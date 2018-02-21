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العرائش.. المعاش يدفع شغيلة الكهرماء إلى إضراب
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 22:30
خاض مستخدَمو وأطر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش إضرابا عن العمل، اليوم الأربعاء، بسبب ما اعتبروه "المسَّ الخطير الذي طال معاش التقاعد"، إثر تفويت ملف التقاعد من الصندوق الجماعي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح الرواتب.
وأعلن مستخدمو الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أنهم سيخوضون إضرابا آخر لمدة 48 ساعة يومي 27 و28 فبراير الجاري، وإضرابا ثالثا لمدة 72 ساعة أيام 6 و7 و8 مارس القادم، باستثناء المستخدمين العاملين في المراكز الحساسة، كمركز التحويل الكهربائي والخزان المائي، ومصالح المداومة.