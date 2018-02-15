أنشطة تربوية لمناهضة العنف المدرسي بسلا

هسبريس من الرباط

تنزيلا للبرنامج الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، أعطى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا الانطلاقة الرسمية للأسبوع الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي.

وشهد برنامج حفل الافتتاح، الذي نظم بفضاء ثانوية لسان الدين ابن الخطيب التأهيلية، تنظيم عدة ورشات للفن التشكيلي والسينما وأنشطة رياضية ولقاءات تواصلية تحسيسية مباشرة مع التلاميذ والفاعلين التربويين تهدف إلى إشاعة قيم التسامح والتضامن ونبذ العنف بمختلف أشكاله.

وقال المدير الإقليمي، في كلمة له بالمناسبة، إن الأنشطة التربوية التي يتضمنها برنامج الأسبوع ستشمل جميع المؤسسات التعليمية بسلا "من أجل مناهضة السلوكات اللامدنية وبناء علاقات تربوية متوازنة بين جميع الفاعلين التربويين من أساتذة وتلاميذ وأطر إدارية وتربوية، والعمل على جعل المؤسسات التعليمية فضاء لتنمية القيم الإيجابية كروح المواطنة واحترام البيئة والحفاظ على فضاءات المؤسسات وتجهيزاتها وإشاعة روح التسامح والتفاهم والتواصل البناء بين مختلف مكونات الجسم التربوي".

ويُرتقب أن تشهد جميع المؤسسات التعليمية بسلا، طيلة هذا الأسبوع الجاري، تنظيم أنشطة متنوعة رياضية وفنية وثقافية ولقاءات تحسيسية تتناول موضوع العنف بالوسط المدرسي "بمساهمة فعاليات تربوية ومنسقي الأندية التربوية والخلايا المحلية للوقاية ومناهضة العنف بالمؤسسات التعليمية ومختلف الأطراف المكونة للمركز الإقليمي للوقاية ومناهضة العنف بمختلف القطاعات كالأمن الوطني والتعاون الوطني والشباب والرياضة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني".