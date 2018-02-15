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الرئيسية | جهات | أطر تمريضية تحتج بالصويرة ضد وزارة الصحة

أطر تمريضية تحتج بالصويرة ضد وزارة الصحة

أطر تمريضية تحتج بالصويرة ضد وزارة الصحة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 15 فبراير 2018 - 12:53

نظم خريجو وممرضو المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمدينة الصويرة، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة، تنديدا بما وصفوه بـ"تماطل الوزارة الوصية على القطاع في إخراج القرار المنظم للمباراة"، وفق بيان توصلت به هسبريس.

وحمّل المحتجون وزارة الصحة تبعات ما أسموه "التماطل، سواء تراكم أفواج الممرضين المعطلين أو بخصوص نقص الموارد البشرية في مستشفياتنا العمومية، الشيء الذي لم يزدنا إلا إصرارا وتشبتا بملفنا المطلبي العادل والمشروع"، بتعبير الوثيقة نفسها.

يذكر أن هذه الفئة من موظفي قطاع الصحة أسست مؤخرا تنسيقية تجمع ثلاثة مواقع هي معهد مراكش وملحقتي الصويرة وأسفي، لـ"لدفاع عن ملفها المطلبي وضمان كرامة الممرض المغربي، طالبا كان أو خريجا أو ممرضا".

وقررت التنسيقية خوض وقفة احتجاجية، مصحوبة باعتصام جزئي، أمام المديرية الجهوية للصحة بمدينة مراكش يوم الخميس القادم.

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1 - lahbal watlou3 jbal الخميس 15 فبراير 2018 - 13:58
احتجاجات احتجاجات لفشوش هادا ماشي الاحتجاجات راكم قلالين ترابي وما تحمدوش الله على لخديمة لي عطاهلكم نتوما مايصلح ليكم غي زلط و جوع
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-8
2 - مواطن الخميس 15 فبراير 2018 - 15:43
حنا فجبل مستوصف مسدودين والممرضين معطلين هدا وزير صحة لامصقداية له
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