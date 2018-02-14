"العزلة الثلجية" تخرج ساكنة اوزيغيمت للاحتجاج

محمد آيت حساين

خرج عدد من أبناء دواوير منطقة اوزيغيمت، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية، مشيا على الأقدام، في اتجاه مقر قيادة أهل مكون بإقليم تنغير، للتنديد بما وصفوه بـ"تجاهل" المسؤولين لصرخات استغاثتهم التي أطلقوها منذ بداية تساقط الثلوج، وكذا مطالبة المسؤولين بالإسراع في فك عنهم العزلة التي فرضتها التساقطات الثلجية الأخيرة، وتسليمهم المساعدات الاجتماعية، من أجل مساعدتهم على تجاوز محنة البرد، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك في هذا الإطار.

وأكد المحتجون أن السلطات الإقليمية بتنغير تعاملت مع نداءات استغاثتهم بالتجاهل واللامبالاة، بالرغم من التعليمات الملكية القاضية بالتدخل لفك العزلة عن المناطق المعزولة بسبب الثلوج وإغاثة الأهالي، مشددين على أن الساكنة ظلت ولأزيد من عشرين يوما محاصرة وسط كميات كثيفة من الثلوج، مع نفاد المؤونة، دون أن تكلف السلطات المعنية نفسها عناء لإغاثتهم، وتوفير لهم المساعدات وحطب التدفئة، بتعبيرهم.

سعيد عمي، رئيس جمعية افلافال اكرامن للتنمية، النشيطة بمنطقة اوزيغيمت، أكد أن الطريق الإقليمية رقم 1517 الرابطة بين اغيل نمكون بإقليم تنغير وبين ايت بوكماز بإقليم أزيلال عبر منطقة اوزيغيمت، وباعتبارها المنفذ الوحيد لساكنة هذه الأخيرة، أغلقت منذ أسابيع، بسبب التساقطات الثلجية التي عرفتها المنطقة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تدخل بعض الآليات من أجل فتح الطريق وإزاحة الثلوج عنها، فما زالت غير صالحة للاستعمال، بسبب الوحل.

وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح جريدة هسبريس الإلكترونية، أن منطقة اوزيغيمت يمكن اعتبارها منكوبة ومعزولة عن العالم الخارجي، بسبب موقعها الجغرافي وإهمالها وتهميشها من لدن المسؤولين، مستدركا بالقول إنه بالإضافة إلى نفاد المؤونة وغياب الطريق فالأطفال محرومون من الدراسة كون أغلب الأساتذة محاصرين بدورهم بعد أن كانوا في عطلة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المحتجين عازمون على مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية، من أجل إيصال معاناتهم إلى مراكز القرار، مؤكدا أن مطالب المحتجين تتلخص في تعبيد الطريق لإنهاء معاناتهم مع الحصار الثلجي، وتوفير المساعدات الضرورية لتجاوز محنة البرد التي خلفتها التساقطات الثلجية الأخيرة، بالإضافة إلى ضرورة تعيين طبيب وممرضين دائمين في المنطقة لتخفيف عبء التنقل على المرضى، وفق تعبيره.

من جهته، أكد مصدر مسؤول غير راغب في الكشف عن هويته للعموم أن الطريق الإقليمية رقم 1517 المؤدية إلى اوزيغيمت جرى فتحها بعد أن استمرت أشغال إزاحة الثلوج عنها حوالي ثمانية أيام، مؤكدا أن الطريق حاليا لا يمكن استعمالها بالعربات، نظرا إلى كونها غير معبدة ومجرد مسلك ترابي، تنزلق فيه العربات.

وذكر المتحدث، في اتصال بهسبريس، أن ساكنة منطقة اوزيغيمت استفادت منذ شهر من المساعدات الاجتماعية التي تم توزيعها من لدن مؤسسة محمد الخامس، موضحا أن الطريق قريبا سيتم تعبيدها، من أجل فك العزلة على المنطقة، مسترسلا "أما بالنسبة إلى الأطر الطبية فذلك يعود بالأساس إلى الخصاص في الموارد البشرية التي تعانيه منظومة الصحة بالمغرب".