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الرئيسية | جهات | طاكسيات سطات تندد بارتفاع أسعار المحروقات

طاكسيات سطات تندد بارتفاع أسعار المحروقات

طاكسيات سطات تندد بارتفاع أسعار المحروقات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:05

نظّم العشرات من سائقي الطاكسيات بصنفيها اليوم الأربعاء، مسيرة بواسطة سيارات الأجرة، انتهت بوقفة أمام مقر عمالة سطات، وركن سياراتهم على مستوى شارع الحسن الثاني، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، والمطالبة بتفعيل الدعم المخصص "للكازوال"المهني، وسنّ قانون جديد منظّم للمهنة، معبّرين في الوقت ذاته عن رفضهم القاطع للزيادة في أسعار ركوب الزبناء.

وصدحت حناجر المحتجّين المدعومين بنقابتي الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرعي سطات، بشعارات من قبيل" حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنسها ولو أعدموني"، و" هذا عار هذا عار السائق في خطر" و" بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، للتعبير عن تشبثهم بمطالبهم المشروعة حسب تعابيرهم، في الوقت الذي حرصت عناصر شروط المرور على تيسير حركة السير على مستوى شارع الحسن الثاني.

رشيد حميد الإدريسي عضو المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن العدد الهائل من المهنيين الذي تفوق سياراتهم 400 سيارة، والمشاركين في الاحتجاج بإقليم سطات دليل على إحساسهم بالمستوى المتدنّي الذي وصلوا إليه جراء ارتفاع أسعارمادة "الكازوال".

وأوضح المتحدث أن المهنيين خرجوا إلى الاحتجاج اليوم في تنسيق نقابي ثنائي بعدما، وصلوا إلى الباب المسدود بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المهني اليوم يعيش بين مطرقة " الروسيطة"، وسندان المدونة والكازوال و المأذونية وغياب التغطية الصحية.

وتوجّه الممثل النقابي إلى الجهات الوصية مطالبا إياها بتفعيل القرار الحكومي الذي ينص على تدعيم "الكازوال المهني"، وشدّد على أن المهني لا يطالب بالمستحيل، بل بوفاء الجهات المعنية بوعودها، رغم " أن أبغض النضال عند النقابة هو الاحتجاج إلا عند الضرورة".

وأوضح رشيد الإدريسي أن المهنيين اضطروا إلى الاحتجاج، لتوجيه مطالبهم إلى الجهات المعنية على المستوى المركزي، مشيدا بباب الحوار الجاد الذي يلاقونه على المستوى المحلي والإقليمي بسطات، تاركا صلاحية الحوار واتخاذ القرارات الاحتجاجية المقبلة على المستوى المركزي للمكتب الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:27
اصحاب طاكسيات طغاو بزاف. خصوصا النقل بين المدن. التسعيره غير محدده. وفوضى تعم القطاع
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-1
2 - chouaib mouhaabat الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:47
بكل صراحة والله القسم حتى الحكومة المغربية عيقات بزاااااااف كاع فهاذ الزيادات أخصوصا فهاذ المحرقات واش أعباد ملي الكازوال أوصل 10 دراهم لليتر الواحد أش غادي مزال تسنى من هاذ الدولة راه المسكين مابقاش قادر إيعيش فهاذ البلاد حتى ولاو الشباب ديالنا كايموتوا في أعماق البحار نتيجة الهجرة السرية نحو الدول الأوروبية راه لقاو بعض المحللين أنه في أواخر سنة 2030 غاينعادم الشباب المغربي غانوليوا بحال بعض الدول ليعندها غي الشيخوخة كدولة التايلاند مثلا إيوا الشباب ديالنا فين مشا.... شي مات فالبحار أوشي حرق راسو.. أوشي فبلاد المهجر... أوالسبب أشناهوا؟؟؟ راه السبب الرئيسي هو هادشي ليغاديا فيه الحكومة المغربية كل ما يهمهما سوى مصالحها الشخصية وإنشاء المشاريع لأبنائهم وليس هناك من يحاسبهم من أين لك هذا أنظروا إلى أحد الفيديوات ثم نشرها مؤخرا عبر مواقع التواصل في دولة كوريا فقد قام الرئيس لدولة كوريا بإعدام الوزراء هم وأزواجهم لسلبهم المال العام.... حسبنا الله ونعم الوكيل...
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16
3 - محمد الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:48
انا نظري الكل مضرور من ارتفاع اسعار المحروقات.فكان على جميع المواطنين وبالخصوص اصحاب وسائل النقل ان يتضامنوا معهم.في وقفتهم ليس في سطات وحدها وذلك في جميع ربوع المملكة وذلك للضغط على الحكومة واصحاب محطات الوقود لكي تراجع نفسها ليكون الثمن مناسبا.
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10
4 - chouaib mouhaabat الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:50
بكل صراحة والله القسم حتى الحكومة المغربية عيقات بزاااااااف كاع فهاذ الزيادات أخصوصا فهاذ المحرقات واش أعباد ملي الكازوال أوصل 10 دراهم لليتر الواحد أش غادي مزال تسنى من هاذ الدولة راه المسكين مابقاش قادر إيعيش فهاذ البلاد حتى ولاو الشباب ديالنا كايموتوا في أعماق البحار نتيجة الهجرة السرية نحو الدول الأوروبية راه لقاو بعض المحللين أنه في أواخر سنة 2030 غاينعادم الشباب المغربي غانوليوا بحال بعض الدول ليعندها غي الشيخوخة كدولة التايلاند مثلا إيوا الشباب ديالنا فين مشا.... شي مات فالبحار أوشي حرق راسو.. أوشي فبلاد المهجر... أوالسبب أشناهوا؟؟؟ راه السبب الرئيسي هو هادشي ليغاديا فيه الحكومة المغربية كل ما يهمهما سوى مصالحها الشخصية وإنشاء المشاريع لأبنائهم وليس هناك من يحاسبهم من أين لك هذا أنظروا إلى أحد الفيديوات ثم نشرها مؤخرا عبر مواقع التواصل في دولة كوريا فقد قام الرئيس لدولة كوريا بإعدام الوزراء هم وأزواجهم لسلبهم المال العام.... حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنشري يا عزيزتي هيسبريس من فضلك
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3
5 - algerien الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:59
ما استغربه في المغرب هو الاختلاف الحاصل في ثمن البنزين من محطة الى اخرى و من مدينة الى اخرى .. نحن نستورد بعض كمية البنزين المستهلكة لكن ثمن البنزين و الكازوال و غاز البوتان و البروبان نفسه في اي محطة خاصة او عامة .. ثمن المحروقات محدد بمرسوم ظهير بالمغربي مثله مثل ثمن الخبز و الدقيق و الحليب - المدعم فقط - و الزيت و السكر نفس الثمن اينما وليت وجهك
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4
6 - متتبع الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:38
الامر يهم جميع مستعملي السيارات الكل متضرر وجب علينا التضامن والوقوف ضد لوبي المحروقات .
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2
7 - بقالي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:47
اسعار المحروقات مرتفعة ايضا هنا بفرنسا.
سيرو تكمشو و سكتونا
صحاب التاكسي حتى حد م ا بقى حاملكم
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