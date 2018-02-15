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مُستخدمو "ريضال" ينتقدون "الآذان الصماء"

مُستخدمو "ريضال" ينتقدون "الآذان الصماء"
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 15 فبراير 2018 - 11:15

توعّد مستخدمو شركة "ريضال"، المفوّض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي بالرباط وسلا، باحتجاجات غير مسبوقة، ردّا على تجاهل إدارة الشركة لملفهم المطلبي؛ وعلى رأسها مطلبُ فتُح حوار جدّي معهم، للتحاوُر حول مطالبهم العالقة.

ووجّهت الجامعة الوطنية لعمّال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب تحذيرا إلى إدارة شركة "ريضال"، وقالت إن الجمع العام الإستثنائي المنعقد يوم الأربعاء فوض إلى المكتب النقابي الممثل للمستخدمين "اتخاذ المبادرات النضالية غير المسبوقة لحمل الإدارة على العودة إلى جادّة الصواب".

الخطوات الاحتجاجية، التي سيخوضها مستخدمو الشركة، سيتمّ الاتفاق عليها في اجتماع المكتب النقابي، الأربعاء، حسب إفادة رشيد المنياري، الكاتب العام لنقابة مستخدمي وأطر شركة "ريضال".

وأوضح المتحدث أنّ مستخدمي وأطر شركة "ريضال" يطالبون الشركة بالجلوس معهم إلى طاولة الحوار، لتحديد طبيعة الاختلالات التي تعرفها علاقة الشركة بمستخدَميها، خاصة بعد رفضهم لمشروع البروتوكول الذي وضعته الشركة، لكون مضامينه ليست في صالح المستخدمين.

المنيار قالَ إنَّ شركة "ريضال" تتخذ قرارا غير مفهومة في حق مستَخدميها، ومنها منْع أبناء المستخدمين والمتقاعدين من العمل في الشركة، بدون تعليل، قائلا "منذ سنة 1998 إلى الآن، لم يشتغل أيّ من أبناء المستخدَمين في شركة "ريضال" في هذه الشركة".

وتنديدا بهذا المنع، يستعدّ مستخدمو شركة "ريضال" إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام المقر الاجتماعي للشركة في العاصمة الرباط؛ فيما أعلن المستخدمون، من خلال بلاغ الهيئة النقابية الممثلة لهم، أنهم سيباشرون "كل الأشكال الاحتجاجية النضالية التصعيدية المشروعة وفق تطور الأوضاع".

المنيار قال إن مستخدمي شركة "ريضال" يراعون أشكال الاحتقان الموجودة في بعض مناطق المغرب، ومنها ما هو سببه ارتفاع فواتير الماء والكهرباء؛ "ولكن على الشركة في المقابل أن تراعي ظروف عمل المستخدمين".

وأضاف المتحدث ذاته أنّ من الأسباب التي أغضبت مستخدمي رشة "ريضال" كونُها تكلّفهم بالقيام بمهامَّ متعددة، إضافة إلى أنها حصرت الانتقال من الدرجة 9 إلى الدرجة 10 في ثلاثة أشخاص فقط سنويا، مضيفا "نحن بعثنا الإشارة الأخيرة إلى الشركة التي ظلت تنهج معنا سياسة الآذان الصماء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - riri الخميس 15 فبراير 2018 - 11:34
لماذا تحتجون لماذا اهي موضة ام ماذا ياك راكو تاكلو الخبز والكل عايش والحمد لله اللهم ادم علينا نعمة الامن والامان وليتو غي تغوتو كي لعيالات وتنوحو بغينا بغينا يعطيكم بوغة لي تديكم ما تردكم شدو الارض شوية وهنيونا مهاد الخزعبلات ديال الاحتجاجات فرقو ديك جوقة وبراكا ملفشوش راكم عيقتو يالكسالى تخدمو ساعة و تغوتو ساعات خاص ترابي تعاودلكم من جديد
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-7
2 - Zakaria الخميس 15 فبراير 2018 - 12:00
الإحتجاج على الوضع هو ارقى اسلوب يمكن أن يتبعه المواطن لتحقيق حقوقه مادام يقوم بواجبه وليكن في علمك يا rir أن المطالب التي يرفعها المواطنين في دول العالم لا زلنا لم نطالب بها فقط نطالب بالحد الأدنى للكرامة اما حديثك عن "واكلين شاربين"" هذه الخبزيات عندك تجاوزها الزمن والبصري قد رحل ومات وترك لنا قولة شهداء كوميرا الذي ربما لازلت تحن لذلك الزمن الغير مأسوف عليه ولهذا عندما نصفكم بالماضويين والرجعيين لا تنزعجوا
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7
3 - الناقد الخميس 15 فبراير 2018 - 12:25
وكذلك تفعل شركة أمنديس في الشمال، بل وصل بها الأمر بالإستهزاء بالمواطنين، حيث أنها تعمل الآن على الترقيع بدل الإصلاح، فمثلا في مدينة مرتيل بشارع سد إبن بطوطة، تم أخد "كابل" الكهرباء من جار إلى آخر، هدا الكابل يمر أمام الشرفة تم فوق الباب تم يقطع باب المرآب ليصبح هدا الأخير ممنوع من الإستعمال لينتهي هدا الكابل في صندوق التغدية للمنزل المجاور. وهناك خروقات أخرى تتمثل في عملية حفر الرصيف أمام المنازل وتركه دون إعادة ترميم كما كان من قبل.
أقول: يجب وضع حد لهكذا ممارسات وإلا ستكون العواقب وخيمة.
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1
4 - chouaib mouhaabat الخميس 15 فبراير 2018 - 12:28
وهل هذا الكلام أيها الأخ rir منطقي تتكلم بهذا الأسلوب وكأنك تعيش في أحد الدول السكوندينافية مع العلم أن الحكومة المغربية حكومة النصابين والمحتالين لاتفرض الضرائب سوى على الطبقة الفقيرة والمتوسطة ناهيك عن مانحن عليه الآن منظومية التعليم والصحة التي أصبحت الآن لها ثمن وهل يرضيك هذا أيها الأخ الكريم هل ترضى لهذا الشعب المغربي بهذه الزيادات في المحروقات والأسعار وهل تظن أن أبناء الطبقة الغنية والوزراء والبرلمانيين يدرسون في المدارس العمومية حتى الصحة يا أخي الفاضل هل تعلم أن وزير الصحة تلقى العلاجات خارج أرض الوطن حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الدين وتقنا بهم تقة عمياء وظننا أنهم سوف يتكلمون بلساننا ولكن تبين لنا عكس ذلك فكل مايهمم سوى مصالحهم الشخصية والظغط على المساكين والمعوزين بالزيادات في المواد الغذائية إتقوا الله أيها الوزراء المحتالين في هذا الشعب المسكين الدي لاحول له ولا قوة واعلموا أن الله فوقكم وفوق الجميع...
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3
5 - ريضالي الخميس 15 فبراير 2018 - 14:33
الاضراب والاحتجاج حق قانوني ومشروع لكن ان تصدر هذه الدعوات ممن تاجر بمصالح وحقوق العمال كل هذه السنين فهذا يعد احتقارا واستصغارا لعقول العمال. فلا احد يصدق ان المنياري الذي باع ملف التعاقد وساهم في القاء التقنيين والاطر المتعاقدين في اسفل دركات السلم الاداري والذي يستفيد من سكن ( وظيفي) لا يستفيد منه حتى المدير العام اضافة الى جرايءمه المتعددة في حق عنال ريضال لااحد يصدق انه بقدرة قادر يتحول من متاجر الى مدافع عن مصالح العمال
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6 - سلاوي الخميس 15 فبراير 2018 - 15:38
أرجوا من الله عودة وكالة توزيع الماء والكهرباء .أيام زمان
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