مشاكل "الصحة" تخرج نساء بوتفردة للاحتجاج

محمد آيت حساين

خرج العشرات من النساء القاطنات بجماعة بوتفردة بإقليم بني ملال، مساء الخميس، في مسيرة سلمية، يطالبون من خلالها الجهات المسؤولة بضرورة تحقيق لهن مجموعة من المطالب التي وصفوها بالمطالب المشروعة، والتي من حق الساكنة أن تستفيد منها، على غرار سكان باقي مناطق المغرب؛ كتنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات، وتزويد المستشفى المحلي، بالأدوية الكافية، ومولدة دائمة بالمستشفى، وحث الطبيب الرئيسي للمستشفى على ضرورة احترام التوقيت الإداري للمستشفى.

وصدحت حناجر المحتجات بشعارات تحمل المسؤولية للمندوبية الإقليمية للصحة ببني ملال، كونها تمارس التهميش على ساكنة المنطقة، مستنكرات الطريقة التي تتعامل مع مطالب الساكنة التي طلبت أكثر من مرة توفير مولدة والأدوية وغيرها من المطالب الصحية التي يجب أن تتوفر عليها الساكنة، دون اللجوء إلى مثل هذه المسيرات الاحتجاجية.

فاطنة بنت إبراهيم، إحدى النساء المشاركات في هذه المسيرة الاحتجاجية، أكدت، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن الطبيب الرئيسي الموجود بالمستشفى المحلي لبوتفردة يشتغل نصف اليوم، يوم السوق الأسبوعي الذي يتوافد فيه المرضى على المستشفى، خصوصا الذين يقطنون في الدواوير التابعة للجماعة وأغلبهم لم يصل حتى الساعة الحادية عشرة، وفق تعبيرها.

وأكدت أن المنطقة تعاني مشاكل عديدة في القطاع الصحي، وفي باقي القطاعات الحيوية الأخرى، والساكنة دوما تسجل عدم اهتمام المسؤولين بأمورها ويفضلون التزام الصمت أمام استغاثتهم ونداءاتهم المتكررة، مضيفة: "يجب على المسؤولين تحميل مسؤولياتهم كاملة، وعليهم التدخل في القريب العاجل لتحقيق مطالب الساكنة، قبل أن تتغير المطالب وتتزايد الاحتجاجات، موجهة أصابع الاتهام إلى من سمتهم بالمسؤولين الفاشلين، كونهم هم من لديهم المصلحة في عدم تحقيق مطالب ساكنة جماعة بوتفردة، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية"، تقول المتحدثة.

بالإضافة إلى مشاكل القطاع الصحي، طالبت المحتجات، في شعارات أخرى، والي الجهة والمسؤولين المحليين بضرورة العمل على تخصيص مبلغ مالي لفائدة تلاميذ المنطقة، من أجل تحفيزهم لاستكمال دراستهم، قصد محاربة الهدر المدرسي.