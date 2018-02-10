بحارة المضيق يستأنفون العمل بعد حوار مع العماري‎

هسبريس من الرباط

عقد إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر ملحقة الجهة بتطوان، لقاء مع ممثلي البحارة المعتصمين بميناء المضيق.

واستمع رئيس مجلس الجهة، الذي كان مرفوقا بعضوي المجلس عن إقليم تطوان، عادل بنونة وزين العابدين الحسينين، إلى المشاكل التي يعيشها المعتصمون ومختلف المطالب التي كانت وراء خوضهم للاعتصام المذكور.

وقد التزم العماري بالعمل على إيجاد الحلول لهذا الوضع في أقرب الآجال، وأبدى المعتصمون ترحيبا بالمبادرة، مشيرين في مداخلات لهم بهذا الصدد إلى أنهم سيعودون إلى استئناف نشاطهم وعملهم داخل ميناء المضيق.