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العزلة تُخرج ساكنة "أيت مرزوك" إلى الاحتجاج

العزلة تُخرج ساكنة "أيت مرزوك" إلى الاحتجاج
ياسين أوشن
الأحد 11 فبراير 2018 - 11:19

أسبوعان بالتمام والكمال من العزلة بسبب الثلوج الكثيفة، كافيان لتخرج ساكنة دوار أيت مرزوك، قيادة أكديم جماعة أنمزي إقليم ميدلت، للاحتجاج أمس السبت في مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه بني ملال.

المسيرة التي شارك فيها الرجال كما النساء، جاءت نتيجة العزلة التي فرضتها الثلوج على مختلف المناطق الجبلية بالأطلس الكبير الشرقي، ومن ضمنها أيت مرزوك، والإهمال الذي طال الدوار المحاصر منذ زمان.

وفي هذا السياق، أكد محمد، وهو شاب من المشاركين في مسيرة أمس، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنهم انطلقوا من مسقط رأسه مع الساعة التاسعة صباحا، وعدد المشاركين فيها بلغ 60 فردا، إلا أن المسالك الوعرة وعلو سمك الثلوج والانخفاض الشديد في درجة الحرارة، كلها عوامل أدت بـ14 فردا تقريبا إلى التوقف عن المسير، بعد العياء وطول المسافة التي قطعوها، خصوصا من كبار السن والمرضى منهم.

وبخصوص مصير العالقين في الطريق أثناء المسيرة الاحتجاجية، أشار محمد إلى أنه في الغالب سيوقدون النار في مكان ما، وسيعودون أدراجهم إلى الدوار غدا صباحا، مردفا أنه يجهل مصيرهم لحدود الساعة ولا أخبار عنهم.

وأضاف موضحا، "الطريق مفتوحة من الجماعة القروية تونفيت إلى قيادة أكوديم، لكن من أكديم إلى أيت مرزوك لا تزال مقطوعة بفعل الثلوج، وبيننا وبين جماعتنا 16 كيلومترا، فكيف يعقل أن نظل محاصرين والمسافة الفاصلة بيننا ليست كبيرة؟".

وأضاف في تصريح خص به "هسبريس"، أنهم بلغوا إلى حدود مساء أمس الجمعة قرية "بواضيل" بجماعة سيدي يحي أيوسف بعد 18 كيلومترا من البرد وجوع، وبعد أخذ قسط من الراحة سيتوجهون، بعد مشاورات في ما بينهم، إما إلى مدينة بين ملال وإما إلى العاصمة الرباط، لإسماع صوتهم للمسؤولين، مردفا أن ساكنة بواضيل رحبت بهم وأكرمتهم بصدر رحب.

وعن عدم التوجه صوب العمالة بميدلت، أكد المتحدث نفسه، أن العمالة أهملتهم، "إذ لا تعترف بوجودنا أصلا، فكيف يعقل أن يتم فك عزلة جميع الدواوير المجاورة لنا باستثناء دوارنا أيت مرزوك، أليس هذا تمييزا وإقصاء لنا من جغرافية الإقليم؟" يتساءل محمد.

وتفاعلا مع مسيرة المحتجين ووعورة التضاريس التي سلكوها في هذه الأجواء الباردة، أكد حسن العكاوي، وهو ناشط جمعوي، في تدوينة على الفايسبوك قائلا: "من استطاع أن يجتاز مضايق 'ثاثروت' في هذه الأجواء، لاشك أنه سيواصل الزحف حتى أبي رقراق"، في إشارة إلى ما تشكله الطريق الجلية من مخاطر على المحتجين مشيا على الأقدام في فصل الثلوج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن الأحد 11 فبراير 2018 - 11:32
من يخرج ليحتج فهو انفصالي حسب قاموس الحكومة لانها حلت كل مشاكلنا ونحن نحتج من اجل الاانفصال
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19
2 - آسفي الأحد 11 فبراير 2018 - 11:34
أوا الله أكون معاكم معرفتش باش غدي نعلق ظروف قاسية تعشونها المرجو أن يكون هناك تكافل اجتماعي أو تكون مساعدات غذائية لهد ناس حقيقية مشي غير تصاور .
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15
3 - رشيد من المغرب العميق الأحد 11 فبراير 2018 - 11:37
لا تحتجوا فإنتم انفصاليين ، فالعام الزين ، فالمغرب أجمل بلد في العالم ، إن كنتم تريدون الاحتجاج عليكم برفع علم البلد وصور الملك وتقبيلها ، بالله عليكم لم أرى حتى في فلسطين مواطنون يموتون بالبرد والثلج ولم أرى حتى في دولة ديمقراطية حاكم بلد يعطي ويرسل لشعبه قنينة زيت وطحين وسكر ، هل حكام بلدي يضحكون علينا أم ماذا !!! لكن ماذا عسانا نفعل فالحاكم في عطلة ونحن نموت بالبرد والثروة مهربة إلى بنما ، انشري يا هسبريس من فضلكم
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27
4 - زياد الأحد 11 فبراير 2018 - 11:52
الا ما قادينش بالشعب سيفطوه لسويد لي كيعرف معنى حرية العيش الكريم وحق المواطن في حياة كريمة
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13
5 - ولد زايو الأحد 11 فبراير 2018 - 12:20
ليس هناك برنامج حكومي يهتم بالرحل ولا بالساكنة في المناطق التي تكسوها الثلوج في صيف الشتاء. كما أن الحكومة ليس لها اي إهتمام ولا إجتهاد بخلق برامج للوصول إلى العيش الكريم كما تفعل جل الدول باستثناء الدول العربية أو من ينتمي لها. همها هذه الدول وعلى رأسهم المغرب هو بناء أشخاص أو عائلة معينة وتزيين المكان المخصص بهم. والمصيبة هم من يقف في وجه التقدم ولهم خطة ممنهجة نراها دائما وهي جعل المواطن يستنجد بهم وفب الأخير المواطن الغبي الجاهل يعتبر ازوينة من عندهم والقبيحة من عند الحكومة. والحالة غادية وماشيا هكذا.
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2
6 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 11 فبراير 2018 - 12:48
مع احترامي لأهلي وأحبابي في المنطقة، أريد أن أسأهم :

كيف كنتم تفعلون قبل بضع سنوات التي كنتم لا تتوفرون فيها حتى على طريق (البيست) وقبل أن تشق الدولة الطريق وتعبدها وتوصلها إليكم ؟
الجواب :
كنتم تشترون المؤن (الزيت السكر الدقيق...) لما يكفي 3 اشهر وزيادة، وكنتم تجمعون أطنان من خشب التدفئة وكذالك العلف لماشياتكم ... كما يفعل سكان الجبال في كل بقاع العالم، وينحنون لعواصف الثلوج والبرد الى ان تمر ويستأنفون حياتهم بشكل عادي، زيادة على أن سكنكم في تلك الدواوير المنعزلة هو خيار فردي ولم تجبركم الدولة على البقاء هناك ؟؟
فماذا تغير اليوم لكي لا تصبروا أسبوعين او ثلاثة كما كنتم تصبرون 3 اشهر من قبل، في انتظار ان تصلكم كاسحات الثلوج التي هي في الطريق إليكم ؟
أم تريدون ان ستثمر الدولة في شراء مئات الكاسحات التي يبلغ سعر الواحدة منها 60 الف اورو اي 70 مليون تقريبا وتمنح كل دوار واحد ؟
حاجة واحد تعرفوها كـــاملين هي أن كثرة الاحتجاجات ستنتهي بقتل الاحتجاجات وسيتحول فعل الاحتجاج الى مجرد طقس من الطقوس المألوفة العادية التي لن تجلب اي شيئ.
فالكثيرين يعتقدون بأنهم سينالون كل ما يريدونه بالاحتجاج..
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7 - خبركان الأحد 11 فبراير 2018 - 12:48
أين هي ثروات المغرب والشعب يموت بردا وجوعا.معظم أغنياء العالم يعطون ثلث او نصف ثرواتهم للأعمال الخيرية، اما في المغرب مافي الا النهب وتهريب الأموال والذهب الى دول اخرى.
اننا سنعيش حياة واحدة فقط ولاتوجد حياة اخرى بعد الممات .ما في احد اخد معه المال الى قبره .
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8 - chouaib mouhaabat الأحد 11 فبراير 2018 - 12:50
أولا نحن جد مسرورين بهذه الخيرات التي أنعم الله بها علينا هذا من جهة أما من جهة أخرى فهؤلاء الناس الساكنين بهذه المناطق الثلجية هم السبب فيما يحصل لهم الآن فالنملة مثلا تجمع كل مدخراتها في الفصول الثلاثة استعدادا لفصل الشتاء كنا نعلم في الماضي هؤلاء الجبليين يحيكون الجلالب والزرابي ويجمعون المحاصيل الغذائية استعدادا لفصل الشتاء وتجد أبناءهم في وقت الثلج يلبسون تلك الجلاليب الصوفية أما الآن فتجد جل المنازل جالسين أمام الثلفاز لمشاهدة المسلسلات التركية والميكسيكية حتى المواد الغذائية يسافرون إليها إلى المدن المجاورة فماذا تنتظر منهم إذن....
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9 - mohamed hassan الأحد 11 فبراير 2018 - 13:07
نرجو من الحكومة أن تقود حملة تضامنية يشترك فيها جميع المغاربة بالاغطية والمواد الغذائية لمساعدة ورفع موعنوية المغارب المنكوبين.في الجبال ...من سيمات المغارب التضامن والتازر والتضحية.
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10 - حسن الأحد 11 فبراير 2018 - 13:13
أليسو المغاربة مسلمين؟؟كفانا من الإنتقدات السلبية،هذا أمر الله..لا نقارن المغرب مع دول راقية،الكل يعرف أن الإمكانيات في المغرب على قد الحال..
لو ندعو الله الله في جوف الليل لا أعطانا مانوريد إتقو الله يا إخوان..
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