تواصل الجهود لفك عزلة مناطق جبلية بإقليم تنغير

محمد آيت حساين

تسببت التساقطات الثلجية التي عرفها إقليم تنغير منذ أسبوعين في عزل مجموعة من الدواوير الواقعة في المناطق الجبلية، من بينها مناطق تابعة للنفوذ الترابي لجماعة تلمي؛ ما أدى إلى محاصرة عدد من الرحل هناك، رغم توصلهم بالمساعدات الغذائية والأغطية بواسطة مروحية الدرك الملكي.

مسالك طرقية مؤدية إلى منطقة "تمدلوين نتلمي"، التي تتواجد بها بعض الأسر من الرحل، مقطوعة منذ أيام بسبب الكمية الكبيرة من الثلوج التي تساقطت على المنطقة؛ ما دفع بالجماعة الترابية لتلمي، والمجلس الإقليمي لتنغير، ومجموعة الجماعات الواحة، إلى استنفار جميع آلياتها من أجل إزاحة الثلوج للوصول إلى الرحل العالقين وفتح تلك المسالك أمام عموم الساكنة، وفق ما أكده رئيس جماعة تلمي، حساين اعنوز.

وذكر المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن منطقة تلمي، ومنذ الأسبوع المنصرم، عرفت تساقطات ثلجية مهمة، ستساهم رغم ما تتسبب فيه من عزلة في إعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة، مشيرا إلى أن هناك مجهودات مبذولة من قبل الجماعة وباقي المتدخلين لإزاحة الثلوج وفتح جميع المسالك أمام المواطنين بشكل عام، والرحل بشكل خاص.

وبحسب رئيس جماعة تلمي، فالجماعة تبذل مجهودات جبارة في سبيل فك العزلة عن منطقة "تمدلوين نتلمي" ونواحيها الأكثر تضررا من كثافة وسمك الثلوج؛ إذ تم استنفار جميع الآليات والمعدات التي تعمل منذ أيام على ربط دواوير المنطقة بالعالم الخارجي، عبر إزاحة الثلوج من جميع المسالك الطرقية بهاته الدواوير، مع الاستعداد التام لإغاثة من هم في حاجة إلى المساعدة في ظل هذه الظروف.

وشدد المسؤول ذاته على أن سمك الثلوج بهذه المسالك بلغ حوالي مترين ونصف، مشيرا إلى أن الرحل المتواجدين بالمنطقة في حاجة إلى دعم وزارة الفلاحة من أجل توفير الأعلاف لمواشيهم، والمؤونة والملابس والأغطية لهم.