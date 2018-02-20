24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:04
|12:46
|15:50
|18:19
|19:34
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إصلاح الإدارة يجمع بن عبد القادر بوفد غاني
- غرق طفلين وسط حوض مائي بآيت اعميرة
- ساجد ولشكر يدعمان الحكومة
- الحق في حماية الحياة الخاصة الرقمية .. مسألة قانونية أم حقوقية؟
- التعليمات الكتابية القانونية لرئيس النيابة العامة
نقص مخزون الدم في المغرب .. وزير الصحة يطلق قافلة تبرع شتوية (5.00)
- الملك محمد السادس يدعو إلى العدل والإنصاف والكرامة لكل المغاربة - (118)
- أوروبا تتجه إلى إلغاء التوقيت الصيفي .. هل يأتي الدور على المغرب؟ - (114)
- فوارق الأجور بالمغرب .. موظف كبير يعادل 16 أجيرا في الإدارة - (97)
- بعد سنوات من الممارسة الفعلية .. "أوبر" تضع حدا لنشاطها في المغرب - (72)
- شقيقان من فاس "يفكان" لغز نافورة السباع بمدينة غرناطة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعيين كاتب عام جديد لعمالة اشتوكة آيت باها
أصدرت وزارة الداخلية، الإثنين، قرارا يقضي بتعيين رئيس دائرة بلفاع ماسة، حسن دريوش، كاتبا عاما بالنيابة لعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، بعد أن ظل المنصب شاغرا إثر توقيف الكاتب العام السابق، العربي بنصغير، وإحالته على المجلس التأديبي، في إطار سلسلة قرارات مماثلة طالت واليا وعمالا وكتابا عامين.
ويُنتظر أن يشغل رئيس دائرة بلفاع ماسة المنصب بصفة مؤقتة إلى حين تعيين كاتب عام رسمي. كما جرى تكليف قائد ماسة، إبراهيم العنتري، بالقيام بمهام رئيس دائرة بلفاع ماسة، إلى غاية إفراج وزارة الداخلية عن لائحة التعيينات والتنقيلات ضمن حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة بمختلف رتبهم.
وكانت وزارة الداخلية أبلغت العربي بن الصغير، الكاتب العام لعمالة اشتوكة آيت باها، في 13 دجنبر 2017، بوجود اسمه ضمن لائحة المسؤولين الموقوفين عن مزاولة مهامهم، على خلفية نتائج تقرير تسلمه الملك محمد السادس من يد عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، تضمّن أبحاثا وتقارير ميدانية تتعلق بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة بمختلف جهات المملكة.
وشمل الإعفاء بإقليم اشتوكة آيت باها أيضا الشريف الذهبي أقشقاش، قائد قيادة آيت ميلك، والذي ورد اسمه في لائحة مماثلة لوزارة الداخلية.