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كُتّاب وآراء
جهة البيضاء تنتج ثلث البذور المختارة في المملكة
أكد مشاركون في لقاء نظم بمدينة الجديدة أن جهة الدار البيضاء سطات تساهم بنسبة 35 بالمائة من إنتاج البذور المختارة على الصعيد الوطني.
وأبرزوا خلال اليوم الوطني حول قطاع بذور الحبوب، المنظم تحت شعار: "الممارسات الجيدة لوقاية زراعة الحبوب والرفع من الإنتاجية"، أن الجهة نفسها، التي تخصص لإنتاج البذور المختارة مساحة تقدر بـ16 ألفا و500 هكتار، تنتج حوالي 500 ألف قنطار.
وتمت الاشارة إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ، التي تعد من أكبر جهات المغرب إنتاجا للبذور المختارة، تساهم بشكل فعال في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
ولفتوا الانتباه إلى أن المنطقة تتوفر على تنظيمات مهنية قادرة على لعب دور فعال بالارتقاء بهذا القطاع، كالجمعية الجهوية لمنتجي الحبوب والقطاني والجمعية الجهوية لمكتري البذور، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الشركة الوطنية لتسويق البذور على الصعيد الوطني عموما، وعلى الصعيد الجهوي خصوصا، من حيث تدبير عملية انتاج وتسويق البذور.
وتعتبر سلسلة الحبوب من أهم السلاسل الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات؛ نظرا لما تكتسيه هذه السلسلة من أهمية لدى الفلاحين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وتبلغ مساحة إنتاج الحبوب بالجهة ما يناهز 900 ألف هكتار، أي ما يعادل 70 بالمائة من مجموع مساحة الأراضي الفلاحية في هذا التقسيم.
وحسب معطيات إحصائية للمنظمين فإن سلسلة الحبوب توفر ما يفوق 3 ملايين يوم عمل، كما تلعب دورا مهما في تغطية بعض الحاجيات الغذائية للمواشي.