السبت 10 فبراير 2018 - 15:05
عمل في المستوى، برافو ليك السيد الرىيس على هذه المبادرات المحمودة
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18 - العماري ناجح في مهمته السبت 10 فبراير 2018 - 15:10
حسبت لقاءات واجتماعات وزيارات الياس العماري خلال هذا الأسبوع وجدتها اكثر مما يقوم به رئيس الحكومة في شهر،
عمليا وفعليا العماري ناجح في مهمته
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