رجال أعمال من كينيا يحلون بمجلس جهة الشرق

هسبريس من وجدة

استقبل عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء، بمقر المجلس بوجدة، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الوطنية بكينيا مرفوقة بوفد من رجال الأعمال الكينيين.

وتباحث الطرفان تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جهة الشرق وبين الأسواق الكينية، خصوصا في المجال الفلاحي.

ويشمل برنامج زيارة رجال الأعمال الكينيين كل من إقليم بركان وتاوريرت وكرسيف والناظور، من أجل الاطلاع على مختلف المنتجات الفلاحية التي تتميز بها جهة الشرق مع بحث إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الكينية.

وتأتي زيارة الوفد التجاري الكيني لجهة الشرق، تبعا للاجتماع الذي كان قد عقده عبد النبي بعوي، يوم 21 نونبر 2017، مع ممثلي بعض الشركات الفلاحية الموجودة بالجهة قصد تدارس تشجيع تصدير المنتوجات الفلاحية المحلية نحو أسواق كينيا وبعض البلدان الإفريقية المجاورة.

وأعرب عبد النبي بعيوي عن الاستعداد التام لمجلس جهة الشرق لدعم المصدرين بالمنطقة الشرقية من أجل تموقع جيد لفلاحي المنطقة داخل الأسواق الإفريقية، في ظل وجود رغبة قوية لدى الفاعلين الكينيين في تكثيف العلاقات مع الفلاحين المغاربة واستعدادهم لاستيراد المنتوجات الفلاحية المغربية.