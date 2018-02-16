عامل العرائش يعطي انطلاقة العملية الصحية رعاية

هسبريس من العرائش

أعطى مصطفى النوحي، عامل إقليم العرائش، انطلاقة عملية "رعاية 2017-2018" اليوم الخميس بدوار عنصر بن عبد الله بجماعة القلة، من خلال قافلة طبية منظمة تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.

ووفق بلاغ صادر عن مصلحة الإعلام والتواصل بعمالة إقليم العرائش، فقد جنّدت المصالح الصحية لهذه العملية 74 إطارا طبيا من مختلف التخصصات الطبية شملت 09 أطباء اختصاصيين، 15 من الطب العام، 38 ممرضا وممرضة، و10 إداريين وتقنيين وصيدليين.

وبلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة، وفق المصدر ذاته، 2307، موزعة على 1078 فحص طب عام، و525 فحص طب اختصاص.

كما عرفت الحملة الطبية إجراء 179 عملية من التحاليل الخاصة بداء السكري، و72 للتحاليل الخاصة بالملاريا، "واستفاد 360 شخصا من توعية صحية بيئية، إضافة إلى إجراء عمليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي استفادت منها 32 امرأة، بينما استفادت 16 حالة من عملية الكشف بالصدى. وتم نقل حالتين مستعجلتين إلى المستشفى المدني بطنجة"، وفق ما جاء في البلاغ.

وأضاف البلاغ أن عامل إقليم العرائش قام، بالمناسبة نفسها، بتوزيع 50 من الأفرنة المتطورة، "تدخل في إطار برنامج عمل المديرية الإقليمية للمياه والغابات"، و4 كراس متحركة لفائدة بعض المرضى المعوزين.