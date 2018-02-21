رئيس جهة الشرق يشرف على توزيع "طاكسيات"

هسبريس من وجدة

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، صباح يوم الأربعاء، على عملية تسليم سيارات الأجرة لمجموعة من المستفيدين، في إطار الدعم الذي يقدمه مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وباقي الشركاء.

وقال بعوي إن هذه العملية، التي تهم جميع عمالات وأقاليم جهة الشرق، همّت أزيد من 500 مستفيد منذ سنة 2017، بعد دفع أصحاب سيارات الأجرة لمبلغ 60 ألف درهم، بفضل الدعم المقدم له، في حين تصل القيمة المالية لهذه السيارات حوالي 200 ألف درهم.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أن مجلس جهة الشرق يطمح إلى أن يصل عدد المستفيدين من سيارات الأجرة إلى 1000 مستفيد، مع نهاية سنة 2018.

ومن جهتهم، عبّر المستفيدون من سيارات الأجرة عن ارتياحهم الكبير بذلك، مؤكدين أن هذه المبادرة ستسهم في توفير ظروف اشتغال أفضل للسائقين والركاب الذين كانوا يستعملون سيارات الأجرة القديمة في وضعية غير مريحة.

ويهدف برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة إلى تشجيع ومساعدة مهنيي هذا الصنف من النقل العمومي على استبدال المركبات القديمة المستغلة حاليا بسيارات أجرة جديدة تساعد على تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة إلى المهنيين وتخفيض استهلاك الوقود من خلال اعتماد نماذج جديدة من السيارات ذات محركات اقتصادية وتخفيض باقي تكاليف الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة، وتحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.