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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا شيئا ما بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح والليل مع تكون الجريحة أو صقيع محلي.
ويتوقع أن تتشكل كتل ضبابية في بعض المناطق قرب السواحل والسهول الشمالية والوسطى، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب خلال النهار.
وستكون الأجواء غائمة جزئيا خلال الليلة القادمة مع نزول أمطار وزخات عاصفية بسوس، والسواحل الجنوبية، والأطلس الكبير والصغير والسهول الوسطى.
وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالبوغاز ومن القطاع الجنوبي بالسفوح الجنوبية الشرقية ومن القطاع الغربي بالأقاليم الجنوبية ومتقلبة في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و 0 درجة بالمرتفعات، وما بين 01 و06 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 06 و11 درجات بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و18 درجة بالهضاب الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، وما بين 14 و19 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 20 و25 درجة جنوب المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول السواحل الأطلسية، ما عدا منطقة طرفاية التي سيكون البحر فيها هائجا.