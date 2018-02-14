قضية "20 درهما" تثير زوبعة بمجلس البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

عادت قضية "من يربح يوميا 20 درهما لا يعاني الفقر"، التي نسبت إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي، لتثير ضجة واسعة بمجلس مدينة الدار البيضاء، بين حزبي الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية.

أمينة تنين، المستشارة الجماعية عن الفريق الدستوري، وهي تتحدث في مداخلة لها بدورة المجلس الجماعي للدار البيضاء، الأربعاء، قطرت الشمع ضمنيا على حزب العدالة والتنمية حين دعت إلى معاينة الأحياء الفقيرة والمهمشة التي تعيش بعشرين درهما.

مستشارو حزب العدالة والتنمية رفضوا هذا "الحشو اللغوي" والسخرية الضمنية من تصريحات وزيرتهم، حيث احتجوا على المستشارة الدستورية مطالبين إياها بسحب ما جاء على لسانها؛ وهو الأمر الذي اضطرت إلى الاستجابة له أمام إصرار مستشاري حزب العدالة والتنمية على سحب كلامها المذكور.

وعرفت دورة المجلس الجماعي للدار البيضاء، التي انعقدت الأربعاء، المصادقة على برنامج عمل المجلس للست سنوات المقبلة، إذ جرى التصويت عليه بأغلبية مطلقة أمام معارضة من لدن مستشاري حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وصوّت على برنامج عمل الدار البيضاء 84 مستشارا ينتمون إلى الأغلبية، بينما عارضه عشرة مستشارين عن "البام" وحزب الاستقلال.

ويعد برنامج عمل الدار البيضاء، الذي لم يحظ بالإجماع مقارنة مع برنامجي عمل كل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات وكذا برنامج عمل مجلس عمالة الدار البيضاء.

وأكد كريم كلايبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، أن رفضهم التصويت على برنامج عمل الدار البيضاء يرجع بالأساس إلى غياب التشاركية والإقصاء الذي طالهم خلال مرحلة الإعداد له.

وأوضح المستشار الجماعي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأغلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية تمارس "التحكم"، مشيرا إلى أنها تنهج أسلوب "ديكتاتورية أغلبية، وتنهج الإقصاء التام للديمقراطية التشاركية وكأن ما جاؤوا به قرآن منزل لا يحتمل التعديل".

وبلغت القيمة الإجمالية لمخطط الجماعة، الذي يمتد من فترة 2016 إلى 2022، ما يزيد عن 52 مليار سنتيم، لن تسهم فيها جماعة الدار البيضاء سوى بسبعة ملايين درهم؛ وهو ما يعني أن النسبة الأكبر من التمويل ستتكلف بها عدة وزارات، إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء سطات.