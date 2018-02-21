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الرئيسية | جهات | "الغازوال المهني" يثير الغضب في "دار الضمانة"

"الغازوال المهني" يثير الغضب في "دار الضمانة"

"الغازوال المهني" يثير الغضب في "دار الضمانة"
هسبريس من وزان
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:30

خاض عدد من سائقي وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمدينة وزان، المنتمين إلى إطارات نقابية وجمعيات مهنية، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، رفضا للزيادة في ثمن التسعيرة المتداولة حاليا، وللمطالبة بتوفير الغازوال المهني، حفاظا على الثمن المعتمد حاليا للتنقل وسط المدينة وخارجها.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية عقب القرار القاضي بتحريرها، معتبرين هذه الخطوة تضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

"هذا عار هذا عار السائق في خطر"، "بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون"، "لا للزيادة في التسعيرة نعم للغازوال المهني"، شعارات من بين أخرى رددها الغاضبون في وقفتهم الاحتجاجية المدعومة بنقابات محلية.

عبد الرحمان المسلك، الكاتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع سيارات الأجرة بوزان، قال إن الوقفة الاحتجاجية "تأتي استجابة لنداء النقابات المركزية الخمس للاحتجاج على الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات"، مشيرا إلى "رفض المهنيين بمدينة وزان والنواحي اتخاذ قرار الرفع من التسعيرة لما في ذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطن"، على حد قوله.

وطالب الفاعل النقابي الجهات الوصية بتفعيل القرار الحكومي الذي ينص على تدعيم "الغازوال المهني"، على غرار قطاع الصيد البحري، مستغربا في الوقت نفسه استمرار الارتفاع في أثمان المحروقات بالرغم من انخفاض سعر البرميل في سوق الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيد الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:43
اثمان الغازوال مرتبطة بالسوق الخارجية وكذا رفع الدعم الذي قرره رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران
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-16
2 - منعم التزنيتي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:44
ارتفاع المحروقات سببه تقلب العسر في السوق الدولية
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-16
3 - تافوكت الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:45
ارتفاع أسعار المحروقات سببه رفع الدعم عنه من طرف الحكومة السابقة
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-10
4 - amin الأربعاء 21 فبراير 2018 - 22:18
ارتفاع أسعار المحروقات سببه احتكار الشركة التابعة لاخنوش
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