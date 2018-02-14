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كُتّاب وآراء
"الصابو" يثير غضب أصحاب السيارات وحرّاس المواقف في طنجة
في الوقت الذي صدرتْ أحكام قضائية عديدة ضدّ شركات "الصابو" في مدينتي الرباط والدار البيضاء، تقضي بعدم قانونية استعمالها لحجز سيارات المواطنين، أقدم المجلس الجماعي لمدينة طنجة على منْح ترخيص لإحدى الشركات باستعمال "الصابو"، وهو ما خلّف غضبا في صفوف سائقي السيارات.
عدد من أصحاب السيارات الذين التقتْهم هسبريس عبّروا عن استيائهم الشديد من شروع الشركة المكلفة بتدبير مرابد السيارات في استعمال "الصابو"، وما يثير حنقهم أكثر هو أنَّ أعوانَ الشركة يتماطلون في الاستجابة لاتصالات أصحاب السيارات المحجوزة، لاستخلاص الغرامات.
في أحد الشوارع الكبرى بعاصمة البوغاز، كانَ شابٌّ من مغاربة الخارج واقفا رفقة صديقه بجوار سيارتهما الممنوعة من التحرك بسبب وجود "الصابو" في عجلتها الأمامية. وبالرغم من مرور نصف ساعة على اتصال الشاب بالأعوان المكلفين من لدن الشركة بمهمة "اعتقال" السيارات، فإنَّ الأعوان لم يلتحقوا به لإطلاق "سراح" سيارته، حسب ما صرح به لهسبريس.
ويترك أعوان شركة SOMAGEK PARKINGS، المكلفة بالتدبير المفوّض لمواقف رَكن السيارات، ورقة على الزجاج الأمامي للسيارة بعد وضع الفخّ الحديد ذي اللون الأصفر على إحدى عجلتيْها الأمامية، كتب عليها تحذير مضمونه "نخبركم بأنكم في منطقة الوقوف بالأداء، وأنّ مركبتكم توجد في وضعية مخالفة لقواعد الوقوف المؤدّى عنه".
وتُمنح لصاحب السيارة مهلة عشر دقائق لاقتناء تذكرة الوقوف أو تسوية وضعيته عن المخالفة المسجّلة في حقه. وأسفل المُلصق الإنذار ذي اللون الأحمر يوجد رقمان هاتفيان مخصصان للاتصال بالمسؤول عن المنطقة التي توجد فيها السيارة؛ لكنَّ عددا من أصحاب السيارات قالوا إنَّ أعوان الشركة يتأخرون كثيرا عن الحضور بعد الاتصال بهم.
"أوقفتُ سيارتي هنا، وذهبتُ لأخذ تذكرة الوقوف من الموزّع الآلي؛ لكنه كان معطلا. ذهبت لقضاء بعض الأغراض، وحين عُدتُ وجدتهم قد وضعوا "الصابو" في عجلة سيارتي"، يقول صاحب سيارة لهسبريس، مضيفا "ما ذنبي أنا ليتمّ حجز سياراتي؟".
ويسود غضب عارم وسط أصحاب السيارات في مدينة طنجة، بسبب إقدام الشركة المفوّض إليها تدبير مواقف ركْن السيارات بالمدينة على استعمال "الصابو" لحجز سياراتهم، "حتى إذا ركنوها أمام العمارات السكنية حيثُ يقيمون".
يقول شاب طنجاوي: "هادْ الناس (يقصد أصحاب الشركة)، حْكّارة. مخدمين معنا قانون ما كاينش. الناس ساكنين هنا وكيخلّصو الضريبة ديالهم، وكيْجيو هوما كيعملو الصابو. هاد الناس طاغين علينا، وحْنا ما كنطلبو والو، كنطلبو غي الدولة تطبق القانون وتحمينا من الظلم ديال هاد الناس".
وبالرغم من أنَّ العلامات الموجودة في مواقف رَكن السيارات تشير إلى أنَّ أوقات الأداء، خلال الفترة ما بين أكتوبر وماي، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي عند الساعة السابعة مساء؛ فإنَّ أعوانَ الشركة المكلفة بتدبير مواقف ركْن السيارات بطنجة لا ينزعون "الصابو" من السيارات بعد نهاية فترة الأداء، بل يتركونه إلى حين تأدية صاحب السيارة الغرامة المفروضة عليه.
من جهتهم، يشتكي حراس مواقف ركن السيارات في طنجة من الشركة المكلفة بتدبيرها. وقال أحدهم في تصريح لهسبريس: "هادي طناشر عشر عام وأنا هنا. دبا هاد الناس حرموني من رزق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
أنت مطالب بأداء مبالغ مالية للوقوف ومطالب أيضا بأداء ثمن حارس السيارات ...
كنت في زيارة لإسبانيا ومررت بأغلب المدن السياحية الشاطئية . تخيلوا أني لم أؤدي مقبلا للوقوف سوى مرتين ...مرة في كورنيش بينيدورم أديت مبلغ 5 دراهم مقابل التوقف ل 3 ساعات .. وذات مرة في أليكانتي أدخلني جهاز الجيبي إس إلى وسط مدينة أليكانتي وأديت ما قيمته 10 دراهم ...
أما في مورايرا فتوقفت في أكبر باركينغ على الشاطئ مجانا حتى أني اضطررت لأسأل أكثر من مرة هل حقا هذا المكان مخصص للوقوف المجاني ؟ لأني لم أصدق ...
وطيلة مدة إقامتي هناك والتي وصلت لشهر تقريبا لم أؤدي أي مقابل لتوقفي كنا أني لم أر حارسا واحدا للسيارات لا ليلا ولا نهارا ...
اما الصابو فيجب قدر الإمكان محاولة عدم الوقوع في شركه حتى يأتي يوم و يتقاتل احد أفراد الأمن السامون مع احد عمال الصابو فيتحرك المسؤولون عندها لمنعه كما وقع في مدن اخرى.
انظر جيدا في الصورة قبل ان تحكم،هو موضوع على العجلة الامامية لجهة السائق و الا فما دور المرآة التي توجد في الامام.
الحل الوحيد لمشكل الصابو هو ان تنزعوه بايديكم مادام القانون منع استعماله فلا خوف من اخد حقكم بأيديكم.
تحياتي لأهل طنجة
لما جئت إلى المغرب الصيف الفائت ذهبت بوالدتي التي لديها قصور كلوي شافاها الله إلى العيادة وركنت سيارتي بالقرب من الباب صعدت معها إلى الطابق الأول رفقة أختي ولما نزلت بعد تلاث دقائق وجدت الصابو ملصق على العجلة . جاءني شخص في هيئة أصحاب السوابق العدلية لا سلام ولا لباقة في الكلام قلتُ له أنني صحبت مريضة للعيادة هل وقوفي هنا ممنوع؟ بأي حق تضع هذا الصابوعلى سيارتي ؟ هل من يأتي بمريض يجب أن يتوقف بعيداً ؟ خلاصة القول أن هؤلاء الأعوان يتم انتقاؤهم وِفق معايير خاصة .
في الأخير طالبني بعشرة دراهم ليُزيل الصابو بدون خجل أو حياء وكأن الأمر عادي فرفضتُ أن أُرشيه مما أغضبه و ذهبت إلى الآلة التي كانت تبعد ب 200 متر وأديت 30 درهم وانصرفت لأن أمي كانت قد انهت حصتها وكان لزاماً عليَّ أن أذهب بها إلى البيت لأنها كانت مُنهكة....