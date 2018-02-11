24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|12:47
|15:44
|18:11
|19:27
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الإرث بالتعصيب .. مناقشة مع رفيقي
- 36 مليار دولار تنتظر الإنفاق على الترفيه بالسعودية
- التطبيــع يسير بالسرعة القصوى !
- الآلاف يتظاهرون بإيطاليا ضد الفاشية والعنصرية
- كامل يخلف سجلماسي في الاتحاد من أجل المتوسط
جرادة ترد على العثماني بمسيرة "الأكفان" وتُطالب بـ"زلزال سياسي" (5.00)
- أخنوش يراهن على نهضة حقيقية بالمغرب وينتقد "الخطابات الهدّامة" - (102)
- بوسعيد: ارتفاع كتلة أجور موظفي الدولة يقلص دعم الفئات الهشة - (72)
- حزب الله يشيد بـ"جيش الأسد" بعد إسقاط مقاتلة إف16 إسرائيلية - (59)
- مسيرة أصحاب "البذلة البيضاء" تُحذر من "السكتة القلبية" في البلاد - (48)
- إسبانيا تعتزم إنشاء معبر حدودي ثالث لولوج مدينة سبتة المحتلة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العزلة تُخرج ساكنة "أيت مرزوك" إلى الاحتجاج
أسبوعان بالتمام والكمال من العزلة بسبب الثلوج الكثيفة، كافيان لتخرج ساكنة دوار أيت مرزوك، قيادة أكديم جماعة أنمزي إقليم ميدلت، للاحتجاج أمس السبت في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه بني ملال.
المسيرة التي شارك فيها الرجال كما النساء، جاءت نتيجة العزلة التي فرضتها الثلوج على مختلف المناطق الجبلية بالأطلس الكبير الشرقي، ومن ضمنها أيت مرزوك، والإهمال الذي طال الدوار المحاصر منذ زمان.
وفي هذا السياق، أكد محمد، وهو شاب من المشاركين في مسيرة أمس، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنهم انطلقوا من مسقط رأسه مع الساعة التاسعة صباحا، وعدد المشاركين فيها بلغ 60 فردا، إلا أن المسالك الوعرة وعلو سمك الثلوج والانخفاض الشديد في درجة الحرارة، كلها عوامل أدت بـ14 فردا تقريبا إلى التوقف عن المسير، بعد العياء وطول المسافة التي قطعوها، خصوصا من كبار السن والمرضى منهم.
وبخصوص مصير العالقين في الطريق أثناء المسيرة الاحتجاجية، أشار محمد إلى أنه في الغالب سيوقدون النار في مكان ما، وسيعودون أدراجهم إلى الدوار غدا صباحا، مردفا أنه يجهل مصيرهم لحدود الساعة ولا أخبار عنهم.
وأضاف موضحا، "الطريق مفتوحة من الجماعة القروية تونفيت إلى قيادة أكوديم، لكن من أكديم إلى أيت مرزوك لا تزال مقطوعة بفعل الثلوج، وبيننا وبين جماعتنا 16 كيلومترا، فكيف يعقل أن نظل محاصرين والمسافة الفاصلة بيننا ليست كبيرة؟".
وأضاف في تصريح خص به "هسبريس"، أنهم بلغوا إلى حدود مساء أمس الجمعة قرية "بواضيل" بجماعة سيدي يحي أيوسف بعد 18 كيلومترا من البرد وجوع، وبعد أخذ قسط من الراحة سيتوجهون، بعد مشاورات في ما بينهم، إما إلى مدينة بين ملال وإما إلى العاصمة الرباط، لإسماع صوتهم للمسؤولين، مردفا أن ساكنة بواضيل رحبت بهم وأكرمتهم بصدر رحب.
وعن عدم التوجه صوب العمالة بميدلت، أكد المتحدث نفسه، أن العمالة أهملتهم، "إذ لا تعترف بوجودنا أصلا، فكيف يعقل أن يتم فك عزلة جميع الدواوير المجاورة لنا باستثناء دوارنا أيت مرزوك، أليس هذا تمييزا وإقصاء لنا من جغرافية الإقليم؟" يتساءل محمد.
وتفاعلا مع مسيرة المحتجين ووعورة التضاريس التي سلكوها في هذه الأجواء الباردة، أكد حسن العكاوي، وهو ناشط جمعوي، في تدوينة على الفايسبوك قائلا: "من استطاع أن يجتاز مضايق 'ثاثروت' في هذه الأجواء، لاشك أنه سيواصل الزحف حتى أبي رقراق"، في إشارة إلى ما تشكله الطريق الجلية من مخاطر على المحتجين مشيا على الأقدام في فصل الثلوج.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
كيف كنتم تفعلون قبل بضع سنوات التي كنتم لا تتوفرون فيها حتى على طريق (البيست) وقبل أن تشق الدولة الطريق وتعبدها وتوصلها إليكم ؟
الجواب :
كنتم تشترون المؤن (الزيت السكر الدقيق...) لما يكفي 3 اشهر وزيادة، وكنتم تجمعون أطنان من خشب التدفئة وكذالك العلف لماشياتكم ... كما يفعل سكان الجبال في كل بقاع العالم، وينحنون لعواصف الثلوج والبرد الى ان تمر ويستأنفون حياتهم بشكل عادي، زيادة على أن سكنكم في تلك الدواوير المنعزلة هو خيار فردي ولم تجبركم الدولة على البقاء هناك ؟؟
فماذا تغير اليوم لكي لا تصبروا أسبوعين او ثلاثة كما كنتم تصبرون 3 اشهر من قبل، في انتظار ان تصلكم كاسحات الثلوج التي هي في الطريق إليكم ؟
أم تريدون ان ستثمر الدولة في شراء مئات الكاسحات التي يبلغ سعر الواحدة منها 60 الف اورو اي 70 مليون تقريبا وتمنح كل دوار واحد ؟
حاجة واحد تعرفوها كـــاملين هي أن كثرة الاحتجاجات ستنتهي بقتل الاحتجاجات وسيتحول فعل الاحتجاج الى مجرد طقس من الطقوس المألوفة العادية التي لن تجلب اي شيئ.
فالكثيرين يعتقدون بأنهم سينالون كل ما يريدونه بالاحتجاج..
اننا سنعيش حياة واحدة فقط ولاتوجد حياة اخرى بعد الممات .ما في احد اخد معه المال الى قبره .
لو ندعو الله الله في جوف الليل لا أعطانا مانوريد إتقو الله يا إخوان..