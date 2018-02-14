نقابيو التعليم يطالبون بتنفيذ "اتفاق 26 أبريل"

إبراهيم الحافظون من سطات

خاض العشرات من المنتمين إلى النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، اليوم الأربعاء، إضرابا في قطاع التعليم مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، معتبرين ذلك جزءا من برنامج نضالي سطره المجلس الوطني للهيئة النقابية المذكورة.

ولخّص بيان صادر عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تتوفر هسبريس على نسخة منه، الدواعي التي فرضت الإضراب وغيره من القرارات النضالية المستقبلية في "تغييب الحوار الاجتماعي، والتملّص الحكومي من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وضرب مكتسب التقاعد، والإصرار على عدم معالجة مطالب مختلف الفئات التعليمية، ومحاولة الإجهاز على مجانية التعليم".

عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أوضح في تصريح لهسبريس أن "التملص من تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، الذي يهمّ قطاع التربية والتعليم في ما يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في العالم القروي، والاقتطاع من الأجور، يدخل ضمن تراجعات عن مكتسبات راكمتها الشغيلة التعليمية، ومنها ما يمسّ بشكل صريح بأحد الحقوق الدستورية، المتمثل في الحق في الإضراب".

وسجل المتحدث ذاته عددا من المطالب المتعلقة بمختلف الفئات التعليمية؛ "كضحايا النظامين الأساسيين الذين لحقهم حيف تاريخي منذ الأنظمة التعليمية السابقة، زيادة على الملحقين التربويين وأطر الإدارة والاقتصاد؛ في حين تنفرد الوزارة باتخاذ القرارات، سواء على المستوى الحكومي أو القطاعي، وتضرب كل المكتسبات، مع إغلاق الحوار في وجه النقابات التعليمية"، حسب تعبيره.

واعتبر قيلش أن "التعليم قضية جوهرية، ويتطلب إصلاحا شاملا، لكون وضعيته رديئة في المغرب بشهادة جميع التقارير، سواء الدولية أو التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، أو المندوبية السامية للتخطيط، إذ لا يرقى إلى الحدود الدنيا المتعارف عليها دوليا، ما يجعل ترتيب المغرب مخجلا ومؤلما"، وفق تعبيره.

ودعا قيلش إلى "تعبئة جميع النقابات والأحزاب والجمعيات المدنية، وأمهات وآباء التلاميذ، من أجل قضية مجتمعية تتمثل في ضرب مجانية التعليم، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل، مقابل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي والهشاشة وفق التقارير الصادرة مؤخرا"، منبّها في الوقت ذاته إلى "خطورة استهداف حق أولاد وبنات المغاربة باستحواذ نخبة معينة على التعليم والثروة"، على حد قوله.