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الرئيسية | جهات | منظمة تقدم مساعدات إلى رحل عالقين بجبال تنغير

منظمة تقدم مساعدات إلى رحل عالقين بجبال تنغير

منظمة تقدم مساعدات إلى رحل عالقين بجبال تنغير
محمد آيت حساين
الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:05

تمكن متطوعو منظمة "طلائع أطفال المغرب"، فرع إقليم تنغير، أمس الأحد، من الوصول إلى اثنتي عشرة أسرة من الرحل الموجودين على بعد حوالي 21 كيلومترا من منطقة تمتتوشت، في اتجاه أمسمرير، والعالقين هناك منذ أسبوعين متتاليين بسبب الثلوج. وقد تم تسليمهم مساعدات غذائية وأغطية وأفرشة وملابس، بتنسيق مع جمعية "تيعورما" بتمتتوشت، وجمعية "التكافل الاجتماعي" بمدريد الإسبانية، التي تضم أبناء الجالية المغربية.

وقال جمال الداوشي، عضو المنظمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنهم تمكنوا من توزيع مجموعة من المواد الغذائية الأساسية على الرحل، الموجودين بين أمسمرير وتمتتوشت، بالإضافة إلى الأفرشة والأغطية والملابس والأحذية، موضحا أن انقطاع المسلك المؤدي إلى حيث يوجد هؤلاء الرحل، تطلب من متطوعي المنظمة قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام من أجل الوصول إليهم.

وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المساعدات الاجتماعية، سلم متطوعو المنظمة خيمة مجهزة، عرضها أربعة أمتار وطولها ستة أمتار، لأسرة مكونة من ثمانية أطفال يتامى الأب، تمتهن بدورها الترحال والرعي. كما سلموها آلية للطاقة الشمسية لمساعدتها على توفير الإنارة، وكذا مذياع لتتبع أحوال الطقس، بالإضافة إلى هاتف محمول للاتصال في الحالات الطارئة.

وأضاف الداوشي أن القافلة الإنسانية قامت بحملة توعوية لفائدة نساء الرحل لمساعدتهن على التعامل مع هذه الأجواء الباردة، مشيرا إلى أنه تم توزيع بعض الأدوية الخاصة بأمراض العيون والجلد والرأس والحمى.

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن بعض الرحل يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، مضيفا "أن عددا من رؤوس المواشي نفقت بسبب الثلوج والبرد القارس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - amin الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:12
ولمدا لم تتدخل الدولة ولمدا لم يتدخل وزير الفلاحة الدي اصبح رئيسا للحكومة بالنيابة لمدا لم يرسل الملك طائرات الادوية والاغدية والاغطية كما يفعل مع الدول الاجنبية اين المجلس الوطني لحقوق الانسان
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14
2 - abouabir الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:25
مبادرة حسنة تستحق التنويه والتشجيع..ويا ليت المجتمع المدني كله يسلك هذا المنحى..فهؤلاء اخوان لنا..ومن باب التضامن ان نضحي من اجلهم كل حسب استطاعته...وهنا اتساءل لما لا تكون هناك وطنية للتضامن وذلك لجمع التبرعات..وذلك اضعف الايمان.
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10
3 - غيلان قدور الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:29
منظمة تقدم مساعدات إلى رحل عالقين بجبال تنغير
والحكومة عاطيها للشفاوي وبيع الاوهام والتهليل والنفخ الإعلامي عند عملية توزيع مساعدات مهما كانت تافهة تجعلها حدثا متميزا في قنوات الصرف الصحي ومنشغلة بتقاعد البرلمانيين والترشح لكأس العالم والتهييء لإقامة المهرجانات ومواسم الزوايا والاولياء
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13
4 - دير الخير تلقاه الاثنين 12 فبراير 2018 - 13:30
سلم متطوعو المنظمة خيمة مجهزة، عرضها أربعة أمتار وطولها ستة أمتار، لأسرة مكونة من ثمانية أطفال يتامى الأب، تمتهن بدورها الترحال والرعي. كما سلموها آلية للطاقة الشمسية لمساعدتها على توفير الإنارة، وكذا مذياع لتتبع أحوال الطقس، بالإضافة إلى هاتف محمول للاتصال في الحالات الطارئة. الحمد لله باقي الخير فالبلاد علاش ماينوضش سي رئيس الحكومة وحييد شوية تالفلوس للبرلمانيين والوزراء . باش اعتقو هاذ الناس . اولا تتعرفو غير تحيدو من خلصة الموظف الصغير باش تعطيوهم للوزير
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12
5 - راشد الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:26
مبادرة طيبة تستحق التقدير صراحة عندما اسمع بمثل هاته الجمعيات يتعاملن مع جمعيات بلدان اوروبية احس بالاحتقار من طرف مسؤولينا .واش حنا ماشي مواطنين؛ولا حنا غير حشرات و باراكا عيينا من الحكرة .
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6 - الطنز البنفسجي الاثنين 12 فبراير 2018 - 14:49
قبل ايام وفهيسبريس قلتو ان المسؤولين دارو طلعات جوية جوج لمرات ومالقاو حد ورجعو فحالهم..
هاااديك ورجعو فحالهم.. يعني صاف؟ راه درنا للي علينا .. مشينا جوج المرات.
الرحل المغاربة مواطنين درجة رابعة.. مشي مشكل ايلا وقعات ليهم شي حاجة.
دابا هاد الناس للي وصلو ليهم الله يجازيهم بكل خير اش دارو ؟؟ واش عندهم الطيارات ؟؟
هاد المسؤولين كون كانت عائلاتهم هوما للي مفقودين كون الطيارات 24 ساعة ديال التقلاب.. ولا كانو شي سياح اجانب كون رئيس الحكومة شخصيا يتدخل.
كيبقى في الحال والله مللي كنحسو باننا رخاص بزاف فبلادنا.
الله يصلح الحال.
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