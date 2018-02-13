هزة أرضية بقوة 3.5 درجات بإقليم تارودانت

هسبريس من الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريشتر سجلت اليوم الثلاثاء في إقليم تارودانت.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد، أن هذه الهزة الأرضية التي حدد مركزها بجماعة أكادير ملول (إقليم تارودانت) سجلت عند الساعة الثانية و17 دقيقة و 21 ثانية زوالا .