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"الصابو" يثير غضب أصحاب السيارات وحرّاس المواقف في طنجة

"الصابو" يثير غضب أصحاب السيارات وحرّاس المواقف في طنجة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:00

في الوقت الذي صدرتْ أحكام قضائية عديدة ضدّ شركات "الصابو" في مدينتي الرباط والدار البيضاء، تقضي بعدم قانونية استعمالها لحجز سيارات المواطنين، أقدم المجلس الجماعي لمدينة طنجة على منْح ترخيص لإحدى الشركات باستعمال "الصابو"، وهو ما خلّف غضبا في صفوف سائقي السيارات.

عدد من أصحاب السيارات الذين التقتْهم هسبريس عبّروا عن استيائهم الشديد من شروع الشركة المكلفة بتدبير مرابد السيارات في استعمال "الصابو"، وما يثير حنقهم أكثر هو أنَّ أعوانَ الشركة يتماطلون في الاستجابة لاتصالات أصحاب السيارات المحجوزة، لاستخلاص الغرامات.

في أحد الشوارع الكبرى بعاصمة البوغاز، كانَ شابٌّ من مغاربة الخارج واقفا رفقة صديقه بجوار سيارتهما الممنوعة من التحرك بسبب وجود "الصابو" في عجلتها الأمامية. وبالرغم من مرور نصف ساعة على اتصال الشاب بالأعوان المكلفين من لدن الشركة بمهمة "اعتقال" السيارات، فإنَّ الأعوان لم يلتحقوا به لإطلاق "سراح" سيارته، حسب ما صرح به لهسبريس.

ويترك أعوان شركة SOMAGEK PARKINGS، المكلفة بالتدبير المفوّض لمواقف رَكن السيارات، ورقة على الزجاج الأمامي للسيارة بعد وضع الفخّ الحديد ذي اللون الأصفر على إحدى عجلتيْها الأمامية، كتب عليها تحذير مضمونه "نخبركم بأنكم في منطقة الوقوف بالأداء، وأنّ مركبتكم توجد في وضعية مخالفة لقواعد الوقوف المؤدّى عنه".

وتُمنح لصاحب السيارة مهلة عشر دقائق لاقتناء تذكرة الوقوف أو تسوية وضعيته عن المخالفة المسجّلة في حقه. وأسفل المُلصق الإنذار ذي اللون الأحمر يوجد رقمان هاتفيان مخصصان للاتصال بالمسؤول عن المنطقة التي توجد فيها السيارة؛ لكنَّ عددا من أصحاب السيارات قالوا إنَّ أعوان الشركة يتأخرون كثيرا عن الحضور بعد الاتصال بهم.

"أوقفتُ سيارتي هنا، وذهبتُ لأخذ تذكرة الوقوف من الموزّع الآلي؛ لكنه كان معطلا. ذهبت لقضاء بعض الأغراض، وحين عُدتُ وجدتهم قد وضعوا "الصابو" في عجلة سيارتي"، يقول صاحب سيارة لهسبريس، مضيفا "ما ذنبي أنا ليتمّ حجز سياراتي؟".

ويسود غضب عارم وسط أصحاب السيارات في مدينة طنجة، بسبب إقدام الشركة المفوّض إليها تدبير مواقف ركْن السيارات بالمدينة على استعمال "الصابو" لحجز سياراتهم، "حتى إذا ركنوها أمام العمارات السكنية حيثُ يقيمون".

يقول شاب طنجاوي: "هادْ الناس (يقصد أصحاب الشركة)، حْكّارة. مخدمين معنا قانون ما كاينش. الناس ساكنين هنا وكيخلّصو الضريبة ديالهم، وكيْجيو هوما كيعملو الصابو. هاد الناس طاغين علينا، وحْنا ما كنطلبو والو، كنطلبو غي الدولة تطبق القانون وتحمينا من الظلم ديال هاد الناس".

وبالرغم من أنَّ العلامات الموجودة في مواقف رَكن السيارات تشير إلى أنَّ أوقات الأداء، خلال الفترة ما بين أكتوبر وماي، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي عند الساعة السابعة مساء؛ فإنَّ أعوانَ الشركة المكلفة بتدبير مواقف ركْن السيارات بطنجة لا ينزعون "الصابو" من السيارات بعد نهاية فترة الأداء، بل يتركونه إلى حين تأدية صاحب السيارة الغرامة المفروضة عليه.

من جهتهم، يشتكي حراس مواقف ركن السيارات في طنجة من الشركة المكلفة بتدبيرها. وقال أحدهم في تصريح لهسبريس: "هادي طناشر عشر عام وأنا هنا. دبا هاد الناس حرموني من رزق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - توتو عبدو الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:16
ما هذا العبث ؟
أنت مطالب بأداء مبالغ مالية للوقوف ومطالب أيضا بأداء ثمن حارس السيارات ...
كنت في زيارة لإسبانيا ومررت بأغلب المدن السياحية الشاطئية . تخيلوا أني لم أؤدي مقبلا للوقوف سوى مرتين ...مرة في كورنيش بينيدورم أديت مبلغ 5 دراهم مقابل التوقف ل 3 ساعات .. وذات مرة في أليكانتي أدخلني جهاز الجيبي إس إلى وسط مدينة أليكانتي وأديت ما قيمته 10 دراهم ...
أما في مورايرا فتوقفت في أكبر باركينغ على الشاطئ مجانا حتى أني اضطررت لأسأل أكثر من مرة هل حقا هذا المكان مخصص للوقوف المجاني ؟ لأني لم أصدق ...
وطيلة مدة إقامتي هناك والتي وصلت لشهر تقريبا لم أؤدي أي مقابل لتوقفي كنا أني لم أر حارسا واحدا للسيارات لا ليلا ولا نهارا ...
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56
2 - الدكالي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:25
من خلال الصورة نلاحظ بان الصابو موضوع في العجلة الخلفية لغير جهة السائق - لان القانون حسب علمي ان الصابو يجب ان يوضع في العجلة الامامية التي توجد في جهة السائق - لكن حينما تسند الامور لغير اهلها فانتظر كل شيء -
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-37
3 - البعمراني الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:27
الحل هو تكسير الصابو واتركوا الشركة هي تلتجأ الى القضاء
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72
4 - wood الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:29
الشيء الذي يجهله اغلب المواطنين ان شركات الصابو ان صح التعبير ليس لها اي ربح في 2 دراهم التي هي تعرفة الوقوف . فالربح كله في غرامة الصابو ، فهم يستغلون عدم معرفة المواطن باماكن الوقوف المؤدى عنها للنصب عليهم ، و الدليل على ذلك ان عمالها دائما موجودون في المنطقة و متخفين و يحرصون دائما على تركيب الصابو في غياب صاحب السيارة . و عندما تصبح الامكنة المحجوزة من طرف الشركة معروفة لدى الخاص و العام يختفون و يغلقون عدادتهم ليعودوا بعد بضعة اشهر لممارسة مرة اخرى اعمالهم المشينة بعد ان نسيهم المواطنون !!!
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20
5 - عبده الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:32
غريب ما أصبحنا نعيشه هذه السنين الأخيرة في وطننا العزيز ابتداء من2011 بعد الحكومة السابقة والحكومة الحالية...أصبحنا نعيش غرباء في وطننا ..لقد عادوا بنا سنوات إلى الوراء...جميع قرراتهم فاشلة وعدوانية ضد كافة الشعب المغربي إلا الحزب الحاكم الذي استفاد من كل شيئ ..المنصب العليا دون استحقاق...فكيف يعقل أن يسمح لشركة تجبر السكان الأداء على سيارتهم عندما يركنون سيارتهم أمام منازلهم...ولكن الخطأ هو خطأ المواطن الذي كان عليه عدم الأداء ..وعدم توقيف سيارته في هذه الأمكنة....
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11
6 - Elchivato الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:36
الحل ساهل غير خص شويا ديال الصبر، واحد النهار نزلت فالصباح 8.45 لقيتهوم دايرين الصابو خلصت و مشيت ريكلاميت كاليك دير ماكارون كلنا ما كاين باس كلنا ليهم بشحال كاليك تقداو يعني العصا فالرويدة، الغد نزلت نفس المشكل شديت الطوبيس نيت ليصانص غلا من بعد يومين حيدوه، وكون خلاوه عام هانية لنفرض الشركة عندها عشرة ديال الصابوات و عشرة ديال الناس تضامنو ما غاديش تكون هاد السيبة
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24
7 - المعلق الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:43
الى صاحب التعلسق بإسم " الدكالي " هاديك راها العجلة الأمامية فين دايرين الصابو و المرجو الانتباه للمرآة العاكسة القريبة .... تحياتي
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19
8 - مهندس الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:52
داءما نطالب من الدولة ، من الحكومة، من الملك ... لماذا لا تكون لنا جرأة المبادرة ؟! ، الساكنة المتضررة تجتمع و تذهب لمقابلة رئيس المجلس البلدي، و لا تخرج الا بملصقات توضع بزجاج السيارة تسمح لها بالوقوف بالشوارع التي يقطنون بها دون اداء.
اما الصابو فيجب قدر الإمكان محاولة عدم الوقوع في شركه حتى يأتي يوم و يتقاتل احد أفراد الأمن السامون مع احد عمال الصابو فيتحرك المسؤولون عندها لمنعه كما وقع في مدن اخرى.
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13
9 - تنغيري الأربعاء 14 فبراير 2018 - 11:53
الى صاحب التعليق 2 - الدكالي :
انظر جيدا في الصورة قبل ان تحكم،هو موضوع على العجلة الامامية لجهة السائق و الا فما دور المرآة التي توجد في الامام.
الحل الوحيد لمشكل الصابو هو ان تنزعوه بايديكم مادام القانون منع استعماله فلا خوف من اخد حقكم بأيديكم.
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14
10 - ilyas الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:09
المشكل هو أن المغرب بلد متخلف ويريد تطبيق قوانين الدول المتطورة،دون تهيئة الأرضية،أول وأهم شيء هي قاعدة بيانات لكل المغاربة،لكن فالواقع لا يمكن وضعها لأن كل النضام فيه خلل،في أوروبا توضع لك مخالف أو تصلك رسالة إلى منزلك،فيها الصورة والغرامة،الأداء في 15 يوم لك خصم 50% من الغرامة،إد لم تؤدي دنيا هنية،لن يعترض سبيلك لا شرطي ولا مخزني،في أخر السنة سوف تصلك رسالة من مديرية الضرائب،إن لم تؤدي الغرامة+نسبة التقادم،سوف يتم خصم المبلغ من راتبك،أو المساعدات الإجتماعية بالقوة.
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14
11 - Ramdane الأربعاء 14 فبراير 2018 - 12:58
نحن نعلم ان (الاصالة و المعاصرة) هم الدين يحكمون المنطقة و يخدمون بلدية طنجة،هل تنطبق العصرنة مع الواقع؟
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2
12 - الحل الأربعاء 14 فبراير 2018 - 13:34
أنا من سكان مدينة سلا وهذا المشكل موجود في أغلب شوارع الرباط رغم حكم المحكمة على عدم أحقية وضع الصابو. ولهذا السبب وضعت بدوري المنشار الخاص بتقطيع الحديد في الصندوق الخلفي للسيارة وإذا ما تجاوز أعوان هذه الشركة القانون في حقي سأقوم بقطعه ووضعه هو الآخر في صندوق سيارتي وأستعمله عندما أركن سيارتي في الشوارع المخصصة للدفع مع العلم أن كل شوارع الرباط باركينغ بالمقابل.
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8
13 - الوزاني من Alberta الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:38
احسن حل هو شري آلة القطع بالبطارية المسماة grinder بالإنجليزية و خليها عندك ف السيارة و وقف فين بغيتي و الوقت للي بغيتي ... ترجع و تلقى الصابو ف سيارتك قطعو و تهنا ف أقل من 5 دقايق و السلام. أظن أن آلة القطع بالبطارية موجودة ف متاجر البركولاج او شوف شي سودور أو حداد عصري.
تحياتي لأهل طنجة
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5
14 - KARIM FRANCE الأربعاء 14 فبراير 2018 - 14:56
هذه مهزلة بكل المقاييس
لما جئت إلى المغرب الصيف الفائت ذهبت بوالدتي التي لديها قصور كلوي شافاها الله إلى العيادة وركنت سيارتي بالقرب من الباب صعدت معها إلى الطابق الأول رفقة أختي ولما نزلت بعد تلاث دقائق وجدت الصابو ملصق على العجلة . جاءني شخص في هيئة أصحاب السوابق العدلية لا سلام ولا لباقة في الكلام قلتُ له أنني صحبت مريضة للعيادة هل وقوفي هنا ممنوع؟ بأي حق تضع هذا الصابوعلى سيارتي ؟ هل من يأتي بمريض يجب أن يتوقف بعيداً ؟ خلاصة القول أن هؤلاء الأعوان يتم انتقاؤهم وِفق معايير خاصة .
في الأخير طالبني بعشرة دراهم ليُزيل الصابو بدون خجل أو حياء وكأن الأمر عادي فرفضتُ أن أُرشيه مما أغضبه و ذهبت إلى الآلة التي كانت تبعد ب 200 متر وأديت 30 درهم وانصرفت لأن أمي كانت قد انهت حصتها وكان لزاماً عليَّ أن أذهب بها إلى البيت لأنها كانت مُنهكة....
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