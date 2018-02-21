تشكيل لجنة لتأهيل وضع المجازر في إقليم الجديدة

هسبريس من الرباط

خلص اجتماع بعمالة الجديدة، همّ تدارس وضعية المجازر بالإقليم، إلى قرار يقضي بتعيين لجنة إقليمية تسهر على إعداد وتتبع ومواكبة برنامج تأهيل المجازر بالإقليم.

كما تقرر خلال الاجتماع ذاته، الذي ترأسه عامل الإقليم، "تعيين لجنة محلية لزيارة المجازر الجاري بها الإصلاح والترميم قصد الوقوف على سير هذه الأشغال ومدى تأثيرها على عملية الذبح"، على أن يتم "وضع تصور إجمالي حول وضعية المجازر بالإقليم ومدى استجابتها للشروط الصحية الضرورية لتهييء اللحوم الحمراء".

الاجتماع خلص أيضا إلى قرارات تقضي بمحاربة المجازر السرية لما لها من آثار سلبية على القطاع المنظم وصحة المستهل، واحترام الشروط القانونية والعقلانية في إنتاج اللحوم وتسويقها وكذا ظروف التخزين والنقل، إضافة إلى تأطير الكسابين وتطوير عملية الإنتاج والتسويق.

حري بالذكر أن الاجتماع عرف أيضا حضور المديرية الجهوية للفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والسلطات المحلية.