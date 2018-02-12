منظمة تقدم مساعدات إلى رحل عالقين بجبال تنغير

محمد آيت حساين

تمكن متطوعو منظمة "طلائع أطفال المغرب"، فرع إقليم تنغير، أمس الأحد، من الوصول إلى اثنتي عشرة أسرة من الرحل الموجودين على بعد حوالي 21 كيلومترا من منطقة تمتتوشت، في اتجاه أمسمرير، والعالقين هناك منذ أسبوعين متتاليين بسبب الثلوج. وقد تم تسليمهم مساعدات غذائية وأغطية وأفرشة وملابس، بتنسيق مع جمعية "تيعورما" بتمتتوشت، وجمعية "التكافل الاجتماعي" بمدريد الإسبانية، التي تضم أبناء الجالية المغربية.

وقال جمال الداوشي، عضو المنظمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنهم تمكنوا من توزيع مجموعة من المواد الغذائية الأساسية على الرحل، الموجودين بين أمسمرير وتمتتوشت، بالإضافة إلى الأفرشة والأغطية والملابس والأحذية، موضحا أن انقطاع المسلك المؤدي إلى حيث يوجد هؤلاء الرحل، تطلب من متطوعي المنظمة قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام من أجل الوصول إليهم.

وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المساعدات الاجتماعية، سلم متطوعو المنظمة خيمة مجهزة، عرضها أربعة أمتار وطولها ستة أمتار، لأسرة مكونة من ثمانية أطفال يتامى الأب، تمتهن بدورها الترحال والرعي. كما سلموها آلية للطاقة الشمسية لمساعدتها على توفير الإنارة، وكذا مذياع لتتبع أحوال الطقس، بالإضافة إلى هاتف محمول للاتصال في الحالات الطارئة.

وأضاف الداوشي أن القافلة الإنسانية قامت بحملة توعوية لفائدة نساء الرحل لمساعدتهن على التعامل مع هذه الأجواء الباردة، مشيرا إلى أنه تم توزيع بعض الأدوية الخاصة بأمراض العيون والجلد والرأس والحمى.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن بعض الرحل يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، مضيفا "أن عددا من رؤوس المواشي نفقت بسبب الثلوج والبرد القارس".