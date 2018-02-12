24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:13
|12:47
|15:45
|18:12
|19:28
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إبراهيم أخياط شهيد أزمة البرد والإهمال
- الجزية بين الإسلام والمسيحية
- تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين
- فِي ضِيَافَةِ خَيْرِ جَلِيسٍ في الزَّمَان!
- فاعلون يقاربون العرائض والملتمسات من خريبكة
تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين (5.00)
مواد سامة سوداء تلوث شاطئ المحمدية .. والوافي تعد بفتح تحقيق (5.00)
الإنتاج العلمي لجامعات المغرب يسجل 155 براءة اختراع في سنة (5.00)
- أخنوش: العناية بالأساتذة تصلح التعليم .. وسياسة "الأحرار" نبيلة - (114)
- أوجار: العلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين لا تعني المجتمع - (86)
- هذه رسائل وتداعيات كلمة بنكيران أمام شبيبة "العدالة والتنمية" - (67)
- موظفو "التربية الوطنية" يستقبلون الوزير أمزازي بمسيرات واعتصامات - (60)
- تطوان .. مدينة نموذجية في احترام السائقين لأسبقية الراجلين - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منظمة تقدم مساعدات إلى رحل عالقين بجبال تنغير
تمكن متطوعو منظمة "طلائع أطفال المغرب"، فرع إقليم تنغير، أمس الأحد، من الوصول إلى اثنتي عشرة أسرة من الرحل الموجودين على بعد حوالي 21 كيلومترا من منطقة تمتتوشت، في اتجاه أمسمرير، والعالقين هناك منذ أسبوعين متتاليين بسبب الثلوج. وقد تم تسليمهم مساعدات غذائية وأغطية وأفرشة وملابس، بتنسيق مع جمعية "تيعورما" بتمتتوشت، وجمعية "التكافل الاجتماعي" بمدريد الإسبانية، التي تضم أبناء الجالية المغربية.
وقال جمال الداوشي، عضو المنظمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنهم تمكنوا من توزيع مجموعة من المواد الغذائية الأساسية على الرحل، الموجودين بين أمسمرير وتمتتوشت، بالإضافة إلى الأفرشة والأغطية والملابس والأحذية، موضحا أن انقطاع المسلك المؤدي إلى حيث يوجد هؤلاء الرحل، تطلب من متطوعي المنظمة قطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام من أجل الوصول إليهم.
وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المساعدات الاجتماعية، سلم متطوعو المنظمة خيمة مجهزة، عرضها أربعة أمتار وطولها ستة أمتار، لأسرة مكونة من ثمانية أطفال يتامى الأب، تمتهن بدورها الترحال والرعي. كما سلموها آلية للطاقة الشمسية لمساعدتها على توفير الإنارة، وكذا مذياع لتتبع أحوال الطقس، بالإضافة إلى هاتف محمول للاتصال في الحالات الطارئة.
وأضاف الداوشي أن القافلة الإنسانية قامت بحملة توعوية لفائدة نساء الرحل لمساعدتهن على التعامل مع هذه الأجواء الباردة، مشيرا إلى أنه تم توزيع بعض الأدوية الخاصة بأمراض العيون والجلد والرأس والحمى.
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن بعض الرحل يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، مضيفا "أن عددا من رؤوس المواشي نفقت بسبب الثلوج والبرد القارس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
والحكومة عاطيها للشفاوي وبيع الاوهام والتهليل والنفخ الإعلامي عند عملية توزيع مساعدات مهما كانت تافهة تجعلها حدثا متميزا في قنوات الصرف الصحي ومنشغلة بتقاعد البرلمانيين والترشح لكأس العالم والتهييء لإقامة المهرجانات ومواسم الزوايا والاولياء
هاااديك ورجعو فحالهم.. يعني صاف؟ راه درنا للي علينا .. مشينا جوج المرات.
الرحل المغاربة مواطنين درجة رابعة.. مشي مشكل ايلا وقعات ليهم شي حاجة.
دابا هاد الناس للي وصلو ليهم الله يجازيهم بكل خير اش دارو ؟؟ واش عندهم الطيارات ؟؟
هاد المسؤولين كون كانت عائلاتهم هوما للي مفقودين كون الطيارات 24 ساعة ديال التقلاب.. ولا كانو شي سياح اجانب كون رئيس الحكومة شخصيا يتدخل.
كيبقى في الحال والله مللي كنحسو باننا رخاص بزاف فبلادنا.
الله يصلح الحال.