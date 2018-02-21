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كُتّاب وآراء
"الغازوال المهني" يثير الغضب في "دار الضمانة"
خاض عدد من سائقي وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمدينة وزان، المنتمين إلى إطارات نقابية وجمعيات مهنية، وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، رفضا للزيادة في ثمن التسعيرة المتداولة حاليا، وللمطالبة بتوفير الغازوال المهني، حفاظا على الثمن المعتمد حاليا للتنقل وسط المدينة وخارجها.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية عقب القرار القاضي بتحريرها، معتبرين هذه الخطوة تضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
"هذا عار هذا عار السائق في خطر"، "بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون"، "لا للزيادة في التسعيرة نعم للغازوال المهني"، شعارات من بين أخرى رددها الغاضبون في وقفتهم الاحتجاجية المدعومة بنقابات محلية.
عبد الرحمان المسلك، الكاتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع سيارات الأجرة بوزان، قال إن الوقفة الاحتجاجية "تأتي استجابة لنداء النقابات المركزية الخمس للاحتجاج على الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات"، مشيرا إلى "رفض المهنيين بمدينة وزان والنواحي اتخاذ قرار الرفع من التسعيرة لما في ذلك من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطن"، على حد قوله.
وطالب الفاعل النقابي الجهات الوصية بتفعيل القرار الحكومي الذي ينص على تدعيم "الغازوال المهني"، على غرار قطاع الصيد البحري، مستغربا في الوقت نفسه استمرار الارتفاع في أثمان المحروقات بالرغم من انخفاض سعر البرميل في سوق الدولية.