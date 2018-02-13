24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1212:4715:4518:1319:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. في ذكرى رحيل محمد جسوس .. التحام السياسة بالمعرفة والأخلاق (5.00)

  2. تنسيقية ترفض استعمال الفرنسية في إدارات المغرب (5.00)

  3. مركز ينادي بحل القضايا العالقة بين المغرب وإسبانيا (5.00)

  4. ما الفرق بين القاضي الحاكم بالإعدام والقاتل المتسلسل؟ (5.00)

  5. أزعور: الإصلاحات الهيكلية تخفض المشاكل الاجتماعية في المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تذمر من علامات تشوير بعدد من شوارع مراكش

تذمر من علامات تشوير بعدد من شوارع مراكش

تذمر من علامات تشوير بعدد من شوارع مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 09:18

مر أكثر من أسبوعين على التغييرات التي أقدمت عليها مصلحة السير والجولان بمقاطعة جليز بوضع علامات منع جديد بشوارع وفتح شوارع أخرى؛ ما أثار استياء وتذمر سائقي السيارات والمهنيين بالنقل العمومي، بسبب ما وصفوه "حالة الفوضى والاختناقات المرورية والارتباك الذي ترتب عن ذلك"، بحسب تصريحات متطابقة لسائقين وحرفيين بقطاع طاكسيات الأجرة والنقل السياحي.

محمد فضلي، سائق مهني بالنقل السياحي، قال لهسبريس إن "هذا التغيير في علامات التشوير أربك حركة السير والجولان بالشوارع الرئيسية بحي جليز؛ إذ فوجئ السائقون بمنع السير بممرات بين عيشة وضحاها"، وتساءل:" هل تسعى المصلحة المعنية بهذا الأمر إلى تيسير هذه العملية أم إلى عرقلتها؟"، مضيفا أن "السائق أصبح مجبرا بشارع محمد الخامس على الذهاب إلى مدارة مقهى النهضة إذا أراد الوصول إلى شارع الحسن الثاني"، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال عمر لمزر، رئيس جمعية سبعة رجال للتنمية والتضامن لسائقي سيارات الأجرة، إن "المشرفين على تدبير السير والجولان بمراكش لا يشركون المهنيين في كل القرارات التي يتخذونها؛ ما ينتج عنه ولادة إجراءات مشوهة وغير فعالة"، مستدلا على قوله بـ"ما أقدمت عليه هذه المصلحة بمقاطعة جليز، والنتائج السلبية التي ترتبت عن ذلك"، وفق تعبيره.

وأضاف لمزر أن "المسافة أصبحت طويلة، وهذا الأمر لا يفهمه الزبون الذي اعتاد على قطع مسافة قصيرة يعرف تكلفتها بدقة"، موردا أن مقطع "بين لقشالي ومحطة القطار أصبح جحيما لا أحد يرغب في وصول إليه، خاصة في وقت الذروة بين الساعة 12 و16 بعد الزوال".

في المقابل، أوضح محمد الزروقي، رئيس مصلحة السير والجولان بمقاطعة جليز، في تصريح لهسبريس، أن "مقاطعة جليز تعرف تغييرا جذريا لم تعرفه منذ 15 سنة تقريبا، وهذا زمن طويل يفرض على المقاطعة إحداث حيوية في شوارعها التي ظلت على حالها فيما عدد السيارات والدراجات يزداد ارتفاعا"، مؤكدا أن التغيير طفيف، مستدلا على ذلك بعدم إضافة أي علامة منع جديدة، بل "قمنا فقط بإعادة توزيعها، فالزنقة التي كانت ممنوعة أصبح السير مسموحا به فيها، كزنقة لبنان والمستشفى والمدينة"، بتعبيره.

وأورد المسؤول ذاته أن "مراكش أصحبت مدينة عالمية يريد الجميع زيارتها؛ ما يحدث ضغطا على حركة السير والجولان، وهذا دفعنا إلى وضع تصور جديد للتشوير استغنينا فيه عن 34 أزقة يدر كراء واجهتيها مبالغ مالية على خزينة الجماعة، فقررنا كراء جهة واحدة، لوضع حل للاكتظاظ الذي تعرفه شوارع جليز، وتسهيل حركة المرور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - wood الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 09:44
اكبر عدو لمحرك السيارة هو الاكتظاظ و السير ببطء شديد و التوقف و الانطلاق مرارا و تكرارا حيث ترتفع درجة المحرك لانعدام الهواء المنساب في حجرته و تشتغل المروحة طول الوقت و تنهك البطارية و الشاحن علما ان مدينة مراكش تعرف الحرارة المفرطة في الصيف، و تتآكل علبة التروس و الفرامل . اما اذا اضفنا الحالة المهترئة للطرق فكارثة كبرى . فمدينة مراكش تعرف اختناقا مروريا يزداد سنة بعد اخرى ، فحي جليز اصبح معزول تقريبا و يستحيل الوصول اليه بالسيارة و تنعدم الطرق البديلة الا اذا اردت ان تضيف مسافات طويلة . فالعشوائية و التخبط و المضاربات العقارية و مسؤولين دون المستوى هدفهم الاغتناء بالفساد انتج مدينة مشوهة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - kamal الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 09:45
الحقيقة أن أصحاب النقل يريدون أن تبقى عشوائية لأنها في صالحهم فقط و ليست في صالح المدينة وسلامة الراجلين خصوصا الشباب و الأطفال و السائحين طبعا.
الإشارات المرورية وضعت من أجل سلامة الجميع، وفق إحصاءات و دراسات من أجل حركة مرور أكثر تنظيما و احتراما للأحياء السكنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - y.imaniya17 الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 09:50
كون شفتي كازا كون هربتي أغلب الممرات ممنوعة سيييييير جيب الدورة من آخر الدنيا ورجع...اللهم الطف بنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - السوسي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 10:12
ثلث الشوارع الرئيسية مخصصة للحافلات الكهربائية
ولا أحد يستقلها .
تدبير مستهتر و هاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - وجدي من فرنسا الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 10:21
كنت في رحلة الى مراكش السنة الماضية،فرأيت فوضى لم أرها في حياتي،لا من السيارات والعربات والموطورات التي لا تحترم ممرات الراجلين،ولا الراجلين لا يحترمون الضوء الاخضر،.وكذلك اصحاب سيارات الاجرة فحدث ولا حرج،عندما يعرفون ان لهجتك ليس مراكشية،فالثمن يتضاعف،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - الحــاج.ع. الله الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 10:44
سبحان الله عشت في أوروبا أزيد من 22 سنة، وشاهدت فيها مدن عدة انقلبت فيها علامات التشوير راسا على عقب أكثر من مرة ولم أشاهد في يوم من الأيام اي مواطن يحتج على هذا (وشعار الناس حينما تسألهم عن رأيهم هو: (C'est la loi, c'est comme ça)
وفي المغرب ينطبق عليهم المثال الذي يقول (غير هبيلة وقالو ليها زغرتي) بقر علال كولشي ولا باغي يقضي حاجتو الخاصة بالاحتجاجات والفهامات الخاوية

البلديات لا تحتاج لآراء الشيفورات ولا لآراء خطافين البلايص لكي تضع علامات التشوير، فهي لديها من الكفاءات ومن المهندسين المتخصصين ما يكفي، وهم من يخطط سيلان وسائل النقل في الشوارع، ويعرفون بالضبط وبعد دراسة أين يضعون علامات قف او ممنوع المرور أو ممنوع الدوران على اليمين أو ... بناءا على دراسات مسبقة. ولا ينظرون بنفس المنظور السطحي الذي ترى به الأشياء.
ربما تعودت على المرور يوميا من مسار حططته لنفسك وتأقلمت معه ولكن المصلحة العامة لا تتوافق مع مصلحتك جعلك تحتج وتغضب وتزبد لأنك أناني لا تفكر سوى في مصلحتك الشخصية بينما مراكش يسكنها مليون مواطن ويمر منها كل يوم أزيد من مليونين أخريين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - الرحمني الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 11:37
في مدينة الرباط بقدر ازدياد عدد السيارات بقدر ما يتم تقليص اماكن الوقوف والمثال من شارع الحوز بالتقدم بحيث كان يسمح بالوقوف بجنباته اما الان فتمت صباغة الارصفة بالابيض والاحمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - سيسو عبدالله الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 12:14
عمدت السلطات المحلية مؤخرا في المدينة الحمراء إلى إنشاء عدد كبير من المطبات في جل شوارع المدينة دون علامات تثيرانتباه السائقين لها أو حتى صباغتها كما قاموا بذلك على الوجه الصحيح أمام المدرسةالفرنسية الموجودة في منطقة تاركة وبالظبط خلف المركزالتجاري آسيما بلون مغاير للون الطريق ما يؤدي إلى خسائر مادية في سيارات بعض المواطنين الذين هم غرباء عن المدينة ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - مراكشي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 14:18
وخربقو لينا دماغنا باكترت لنتيردي تامبقينا حملنا ندوزو من فسط كليز رَآه ليحط لبلابك موحال عندو رخصة سياقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.