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الرئيسية | جهات | رحل محاصرون ينادون بفك العزلة ضواحي إملشيل

رحل محاصرون ينادون بفك العزلة ضواحي إملشيل

رحل محاصرون ينادون بفك العزلة ضواحي إملشيل
محمد آيت حساين
السبت 10 فبراير 2018 - 22:50

خرج مجموعة من الرحل المحاصرين بمنطقة أزاغار نييلم، التابعة لجماعة بوزمو بدائرة إملشيل، إقليم ميدلت، السبت، في مسيرة احتجاجية، مشيا على الأقدام، في اتجاه مقر ولاية الرشيدية من أجل مطالبة الوالي بضرورة تسخير الآليات لفتح المسلك الطرقي المؤدي إلى المنطقة حيث يوجدون، وتقديم المساعدات الغذائية لهم وأعلاف لمواشيهم.

وعبر الرحل المحتجون، البالغ عددهم حوالي عشرين فردا، عن تذمرهم من غياب الإرادة لدى الجهات المسؤولة من أجل فك العزلة عنهم وإغاثتهم وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم والأعلاف لمواشيهم، مضيفين أنهم محاصرون منذ أيام بمنطقة أزاغار نييلم، التي يوجدون بها طيلة الأشهر الماضية، دون أن تتحرك نحوهم أي جهة رسمية للاطمئنان على حالتهم، أو تقديم المساعدات والدعم النفسي لهم، وفق تعبيرهم.

أومنصور سعيد، أحد الرحل المحتجين، قال في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الالكترونية، "كنا في الأول نفكر في تنظيم مسيرة نحو عمالة تنغير، لكونها تدخلت وأنقذت الرحل الموجودين بترابها، إلا أننا قررنا التوجه نحو مقر الولاية، أولا، من أجل إيصال معاناتنا إلى المسؤول الإداري الأول عن الجهة". وأضاف "منذ أيام ونحن وأبناؤنا الصغار نعاني دون أن يغيثنا أحد، وعدد من رؤوس مواشينا نفقت بسبب موجة البرد والتساقطات الثلجية الأخيرة".

وأوضح أنهم خرجوا اليوم من أجل مطالبة الجهات المسؤولة بفتح المسلك الطرقي المؤدي إلى منطقة أزاغار نييلم، الذي يبعد فقط بحوالي كيلومترين عن الطريق المعبدة، مضيفا "أن المواشي التي كانت مصدر رزقنا وعيشنا نفقت ولم تتبق لنا سوى العشرات من هذه الرؤوس"، ملتمسا من وزارة الفلاحة وباقي المتدخلين "إحصاء الأضرار التي لحقت بالفلاحة والمواشي بسبب الأجواء الباردة من أجل تعويض أصحابها، خصوصا الفقراء منهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ياااسين السبت 10 فبراير 2018 - 23:14
اليكم الله ياااهل املشيل الله اكون في عونكم
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13
2 - متتبع الأحد 11 فبراير 2018 - 00:46
من هولاء الذين يحملون شرويطة دون العلم الوطني ويطالب بالتدخل لانقاذهم? ترتكبون اخطاء في حق الوطن وتطالبون بالانقاذ . ربما على قد التعدي يتم الجزاء .نتمنى ان تفيقوا من مخططات اعداء هذا الوطن
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-1
3 - saood الأحد 11 فبراير 2018 - 00:53
الفلاح في المغرب معفي من الضرائب لسنين وكل ما يحصل عليه يضعه في جيبه ويطال الدولة ان تعوضه من اموال دافعي الضرائب هذا هو لهبال اش عطيتو نتوما لدولة باش ترجعها ليكم تكلو وحدكم وتغوتو واش في العيد لكبير ملي تبيعو العتروس بعشرين الف ريال والحولي بسعين وستين وتماين كتفكرو في الفقير والمهمش والبيطالي نتوما لعندكم عشرات المواشي راه كينين الملايين لراس مالهم غير الدراري وكالين الخبز وكلشي بطالي الله يهديكم واش بغيتو الدولة دير الكليماتيزور لكسيبة والتسطية هاذي
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-4
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