مروحيتان تنقلان مريضا وحاملا من تنغير وورززات

محمد ايت حساين

في ظل الوضع الحالي الذي تتواجد عليها أغلب المسالك الطرقية بمجموعة من الجماعات الترابية الواقعة بجبال تنغير، بسبب التساقطات الثلجية الأخيرة التي أدت إلى عرقلة تحركات العربات نحو الدواوير التابعة لهذه الجماعات، خصوصا منطقة اوزيغيمت، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة اغيل نمكون، لم يجد المواطن المريض إلا مروحيات الجيش والدرك الملكي لنقله إلى المركز الاستشفائي سيدي حساين بورززات.

وفي هذا السياق، أفادت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورززات بأن بعثة صحية تابعة للمركز استقبلت امرأة حاملا تبلغ من العمر 27 سنة، تقطن بمنطقة أوزيغمت، في حالة مخاض مع تمزق الكيس السلوي، قادمة على متن مروحية تابعة للدرك الملكي تم تسخيرها من طرف مسؤولي تنغير.

وأوضحت الإدارة ذاتها، في بلاغ أصدرته تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المرأة الحامل "تم إدخالها فور وصولها إلى قسم الولادة، حيث تم الوضع بطريقة طبيعية أسفرت عن مولودة تتمتع بصحة جيدة"، مشيرة إلى أن عملية إسعاف الحامل تمت بنجاح بفضل تضافر الجهود وتسخير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية التابعة للمصالح الصحية الإقليمية، والسلطات الإقليمية والمحلية، والدرك الملكي والأمن الإقليمي والوقاية المدنية، تحت إشراف عامل إقليم ورززات.

وبإقليم ورززات، يضيف البلاغ، تدخلت مروحية أخرى تابعة للقوات المسلحة الملكية، مساء اليوم الثلاثاء، لنقل مريض يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، من منطقة تساوت بجماعة امي نولاون، إقليم ورززات، كان يعاني من ألم حاد في المعدة والمسالك البولية، إلى المركز الاستشفائي ذاته، من أجل استكمال الفحوصات والعلاجات الضرورية.