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تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين

تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين
هسبريس - محمد الراجي (صور مصطفى بهلول)
الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:00

ثمّة ملاحظة لا بدّ أن تُلفتَ انتباه زائر مدينة تطوان حين يتجوّل في شوارعها ودروبها، وهي اختلاف سلوك مستعملي الطريق، سواء من سائقي العربات أو الراجلين، عن سلوك نظرائهم في باقي مدن ومناطق المغرب.

في "الحمامة البيضاء" لا يستعمل السائقون منبّهات عرباتهم إلا في حالات نادرة، لكن الملاحظة الأكثر لفْتا للانتباه هي الاحترام الشديد لأسبقية الراجلين، إذ يكفي أن يعبُر راجل واحد الطريق حتى تتوقّف العربات إلى حين عبوره.

وثمّة ملاحظة أخرى، وهي أنّ الراجلين غالبا ما يعبرون الطريق في الممرات الخاصة بهم. هسبريس عاينت هذا السلوك المتحضر، وسألت عددا من السائقين والراجلين، فكان الجواب الذي نطقت به مختلف الألسنة هو أنّ هذا السلوك نتاج ثقافة تُرسّخ في وعي التطوانيون منذ الصغر.

تقول طبيبة شابة بعد أن ركنت سيارتها: "هادشي تعلّمناه من الصغر. والِدينا علمونا أن الراجلين عندهم حق الأسبقية في الطريق، ولكن خاصهم يقعطو الطريق فالشراطي ديالهم"، (تقصد ممرات الراجلين).

وتضيف المتحدثة ذاتها: "حنا كنحتارموهوم حيت هوما كيحتارمو راسهم. كيقطعو فالموطع اللي خصهم يقطعو منو. هادشي علاش كنعطيوهم حق الأسبقية. واخا مول الطوموبيل مزروب خصو يوقف حتى يقطعو الراجلين هوما اللوالا".

في تطوان يحافظ سائقو العربات على هدوء أعصابهم.. رغم زحمة المرور وسط المدينة لا يلجؤون إلى استعمال منبهات سياراتهم عند الإشارة الضوئية إلا إذا تأخّر السائق الذي في المقدمة عن الانطلاق مدة أطول مما ينبغي. أما الراجلون فيعبُرون بأريحية دون أن يحثّهم السائقون على العبور مُسرعين.

"نعم، مّالين الطوموبيلات كيعطيونا حق الأسبقية"، يقول شاب بعد أن عبر الطريق، وتقول شابة: "في تطوان ملي تجي تقطع الطريق كيوقفو لك الطوموبيلات.. كنسبقو حنا (تقصد الراجلين) اللاوالا عاد يدوزو هوما"، مؤكدة أن الراجلين بدورهم يحترمون السائقين بعبور الطريق في ممراتها الخاصة، قائلة: "من نهار خلاقيت وانا كنعرف راسي كنقطع فالشراطي".

ثقافة احترام الآخر هذه لا يتباهى بها التطوانيون، بل يشهد لهم بها غيرُهم..يقول مسؤول أمني متقاعد جاء إلى مدنية تطوان من سيدي يحيى الغرب منذ سنة 1973: "الأدب والاحترام بين الناس اللي كاين هْنا ما كاينش فشي بلاصة أخرى فالمغرب".

وفيما يرى البعض أن ثقافة الاحترام هذه ناتجة عن تأثر التطوانيين بالثقافة الأوروبية، نظرا للقرب الجغرافي بين شمال المملكة وإسبانيا، يرى هذا الأمني المتقاعد خلاف ذلك قائلا: "الناس ديال تطوان متحضرين ماشي حيت متأثرين بالثقافة الأوروبية، ولكن لأن العائلات التطوانية الأصيلة لديها هذه الثقافة".

لكنّ سائق سيارة أجرة اعتبر أن التأثر بالثقافة الأوروبية ساهم في تحضّر سلوك مستعملي الطريق التطوانيين، بقوله: "كنشوفو الناس اللي كيجيو من أوروبا، وكنمشيو لسبتة وكنشوفو الناس كيحتارمو قانون السير، وحتى حنا كنحتارموه، وخصنا نعملو أحسن منهم گاع".

ويُعدّ الراجلون من أكثر فئات مستعملي الطريق الأقلّ حماية، إذ يتم تسجيل أكثر من 1000 قتيل سنويا في المغرب في صفوفهم، أي بنسبة 28 في المائة من العدد الإجمالي للقتلى، وأزيد من 20 ألف جريح، بنسبة أكثر من 20 في المائة من العدد الإجمالي للجرحى.

وتقع أغلب حوادث السير بسبب العبور العشوائي للراجلين وكذلك لعدم انتباه السائقين، حسب معطيات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - تمغربيت الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:15
نعم يوجد الاحترام الراجلين في تطوان ممكن أن سكان ربما متأثرين بسبتة.. هذا ما يجب أن يكون في مغربنا الحبيب يجب أن نغير سلوكنا في كثير من الأشياء.. تحية لمدينتي الحبيبة اشتقت إليك..
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82
2 - hamza الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:15
زرتها سنة 2016 لاحظت ذالك جليا ، عكس الدار البيضاء واغلبية مدن المملكة التي لا تحلم فيها بهذا الحق
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83
3 - بيضاوي الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:17
تحية لساكنة مدينة تطوان. أتمنى من سكان هذه المدينة أن يبقوا على ما هم عليه من دماثة الخلق وآداب المعاملة واحترامهم لقوانين السير والمرور. من الدار البيضاء أقول لهم تبارك الله عليكم.
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81
4 - مصطفى الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:17
كلام معقول
انا ابن مدينة قصبة تادلة.قمت بعدة زيارات لمدينة تطوان الجميلة.و الله العظيم اول ملاحظة لاحظتها كانت سلوك ساكنة المدينة في الطريق.هناك احترام السائقين التام للراجلين.و احترام الراجلين لممرات العبور.
هذه الملاحظة لاحظتها في معظم المدن الشمالية.
تحية لأهلنا بالشمال المغربي.
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62
5 - مبارك الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:19
تبارك الله عليهم أتمنى أن تعم هاته الأخلاق والإحترام كل مناطق المغرب
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53
6 - إدريس الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:20
عشت في مدينة تطوان لمدة سنتين وأرفع قبعتي لهذه الثقافة في إحترام ممر الراجلين وتطبيق قانون السير في مدينتهم
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58
7 - واحد من الرعية الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:21
ملاحظة أخرى شاهدتها في هذه المدينة الجميلة ، في تطوان لا تجد من يرمي الأزبال على الأرض ، المدينة نظيفة لدرجة تجعل الزائر يعتقد أنه خارج المغرب ، التطوانيون عنصر راقي دون تكبر أو رياء . نتمنى من هسبريس أن تزور مدينتنا مراكش لترى الفوضى على كل الأنواع و الأشكال : لا احترام للراجلين للممرات الراحل يعبر الشارع و لا يفصل بينه و بين الممر سوى بضع سنتميترات ، و لا احترام للسائقين لمن يعبر من الممرات و أين هي الممرات أصلا فجلها انمحت معالمه و هذا دليل على "جودة" الصباغة المستعملة و التي تستنزف الملايين خاصة عند قرب زيارة ملكية للمدينة ، و حتى ما صمدت صباغته تكون نهايته مغلقة بالفراشة كما هو الحال بشارع الداخلة بالمسيرة الأولى . هنيئا للتطوانيين بما بلغوه من درجات الوعي . "و الله يشوف من حالنا و من حال اللي بحالنا" .
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50
8 - كمال العمراني الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:22
الدور الكبير يرجع لرجال الشرطة الذي يعملون كل ما بجهدهم لترسيخ هذا القانون في عقلية الساءقين فتارة بالتحذير وتارة بالمخالفات..
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-96
9 - مصطفى الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:22
لماذا لم.تعمم.في جميع المدن.من واجب الساءقين احترام ممر الراجلين..ومن واجب الراجلين احترام الممر...ويبقى الضمير هو سيد الموقف......
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34
10 - مغربية حرة الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:22
تحية عطرة لساكنة مدينة تطوان الجميلة زرت هذه المدينة عدة مرات في العطل الصيفية و لمست في اناسها الطيبة و احترام الآخر و إعطاء الأسبقية الراجلين و احترام المسنين من طرف السائقين و الساكنة لهذا تركت في نفسي هذه المدينة الراقية انطباع و ذكريات جميلة و أن شاء الله سازورها كلما سمحت لي الظروف مع والدتي العزيزة أطال الله في عمرها
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39
11 - mowatine الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:23
ابمشكل في التربية و الاخلاق وليس في التجهيزات اليس تطوان مدينة مغربية .
معروفة على سكان الشمال عموما اخلاق حميدة و احترام القانون هو نتاج تربة و قيم اخلاقية تنتقل من جيل الى اخر
ملاحظة انا دكالي .
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30
12 - منير التولالي الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:24
تطوان مدينة نموذجية في كل شيئ , الطرقات , المساحات الخضراء , الملاعب و المرافق الرياضية ...على عكس مدن عريقة و بإمكانيات هائلة التي تحولت إلى مدن كئيبة , كمدينة مكناس مثلا التي كانت عاصمة في الماضي و لديها كنز تاريخي تم قبره بالإهمال و انعدام المسؤولية , بل إن مداخيل المدينة التي تقدر بالملايير فقط من عائدات الضرائب يتم نهبها و تبديدها في مشاريع عشوائية و حقيرة مثل مشروع الزويتينة الذي خسرت فيه 3 ملايير و 600 مليون ليتم إغلاقه لتسكنه الجرذان و الكلاب الضالة .
و الله لم يتم إضافة بناية واحدة تسر الناظرين منذ عهد الحماية , بل العكس تم تحويل ضيعات من أجود الأراضي إلى تجزيئات عشوائية و تم نهب مركبات و دور شباب و قاعات سينمائية لها تاريخ عريق لتحويلها إلى عمارات و مقاهي ...خلاصة القول واقع محزن و يدمي القلب , لأن المسؤولين لدينا # مكلخين # و لا يملكون ذرة من إحساس بالوطنية و لا يتوفرون على ذوق و لا حس جمالي , لهذا يسيرون المدن كأنها خمارات فقط .
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19
13 - kadiri الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:25
شريطة ألا يتحول الوضع الى ديكتاتورية الراجلين إذ على هـؤلاء الإمتناع عن عبور الطريق عندما لا تسمح الاشارة الضوئية بذلك!!!!!!
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13
14 - Zakaria from Oujda الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:28
لم أزر تطوان منذ الطفولة ولكن سمعتها فيما يخص حركة السير سمعة طيبة وأتمنى من المدن الأخرى - وخصوصا الكبرى - أن تحذو حذوها.
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21
15 - واد لاو الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:28
نتمنى ان تعم هذه السلوكات في شتى ربوع المملكة و تكون مدينة تطوان مثالا على ذلك .
لنغير سلوكنا !
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19
16 - adil الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:30
التطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين سلوك المتحضر،
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17
17 - Zirlo الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:31
السوءال هو لماذا لا ترسخ هذه التصرفات الحميدة في جميع المدن و التي تدعي الحضارة زورا ؟!
يجب على المجتمع المدني ان يقوم بدورة لنرتقي في عدة اشياء. مثل احترام الصف و الاسبقية و على لاعلام العمومي المساهمة في ذلك عوض المسلسلات الفارغة التي لا تنفع في شيء.
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14
18 - ملاحظ الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:33
من شب على شيئ شاب عليه، كل الاحترام لهذا السلوك الراقي والامل ان تنتقل عدواه الى باقي مدن المملكة
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19
19 - عزيزتي تطوان الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:35
لا استغرب من هذا التصرف الصاءب من ناس تطوان التي تعيشها عائلات موريسكية كثيرة والله ناس ونعم الأخلاق والثقافة، اغنياء كانوا أو فقراء. يوجد بها من أقدم معاهد الموسيقى في المغرب والفنون الجميلة عامة ودار الثقافة ولقاءات سنماءية ومسرحية...وللثقافة تأثير كبير على تصرفات البشر خاصة في ما يخص الاحترام في التعايش. حبذا لو كل مناطق المغرب تتعلم من نموذج تطوان.
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19
20 - سعيد السوسي الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:35
في الرباط يعاب على التقنيين يضعون علامة اسبقية الراجلين بجوار الممر .
الشيء الذي يجعل من هذه العلامة خطر على الراجلين و السائقين .
و الصواب هو وضع علامة اسبقية الراجلين بعيدة عن الممر ب 25 متر . حتى يأخد السائق احتياطه للفرملة او نقص السرعة المثال على الطريق الساحلية
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17
21 - viva tetuan الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:36
es cuestion de custumbre , somos vecinos de ceuta y suelemos ver este Comportamiento civilizado de la jente europea
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-4
22 - Jilali الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:39
للأسف الشديد هذا السلوك الذي يتعلق باحترام السائقين الراجلين واحترام هؤلاء لممراتهم غير متجذر في جل مدن المغرب خاصة مدينة خريبكة حيث مازال المواطن يمشي وسط الطريق كأنه سيارة فما بالك العبور من الممر الخاص به أضف الى هذا اختلاط السيارات مع العربات المجرورة من طرف الحمير والبغال
رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها الوزارة الوصية على تنظيم السير والجولان مازال المواطن دون المستوى المطلوب في استعماله للطريق
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14
23 - زاءر لتطوان من مراكش الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:39
ملاحظة في محلها كل من يزور الحمامة البيضاء يكتشف التفرد الذي تتميز به هذه المدينة اناس طيبين ومتحضرين نتمنى لكل المدن المغربية الاقتداء بتطوان ولو قليلا باحترام ممر الراجلين ساءقين او راجلين
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16
24 - Allali الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:40
J’ai ce même comportement civilisé chez les casablancais, un casablancais ou casablancaise pour eux la civilisation c’est d’avoir un téléphone intelligent, une voiture, une coupe de cheveux à la mode, ça s’arrété là la la civilisation chez les bidaouis. Les autres choses comme comment traverser d’un bout à l’autre d’une route, comment respecter la queue dans les endroits publics(banques, hôpitaux, communes ...etc), comment conduire sa voiture en grillanat les feux rouges, des coups de klaxon infinies, comment verser l’eau sale des balcons où secouer les tapis pleins de poussières par les balcons, comment poser les poubelles, comment faire la queue pour chercher les billets dans le stade Mohammed V, même le public comment il encourage avec des dessus du corps tout nu, debout, des cris au lieu de s’asseoir comme les européens, c’est la civilisation des bidaouis
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17
25 - المصطفى الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:41
لقد لاحظت نفس الملاحظة أثناء ارتيادي للمدرسة العليا للاساتذة بمرتيل سنة 1993 ، إنها حقا مدينة جميلة بساكنيها ، وهذه شهادة من أحد أبناء مدينة تازة.
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17
26 - kayssar الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:42
الله احفظهم يا سكان تطوان تكونو و تبقاو قدوة لجميع الراجلين في جل المدن المغربية، نفس السلوك لاحظته في مدينة طنجة، والله انك تحس بافتخار أن الشعب المغربي يتقدم من خلال هدا السلوك. الله يحفظ الجميع.
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11
27 - mon maroc الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:46
oui parceque les pietons eux aussi respectent les automobilistes et ne traversent pas n'importe ou et n'importe comment, ils traversent sur le passage protege .........a mediter
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7
28 - صوت العقل الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:52
أما في مدينتي المحترمة جدا ( ! ) فلا أحد يحترم الآخر سائقا كان أو راجلا عدا استثناءات معدودة . بالأمس فقط ، اقتربت من الممر ، خفضت السرعة كثيرا حتى لا أثير الشكوك لدى العابرين .ركنت سيارتي وعدت لأعبر بدوري . لم يتوقف أحد . نبهت أحدهم إلى وجود ممر ، لم يكترث بي ليحذو الباقون حذوه . الراجلون عند الأضواء يعبرون سواء كانت حمراء أو خضراء . استعمال المنبه في كل الحالات . أي فصيلة نحن في هذه المدينة السعيدة !!!!! حين يغيب احترام الآخر لا تنتظر شيئا .
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13
29 - يوسف الاثنين 12 فبراير 2018 - 12:54
تحية لسكان تطوان . كنت ادرس بها سنة 2010 من الطف خلق الله.
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13
30 - مولاة لحريرة الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:03
هادي ماشي تطوان لي كنت فيها انا. ايلا كان هادشي صحيح، علاش لبوليس كيوقف حدا ممر راجلين باش يسير؟ ايلا بغيتي تفهم مدينة خصك تعيش فيها أيام وشهور. ماشي زيارة خاطفة ويكون عندك زهر. المشكل ماشي فراجلين ولا صحاب سيارات. لمشكل فبلاد باقا فيها بنية تحتية لي خلات فرنسا 1956. قديمة.
مفهمتش. فلول كتبتي:"ويُعدّ الراجلون من أكثر فئات مستعملي الطريق الأقلّ حماية..."(شكون لمسؤول علا حماية راجلين؟ )
ولاكن رجعتي وكتبتي"..وتقع أغلب حوادث السير بسبب العبور العشوائي للراجلين..."
ايلا راجل مقطعش عشوائيا عمرو مايقطع.
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-19
31 - مارتيلي الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:08
شئ جميل أن يرقى المواطن لهذا السلوك الحضاري لكن من المؤسف له أن لا تكون السلطات مسايرة لهذا الرقي الحضاري ..فلا يعقل أن تهمل السلطات المياه العادمة عند مدخل مارتيل عند تجزئة التنمية رغم رفع عريضة للمسؤولين لكثرة الحشرات والروائح الكريهة حتى أصابتنا الأمراض. أتمنى أن تبادر النيات الحسنة وخصوصا المجتمع المدني. مع الشكر الجزيل لهسبريس
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7
32 - خالد.ف الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:09
تطوان المدينة المتحضرة بأهلها إن ما يلفت النظر تلك الواجهات المنزلية الأنيقة ! طلاء و زهور و ديكور يشرح النفس ، أزقة و شوارع نظيفة ،أناس طيبون و ذوي أخلاق مميزة ! قلما تسمع كلاما نائبا أو تصادف مشاجرات ! أما إن صادفت راجلا يعبر الطريق عشواءيا أو ساءقا لم يحترم ممر عبور الراجلين فاعلم أنه غريبا عن المدينة . حقا إنها حمامة بيضاء بما تحمله الكلمة من معنى!
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11
33 - tarik الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:12
Il n'y a pas que Tetouan ou Tanger c'est tout le nord et le nord Est du Maroc, même dans de petites villes comme Taourirt, Jerada ou Guercif, la priorité est donnée aux piétons. Un jour j'ai voulu essayé à Casablanca, j'ai failli être écrasé par un chauffard
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6
34 - معلق الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:14
وقيلا احنا عزيز علينا ندوخوا راسنا ورا لي جا ل تطوان كيشوف غير بلاصا بريمو ساحة القصر الملكي الخ.... غيرصونطرفيل وسير بعدشوية
واجي تشوف تطوان دي ال بصح اوتشوف الاحترام الحقيقي وبلا منبقاو نكدبوا على راسنا اونديروا الإشهار الزاءف.ورا كل مدينة بالمغرب وفيها الأحياء النافعة والأحياء الغير النافعة وفيقوا كيما كائن المغرب النافع الخ........
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-11
35 - salaheddine الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:14
بقات في الاسبقية للراجلين: تطوان مدينة تعج بالمشاكل و الفوضى و شبابها يعاني من البطالة و التهميش نظرا لغياب الشركات و المعامل و أغلبهم يتعاطون و يتاجرون في الحشيش خصوصا ناس جبالة الذين يختبئون في الجبال مثل حي درسة و حي طابولة. و التجارة أيضا في تهريب سلع سبتة كما أنها مليئة بالمرضى النفسانيين و المتشردين خصوصا في الاحياء الشعبية. و الوضع الاقتصادي للمدينة ككل راكد ودائما مرهون بمعبر باب سبتة فان قامت السلكات بفتحه فعجلة الاقتصاد في المدينة تدور و ان أغلقوه فان الوضع يتأزم.
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-2
36 - ألام الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:15
ممكن لساير المدن المغربية.ان تحدو حدو تطوان...ولكن...مع من...؟اصحاب طاكسيات!اصحاب طربورتور..!هنا فالدار البيضاء..وبالضبط...في الحي.الصناعي...حي مولاي رشيد...هنا السيبة....اللهم الطف
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3
37 - Mohamed الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:16
كل الاحترام والتقدير لساكنة تطوان، فنيدق والنواحي على احترامهم للراجلين. نسبة 99% منهم يحترمون الراجلين في المناطق الشمالية ونسبة 1% تحترمهم في باقي مناطق المملكة. الربط والدار البيضاء لا يحترمون بتاتا الراجلين إلا حالات نادرة .
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4
38 - Ali outmani الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:19
!!!Bravo tetouan
!!!Bravo tetouan
!!!Bravo tetouan
!!!Bravo tetouan !!!Bravo tetouan
!!!Bravo tetouan
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0
39 - نبيل الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:19
ساكنة مدينة تطوان حافظوا على هده الميزة التي تميزكم
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3
40 - توتو الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:21
نعم هذا لمسته بتطوان حمامة الشمال ....
لكن لا ننسى حتى الرجلين يحترمون السائقين ويلتزمون ممر الرجلين عكس راجلي البيضاء والرباط.........
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3
41 - Hicham الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:27
C'est surtout l'éducation, le problème actuel c'est l'immigration , les gens de la compagne qui ont envahis les plusieurs villes pour chercher du boulots aussi d'autres qui ont vendus leurs terres pour faire des projets, non seulement les piétons qui respectent le feu rouge, le passage des piétons et plusieurs choses encore, comme les klaxons , jeté des ordures de la voilure, craché devant qq un, uriné partout , parler a haute voix dans les cafés, ne pas respecté les endroits de fum3urw et non fumeurs dans les cafés...............par contre d'autres gens de la compagne ce sont habitué à respecté l'envirenemt ou ils vivent actuellement.
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2
42 - Nihilus الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:27
C'est la deuxieme Villegas de regime, toujours netoyee, c'est a cause de la peur de makhzen, pour les visites sourpasse de Roi, mais quand j'etais [email protected] les villes de nord ce sont netoyee avec des camions d'eau,
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-2
43 - لقمان الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:28
تحية حارة لأهل تطوان بهذا السلوك الحضاري، أنا مدينة الحديدة التي قيل عنها مدينة سياحية والحقيقة لا علاقة لها بالسياحة حيث الطرق مايئة بالحفر والإنارة شبه منعدمة بمصابيح كالشموع أما الأزبال وانعدام النظافة فحدث ولا حرج. نأتي لسير على الطرقات وهنا الكارثة، فانعدام ممر الراحلين يجعل الفًوضى بين السائقين والراحلين مأنهم في سباق، والمنبهات تَخَلَّق ضجيجا لا يتاق... إنها تربية لا حضارية تعم البلاد والخلق... اللهم غير بقوم جاهل...
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4
44 - Casablancais الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:29
Oهنا في شيكاكو لا يوجد شيء اسمه احترام الراجلين او السائقين. هناك فقط اشارات المرور. تتوقف السيارات حين يشتعل الضوء الاحمر ليمر الراجلون. لن تجد احدا يحاول المرور حين يكون الضوء اخضرا.
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45 - عبد الحميد الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:29
بالفعل مدينة تطوان رائعة في كل شيء لكن في مدن أخرى وحتى عندما يعبر الراجلون من الممر الخاص فبعضهم يعبر مهرولا أو بطمأنينة وعينه في السماء ومتأكد من أن السيارات ستقف جاهلا بأن القانون يلزم الراجلين بالتأكد من ترك مسافة كافية للسيارات والشاحنات للفرملة في وقت مناسب، اوا أحنيني إلا تقطع الفران شد في الممر
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46 - محمد الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:35
نعم لاحظت هادا الشي في تطوان خلال زيارتي
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47 - hmidou الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:36
ما جاء في المقال نسبي للغاية ليس هناك فرق كبير بين سلوك سائقي تطوان وباقي مدن المغرب لكن في تطوان الشوارع ضيقة والسائق مضطر للسير بالسرعة الأولى أو الثانية دائما ويستغل الراجلون بطء السرعة لقطع الطريق ويتوهم الزائر أن فيه احترام مطلق للراجلين
على كل حال نتمنى أن يكون ما جاء في التعليق صحيحا فهو على الأقل يشجع على السلوك المتحضر من مستعملي الطريق
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48 - ورزازات الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:37
يوم امس وقعت حادثة سير بورزازات مساءا . بسبب عدم احترام الراجلين . سيارة تسير بسرعة جنونية يسوقها طبيب دهس امرأة وطفليها كانت المسكينة فوق ممر الراجلين .
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49 - عبدو الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:40
هذا السلوك استلهموه من السلوك الحضاري الأروبي، خصوصا الإيبيري لأن في مدن الشمال تلتقط فقط القنوات الاسبانية
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50 - تطوان البهية الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:40
أول شيء جذب اهتمامي أثناء زيارتي لمدينة تطوان خلال سنة 2014، كان مدى احترام مواطنيها وخاصة سائقي السيارات لحق الراجلين في عبور الشوارع، فبمجرد خطوك أولى الخطوات على الطريق يستعد السائقون إلى التوقف ومنح أسبقية العبور للراجلين، في مشهد قل نظيره في شوارع باقي المدن المغربية، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول أسباب استشراء هذه الثقافة المحمودة في سكان مدينة تطوان، وكيف ترسخت لديهم هذه المبادئ الفاضلة، ومن هنا يمكن أن نجعل من الحمامة البيضاء نموذجا يحتذى به وقائدا لسرب باقي المدن المغربية التي تعج شوارعها بالفوضى واللامبالاة واللامسؤولية وسط السائقين والراجلين على حد سواء. وفي اعتقادي أن ما تحقق في مدينة تطوان من سمو للأخلاق واحترام متبادل بين السائقين والراجلين مرده إلى انعدام الأنانية وسواد روح التسامح اللتين تشبع بهما سكان المدينة البهية عبر مراحل تاريخية وفي ظروف ثقافية معينة وتكرست بعد ذلك جيلا بعد جيل عبر التنشئة الاجتماعية وعلى الخصوص دور الآباء في تلقين النشأ هذه المبادئ الحميدة.
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51 - عبيبس الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:50
سلوك حضاري متقدم و واجب وطني و قانون. يجب احترامه .و من لم يحترم قانون السير يسبب لحوادث الطرق التي لا تحمد عقباها. ويعتبر انسان متخلف عقلياً و اجتماعيا . لنغير سلوكنا.
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52 - مواطن صريح الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:59
يقول المثل العربي من جاور المساك نال من طيبه ومن جاور الفحام نال من سواده هدا يسمى التأثر الايجابي والدي يكمن في تأثر ساكنة مدينة تطوان بسكان مدينة سبتة في سلوكيات واداب استعمال الطريق سواء اكان الامر يتعلق بالراجلين ام بالسائقين وتحية لسكان مدينة تطوان واتمنى ان تنتقل العدوى الى باقي المدن المغربية اقصد العدوى النافعة.
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53 - مستغربة مغتربة الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:00
أصلا المدن المغربية الشمالية تتميز بالتنظيم والنظافة منذ القدم لكن للأسف بدأت تفقد هذه الميزة خاصة مدينتي طنجة والعرائش التي أصبحت تعرف إنتشار المخدرات وما يصاحبها من سلبيات وعادت مرتعا لمروجها وكأنهم يريدون جعلها نسخة من الدار البيضاء(طنجة)
كل أهلي ينحدرون من الشمال ولكن انا وإخوتي نشأنا في الدار البيضاء وأذكر جدتي رحمها الله كانت تقوم بتنظيف الحي بأكمله وتعمل على كنسه يوميا وكان بعض ساكنة البيضاء يسخرون منها ومنهم من كان يظن أنها بلهاء لأنهم لم يعهدو هذا التصرف.
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54 - hamada الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:02
لاحضت نفس الشئ في كل مدن الشمال تطوان مرتيل الفنيدق...
ايوا يلا بغيتي تشوف الروينة اجي شوف مدينة القنيطرة شي داخل ف شي.لا سائقين كيحتارمو لا راجلين كيحتارمو.المهم الحافض الله و صاف.
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55 - حسن الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:11
الفضل كل الفضل لرجال الامن الذين يسهرون على تنظيم السير خصوصا في ممر الراجلين وهذا في جميع المدن الشماليه خصوصا في الصيف عكس المدن الداخليه لا يوجد امن في ممر الراجلين
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56 - Hicham oujda الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:12
سعيد بسماع هذا. الحمد لله باقي ناس فيهم الخير والتربية والأخلاق الطرقية. تحياتي لكم ناس تطوان. مدينة نضيفة تبارك الله احببتها عندما زرتها. البارحة وقف لي طاكسي عند رجلي في ممر الراجلين أمام الولاية القديمة في الشارع الرئيسي في وجدة. حشوما والله. عيب عليكم لكل من لا يحترم ممر الراجلين راحنا زعما في 2018 مازال بنادم ضاهس بحال الكركدن
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57 - حسين أفرا الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:19
شكرا للمتدخلين الذين أطروا ساكنة تطوان على هذا التحضر وشكرا لعبد الحميد الذي نبه إلى ضرورة الاحتراز من الراجل بترك مسافة للعربة كافية للفرملة.. وأنا ألتزم هذه السلوكات بنواحي أكادير سواء عبور الطريق، عدم القدرة على رمي ولو فضلات العلك كيفما اتفق... أجدني مواطنا نشازا. ذات مرة سمعت أحد التلاميذ يهمس: " والزبال " حينما هممت بأخذ وريقة من الأرض. عرفت السبب لكن لو عرفت القائل سأنسف هذا السلوك نسفا وأقل ما يمكن أن أفعله أن أقول له الكلمة نفسها بحذف الألف واللام بآخره مع إضافتها إلى ياء المتكلم بذاك سأكون متحضرا بالشكل الذي يراه ويراه كثير من الغاربة تحضرا. وشكرا
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