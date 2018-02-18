قافلة طبيّة متعددة التخصصات تحل بأولاد حسون

إبراهيم مغراوي من مراكش

حلت بجماعة أولاد حسون في إقليم مراكش قافلة طبية متعددة التخصصات لتقديم فحوصات طبية لفائدة المرضى المحتاجين والمعوزين بالمنطقة.

فتيحة بروس، رئيسة جمعية "المسيرة للتنمية والتضامن"، أوضحت لهسبريس أن "هذه القافلة الطبية متعددة الاختصاصات نظمت بتنسيق مع ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة، وبتعاون مع جمعية أركانة للتنمية البشرية والمرأة الإفريقية".

فيما قال خالد رباني، وهو أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، ضمن تصريح لهسبريس، إن "هذه الحملة تأتي في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، الذين يقطنون بالأماكن الصعبة، لتخطي العقبات المرضية وتقديم الفحوصات الطبية للمعوزين، الذين هم في حاجة إلى المساعدات والخدمات العلاجية".

وأضاف أن "فئة كبيرة من سكان المنطقة ستستفيد بعين المكان، وستقدم لها الأدوية. أما الفئة الثانية، التي يصعب تشخيص مرضها وتحتاج إلى معاينة وفحص عميق، سيسُهَّل لها ولوج المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لإكمال الفحوصات وتلقي العلاجات الضرورية، ومن كان في حاجة إلى عملية جراحية سيبرمج له ذلك".