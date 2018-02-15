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كُتّاب وآراء
أطر تمريضية تحتج بالصويرة ضد وزارة الصحة
نظم خريجو وممرضو المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمدينة الصويرة، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة، تنديدا بما وصفوه بـ"تماطل الوزارة الوصية على القطاع في إخراج القرار المنظم للمباراة"، وفق بيان توصلت به هسبريس.
وحمّل المحتجون وزارة الصحة تبعات ما أسموه "التماطل، سواء تراكم أفواج الممرضين المعطلين أو بخصوص نقص الموارد البشرية في مستشفياتنا العمومية، الشيء الذي لم يزدنا إلا إصرارا وتشبتا بملفنا المطلبي العادل والمشروع"، بتعبير الوثيقة نفسها.
يذكر أن هذه الفئة من موظفي قطاع الصحة أسست مؤخرا تنسيقية تجمع ثلاثة مواقع هي معهد مراكش وملحقتي الصويرة وأسفي، لـ"لدفاع عن ملفها المطلبي وضمان كرامة الممرض المغربي، طالبا كان أو خريجا أو ممرضا".
وقررت التنسيقية خوض وقفة احتجاجية، مصحوبة باعتصام جزئي، أمام المديرية الجهوية للصحة بمدينة مراكش يوم الخميس القادم.