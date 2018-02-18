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الرئيسية | جهات | قافلة طبيّة متعددة التخصصات تحل بأولاد حسون

قافلة طبيّة متعددة التخصصات تحل بأولاد حسون

قافلة طبيّة متعددة التخصصات تحل بأولاد حسون
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 18 فبراير 2018 - 12:10

حلت بجماعة أولاد حسون في إقليم مراكش قافلة طبية متعددة التخصصات لتقديم فحوصات طبية لفائدة المرضى المحتاجين والمعوزين بالمنطقة.

فتيحة بروس، رئيسة جمعية "المسيرة للتنمية والتضامن"، أوضحت لهسبريس أن "هذه القافلة الطبية متعددة الاختصاصات نظمت بتنسيق مع ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة، وبتعاون مع جمعية أركانة للتنمية البشرية والمرأة الإفريقية".

فيما قال خالد رباني، وهو أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، ضمن تصريح لهسبريس، إن "هذه الحملة تأتي في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، الذين يقطنون بالأماكن الصعبة، لتخطي العقبات المرضية وتقديم الفحوصات الطبية للمعوزين، الذين هم في حاجة إلى المساعدات والخدمات العلاجية".

وأضاف أن "فئة كبيرة من سكان المنطقة ستستفيد بعين المكان، وستقدم لها الأدوية. أما الفئة الثانية، التي يصعب تشخيص مرضها وتحتاج إلى معاينة وفحص عميق، سيسُهَّل لها ولوج المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لإكمال الفحوصات وتلقي العلاجات الضرورية، ومن كان في حاجة إلى عملية جراحية سيبرمج له ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - آسفي الأحد 18 فبراير 2018 - 12:31
اوا علاش ميكونش مستشفى قار دائما خدام .راه ناس ديما محتاجين لعلاج مشي مرا في لعام الله اهديكم علينا او بركا من تصور شعب مكيسعاش عند دولة كف كتسوقو راه دولة لي خصهة تخدم شعب وش عمرك شفتي شي دولة غربية كتشهر بمساعدة شعب ديلها إلا عدنا
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11
2 - غيلان قدور الأحد 18 فبراير 2018 - 12:38
واش لابد من بناء الخيام واستدعاء واقامة الحفلات ووساءل الاعلام والتهافت على اخذ الصور والتطبيل والتهليل في مظاهر فلكلورية بحضور رموز السلطة والأعيان . ؟؟؟؟؟
اما ان الاوان للقطع مع هذه المظاهر والعمل بجد وجدية وتقديم الخدمات الطبية كواجب يومي لا كصدقة مناسباتية
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12
3 - خالد الأحد 18 فبراير 2018 - 13:56
قرا مزيان و افهم يا أخي راه ماشي الدولة اللي دارت هادشي راه جمعية المسيرة للتنمية و التضامن
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1
4 - مواطن من المنطقة اولاد حسون الأحد 18 فبراير 2018 - 14:13
هذه القافلة قامت بها فعاليات المجتمع المدني مشكورة وهذا جاء لتكريس الدستور لكن السؤال المطروح لماذا رئيس المجلس القروي اولاد حسون لم يبرمج في جدول اعمال المجلس القروي المطالبة ببناء مستشفى متخصص لفائدة الساكنة ؟ ولماذا رئيس المجلس القروي لم يقدم اي دعم لهذه القافلة ؟ شكرا لجمعيات المجتمع المدني على ماقامت به اتجاه فئة عريضة من ساكنة اولاد حسون والمناطق التابعة لنفوذها ....
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