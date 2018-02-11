العزلة تُخرج ساكنة "أيت مرزوك" إلى الاحتجاج

ياسين أوشن

أسبوعان بالتمام والكمال من العزلة بسبب الثلوج الكثيفة، كافيان لتخرج ساكنة دوار أيت مرزوك، قيادة أكديم جماعة أنمزي إقليم ميدلت، للاحتجاج أمس السبت في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه بني ملال.

المسيرة التي شارك فيها الرجال كما النساء، جاءت نتيجة العزلة التي فرضتها الثلوج على مختلف المناطق الجبلية بالأطلس الكبير الشرقي، ومن ضمنها أيت مرزوك، والإهمال الذي طال الدوار المحاصر منذ زمان.

وفي هذا السياق، أكد محمد، وهو شاب من المشاركين في مسيرة أمس، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنهم انطلقوا من مسقط رأسه مع الساعة التاسعة صباحا، وعدد المشاركين فيها بلغ 60 فردا، إلا أن المسالك الوعرة وعلو سمك الثلوج والانخفاض الشديد في درجة الحرارة، كلها عوامل أدت بـ14 فردا تقريبا إلى التوقف عن المسير، بعد العياء وطول المسافة التي قطعوها، خصوصا من كبار السن والمرضى منهم.

وبخصوص مصير العالقين في الطريق أثناء المسيرة الاحتجاجية، أشار محمد إلى أنه في الغالب سيوقدون النار في مكان ما، وسيعودون أدراجهم إلى الدوار غدا صباحا، مردفا أنه يجهل مصيرهم لحدود الساعة ولا أخبار عنهم.

وأضاف موضحا، "الطريق مفتوحة من الجماعة القروية تونفيت إلى قيادة أكوديم، لكن من أكديم إلى أيت مرزوك لا تزال مقطوعة بفعل الثلوج، وبيننا وبين جماعتنا 16 كيلومترا، فكيف يعقل أن نظل محاصرين والمسافة الفاصلة بيننا ليست كبيرة؟".

وأضاف في تصريح خص به "هسبريس"، أنهم بلغوا إلى حدود مساء أمس الجمعة قرية "بواضيل" بجماعة سيدي يحي أيوسف بعد 18 كيلومترا من البرد وجوع، وبعد أخذ قسط من الراحة سيتوجهون، بعد مشاورات في ما بينهم، إما إلى مدينة بين ملال وإما إلى العاصمة الرباط، لإسماع صوتهم للمسؤولين، مردفا أن ساكنة بواضيل رحبت بهم وأكرمتهم بصدر رحب.

وعن عدم التوجه صوب العمالة بميدلت، أكد المتحدث نفسه، أن العمالة أهملتهم، "إذ لا تعترف بوجودنا أصلا، فكيف يعقل أن يتم فك عزلة جميع الدواوير المجاورة لنا باستثناء دوارنا أيت مرزوك، أليس هذا تمييزا وإقصاء لنا من جغرافية الإقليم؟" يتساءل محمد.

وتفاعلا مع مسيرة المحتجين ووعورة التضاريس التي سلكوها في هذه الأجواء الباردة، أكد حسن العكاوي، وهو ناشط جمعوي، في تدوينة على الفايسبوك قائلا: "من استطاع أن يجتاز مضايق 'ثاثروت' في هذه الأجواء، لاشك أنه سيواصل الزحف حتى أبي رقراق"، في إشارة إلى ما تشكله الطريق الجلية من مخاطر على المحتجين مشيا على الأقدام في فصل الثلوج.