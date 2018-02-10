رحل محاصرون ينادون بفك العزلة ضواحي إملشيل

محمد آيت حساين

خرج مجموعة من الرحل المحاصرين بمنطقة أزاغار نييلم، التابعة لجماعة بوزمو بدائرة إملشيل، إقليم ميدلت، السبت، في مسيرة احتجاجية، مشيا على الأقدام، في اتجاه مقر ولاية الرشيدية من أجل مطالبة الوالي بضرورة تسخير الآليات لفتح المسلك الطرقي المؤدي إلى المنطقة حيث يوجدون، وتقديم المساعدات الغذائية لهم وأعلاف لمواشيهم.

وعبر الرحل المحتجون، البالغ عددهم حوالي عشرين فردا، عن تذمرهم من غياب الإرادة لدى الجهات المسؤولة من أجل فك العزلة عنهم وإغاثتهم وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم والأعلاف لمواشيهم، مضيفين أنهم محاصرون منذ أيام بمنطقة أزاغار نييلم، التي يوجدون بها طيلة الأشهر الماضية، دون أن تتحرك نحوهم أي جهة رسمية للاطمئنان على حالتهم، أو تقديم المساعدات والدعم النفسي لهم، وفق تعبيرهم.

أومنصور سعيد، أحد الرحل المحتجين، قال في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الالكترونية، "كنا في الأول نفكر في تنظيم مسيرة نحو عمالة تنغير، لكونها تدخلت وأنقذت الرحل الموجودين بترابها، إلا أننا قررنا التوجه نحو مقر الولاية، أولا، من أجل إيصال معاناتنا إلى المسؤول الإداري الأول عن الجهة". وأضاف "منذ أيام ونحن وأبناؤنا الصغار نعاني دون أن يغيثنا أحد، وعدد من رؤوس مواشينا نفقت بسبب موجة البرد والتساقطات الثلجية الأخيرة".

وأوضح أنهم خرجوا اليوم من أجل مطالبة الجهات المسؤولة بفتح المسلك الطرقي المؤدي إلى منطقة أزاغار نييلم، الذي يبعد فقط بحوالي كيلومترين عن الطريق المعبدة، مضيفا "أن المواشي التي كانت مصدر رزقنا وعيشنا نفقت ولم تتبق لنا سوى العشرات من هذه الرؤوس"، ملتمسا من وزارة الفلاحة وباقي المتدخلين "إحصاء الأضرار التي لحقت بالفلاحة والمواشي بسبب الأجواء الباردة من أجل تعويض أصحابها، خصوصا الفقراء منهم".