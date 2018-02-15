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الرئيسية | جهات | الأمن يوقف منتحل صفات رسمية للنصب على نساء

الأمن يوقف منتحل صفات رسمية للنصب على نساء

الأمن يوقف منتحل صفات رسمية للنصب على نساء
هسبريس من الرباط
الخميس 15 فبراير 2018 - 15:10

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بتطوان في توقيف شخص للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة عمليات تتعلق بالسرقة وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن توقيف المشتبه فيه تم على مستوى أحد مقاهي مدينة مارتيل، حيث تم العثور بحوزته على مبلغ مالي وجهازين للاتصال اللاسلكي، كان يستخدمهما في انتحال صفات وألقاب رسمية لتضليل الضحايا.

البلاغ أكد أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده المشتبه فيه للإيقاع بضحاياه يتحدد في استهداف المستخدمات في عيادات طبية ومدارس خاصة، حيث ينتحل صفة موظف مكلف بتطبيق القانون، أو صفة موظف أمن، وذلك لتضليلهن والاستحواذ على هواتفهن المحمولة وكذا مبالغ مالية.

المديرية العامة أشارت إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة كشفت أن المشتبه فيه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 12 مذكرة بحث، لتورطه في ارتكاب قضايا إجرامية مماثلة في عدة مدن مغربية، من بينها خمس تم اقترافها بمدينة تطوان.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية التي ارتكبها.

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