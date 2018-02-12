البيضاء تحتضن مناظرة حول التحولات الاجتماعية

هسبريس من الرباط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على موقعها الالكتروني أن الدورة الثالثة لمناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب ستنظم اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء بالدار البيضاء في موضوع "التحولات الاجتماعية وعدم المساواة.. أية تحديات لحقوق الإنسان اليوم؟".

وكانت هذه المناظرة، التي تهدف إلى إعادة التفكير في دور العلوم الإنسانية في المجتمع المعاصر، قد أطلقت سنة 2007 من قبل اليونسكو واللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة.

وتشكل المناظرة فرصة للمشاركين للتفكير في معرفة إلى أي مدى تؤثر الأشكال الجديدة لعدم المساواة القصوى على إنجاز وإدراك الخطاب حول حقوق الإنسان، بعد سبعين سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما سيناقش المشاركون كيفية تمكن تخصصات العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية من تحيين أوجه عدم المساواة في العصر الحالي، وإلى أي مدى يمكنها التدخل.

وسيتم خلال المناظرة تنظيم دورتين في إطار تخليد الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأولى في موضوع "فهم الحدود الجديدة للأوجه الراهنة لعدم المساواة"، والثانية في موضوع "إعادة التفكير في حقوق الإنسان، وبرنامج التنمية المستدامة في مواجهة التباينات العميقة".

كما ستنظم في إطار هذه المناظرة، التي يشارك فيها جامعيون مغاربة وأجانب، مائدة مستديرة في موضوع "من أجل مقاربة متعددة التخصصات والفاعلين المتعددين من أجل التصدي لأوجه عدم المساواة".

يشار إلى أن الدورة الأولى لهذه المناظرة خصصت لحالة العلوم الإنسانية والاجتماعية (فبراير 2017 بالرباط)، فيما انكبت الثانية على قضية المخرجات المهنية لشهادات العلوم الإنسانية والاجتماعية (ماي 2017 بالدار البيضاء).