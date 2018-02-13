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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | جهات | هزة أرضية بقوة 3.5 درجات بإقليم تارودانت

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات بإقليم تارودانت

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات بإقليم تارودانت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 17:55

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريشتر سجلت اليوم الثلاثاء في إقليم تارودانت.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد، أن هذه الهزة الأرضية التي حدد مركزها بجماعة أكادير ملول (إقليم تارودانت) سجلت عند الساعة الثانية و17 دقيقة و 21 ثانية زوالا .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - يونس السلفي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 18:14
السلامة يا ربي
اللهم الطف بنا يا لطيف
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65
2 - مغربي الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 18:26
اللهم احفظ بلادنا من الهول الكوارث الطبيعية و من الفتن ما ظهر منها و ما بطن يارب العالمين امين.
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56
3 - الزلزال الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:33
مسألة طبيعية لا داعي للهلع. المطلوب شيء من اليقظة والحذر بوعي كامل.
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2
4 - Granit الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:33
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر ،اللهم إنا نعوذ بك من ساعة الغفلة ولا تواخذنا إلا وأنت راض عنا،واحفظ بلدنا من جميع الفتن وسائر بلاد المسلمين، واحفظ جميع خلقك الضعيف على وجه البسطة، آمين .
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17
5 - meskin naim الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 19:54
اللهم استرنا فوق الارض و تحت العرض ويوم العرض واستر يا ربنا جميع المسلين امين يا رب العالمين
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15
6 - يمهل ولا يهمل الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:49
اصوات المضلومين والمحكورين تتصاعد يوميا عند ملك الملوك عند الحق سبحانه.الحقوق مهضومة والضلم ضلمات والله اقسم لينصر المضلوم ولو بعد حين.الله يستر مابقى مايفرح.انتضروا12درجة.افيرتيسما
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4
7 - sifao الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 20:51
شعور رهيب جدا ، لا يحس برهبته الا من عاش لحظات مماثلة...كلما وضعت رأسك على مخدة السرير الا ويتبادر الى ذهنك صورا مرعبة ، فيهجرك النعاس لليال عديدة ، النسيان بطيء جدا في هكذا حالة ، في 2004 حولنا مدخل المنزل الى مرقد جماعي ، وكلما سمعنا ضجيجا مفائجا نستيقظ بشكل جماعي في نفس الوقت مهرولين نحو الباب ، مما يعني ان النوم كان مجرد تمثيلية ، لا احد يستطيع النوم ...الا اذا انهار....
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8
8 - FOUAD الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 21:21
هده الهزة الارضية بسبب الفالق الدي يمتد من اكادير الى تونس مروروا بتارودانات ورزازات الراشيدية الجزائر الى السواحل التونسية كل هده المناطق مهددة بالزلازل و لا يمكن توقعها او القوة ديالها الله الطف بنا و يرحمنا
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