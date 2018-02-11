سلطات الحسيمة تنفي وفاة رضيع وفتاة جراء البرد

هسبريس من الرباط

نفت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار زائفة مفادها تسجيل حالتي وفاة مؤخرا بدوار "تاريا"، جماعة بني بوشيبت بالإقليم، تهم رضيعا حديث الولادة وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة، جراء موجة البرد والتساقطات الثلجية وعزلة سكان المنطقة وغياب وسائل الإسعافات".

وقالت السلطات المحلية في بيان توضيحي إن دوار "تاريا" لم يكن معزولا، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة لرضيع حديث الولادة به خلال المدة المشار إليها.

وأضاف البيان التوضيحي أن حالة الوفاة الوحيدة المسجلة بالدوار والمؤرخة في ال8 من فبراير 2018، هي وفاة طبيعية لفتاة تبلغ 15 سنة توفيت جراء مضاعفات مرض كانت تعاني منه، حيث لم يتم استدعاء سيارة الإسعاف إلا لحظات قبل أن توافيها المنية.

وأفاد المصدر بأن سيارة الإسعاف انتقلت لنقل المعنية بالأمر إلى المستشفى قبل أن يتم إخبار السائق بوفاتها، لينتقل عقب ذلك طبيب المركز الصحي في ذات اليوم لمعاينة حالة الوفاة هاته.

وأبرزت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة أنها إذ تفند ما تم تداوله في هذا الشأن من افتراضات واستنتاجات لا أساس لها من الصحة تدعي عدم تدخل المصالح المعنية رغم تكرار نداءات الاستغاثة، فإنها تؤكد أن كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية المتوفرة مجندة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مواجهة الاضطرابات الجوية الصعبة.