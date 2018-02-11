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الرئيسية | جهات | وجدة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

وجدة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة

وجدة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 11 فبراير 2018 - 12:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

-وجدة : 16 ملمتر

- الناظور : 10 ملمتر

- إفران : 6 ملمتر

-فاس : 4 ملمتر

-بوعرفة ومكناس : 3 ملمتر - الجديدة : 02 ملمتر

- تازة وسطات : ملمتر واحد -الرباط وبن سليمان : أقل من ملمتر

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1 - وجدي الأحد 11 فبراير 2018 - 13:46
الحمد لله . لكن ماهي نسبة حقينة السدود؟
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