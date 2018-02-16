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الرئيسية | جهات | ساكنة أوزيغيمت تعلق سيرها احتجاجا نحو الرباط

ساكنة أوزيغيمت تعلق سيرها احتجاجا نحو الرباط

ساكنة أوزيغيمت تعلق سيرها احتجاجا نحو الرباط
محمد آيت حساين
الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:10

بعد ثلاث ليال باتوها في العراء، إثر تنظيمهم مسيرة احتجاجية بواسطة الدواب، في اتجاه مدينة الرباط، للتنديد بتدهور أوضاع الصحة والتعليم والبنية الطرقية وغيرها من مظاهر التهميش التي لحقت بدواوير المنطقة، تراجع سكان أوزيغيمت، مساء اليوم الجمعة، عن مواصلة مسيرتهم، بعد أن توصلوا بوعود من طرف السلطات الإقليمية بتنغير لحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم.

وأوضح سكان أوزيغيمت أنهم توصلوا بوعود مكتوبة من طرف السلطات الإقليمية بتنغير بالإسراع بتحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن السلطات الإقليمية أكدت لهم أن أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين إغيل نمكون وآيت بوكماز عبر أوزيغيمت ستنطلق قريبا، بالإضافة إلى تحقيق المطالب الأخرى، خصوصا ما يتعلق بالقطاع الصحي، يضيف السكان.

سعيد عمي، وهو فاعل جمعوي وأحد المشاركين في هذه المسيرة الاحتجاجية، أكد أن المسيرة التي نظمتها ساكنة أوزيغيمت مدة ثلاثة أيام متتالية، انتهت مساء اليوم، بمجرد أن تلقت الساكنة وعودا من طرف عامل الإقليم، مشيرا إلى أن المحتجين سيبيتون هذه الليلة في قلعة مكونة، على أساس العودة، صباح الغد، إلى ديارهم بأوزيغيمت. وأضاف أن "السلطات الإقليمية والدرك الملكي فتحا حوارا جادا ومسؤولا مع المحتجين، والنتيجة أنهم علقوا مسيرتهم".

وأوضح سعيد عمي، في تصريح لهسبريس، أن "جميع المطالب التي رفعناها، وعدتنا السلطات الإقليمية، التي اجتمعت مساء اليوم بمقر العمالة مع لجنة حوار منبثقة من المحتجين، بأنها ستعمل على تحقيقها في القريب العاجل". وأضاف "ما دمنا نتوفر على وعود موثقة في وثائق رسمية ما علينا إلا تعليق مسيرتنا الاحتجاجية إلى حين تحقيق المطالب أو بدء معركة نضالية أخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بيع الأوهام الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:30
وعود ستتبخر كما تبخرت وعود كثيرة قبلها و ستستفيقون على وقع الصدمة من واقع لا يتغير و بلدة نائية مهمشة محرومة من كل مقومات الحياة. كان الله في عونكم يا اهل أوزيغمت فمغرب 2018 يريد كأس العالم و التي جي في و موازين و ألف مهرجان و مهرجان و لا يعترف بكرامة كائن يحمل اسم مواطن مع وقف التنفيذ
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8
2 - omar الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:39
لاحول ولا قوة إلا بالله.أتسأل أين كان هؤلاء المسؤولين قبل الإحتجاجات؟رجعنا إلى ما كان يسمى عام البون بصيغتة الجديدة.الغريب أن المواطن يحتج ويطالب بما هو أصلا حق بديهي كان لزاما على الدولة تحقيقه.يارب وفق من أراد للبلاد خيرااا واصرف عنا كل مفسد لا يهمه أمر المواطنين
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9
3 - حلالة 59 الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:42
و أين هي الوزارة الوصية المكلفة بالتنمية القروية و الفلاحة ؟ أم أنها تصول و تجول للقيام بالحملة الانتخابية الحالمة السابقة لأوانها بدون وطنية و بدون انسانية
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4
4 - حبر على ورق السبت 17 فبراير 2018 - 00:06
هي وعود فقط تبدأ مع كل حكومة جديدة وتنتهي حبر على ورق والمشكل انه في جميع انحاء المغرب هناك مشاريع معطلة
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6
5 - تايكة غرماد السبت 17 فبراير 2018 - 01:03
مجرد تشويش لاعداء النجاح !!خصوصل ان البلد مقبل على تقديم الترشيح لكأس العالم !!!
ما عندناش هذه المناطق !!!!العام زين وكلشي بخير خصوصا يقولون ان المغرب احسن بلد في العالم .
لك الله ياوطني !!!
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