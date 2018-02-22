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أمريكا تكون مدربي الكلاب البوليسية بمطار البيضاء
يحتضن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء دورة تكوينية تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع المكتب الأمريكي للمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، ويستفيد منها مجموعة من مدربي الكلاب البوليسية العاملين بهذا المركز الحدودي الجوي.
وتعدّ هذه الدورة التكوينية الثالثة التي يستفيد منها مدربو الكلاب البوليسية التابعين للأمن الوطني، وفق مصدر أمني، ضمن برنامج منجز في إطار التعاون الأمني الدولي.
ويتحدد الهدف من هذه الدورة التكوينية في تأهيل هذه الفئة من الشرطيين على التعامل مع الحقائب والأمتعة المحمولة من لدن المسافرين في مقصورات الطائرات، لرصد الأجسام المتفجرة أو العبوات الناسفة.
الخاضعون للتكوين سبق أن استفادوا في فترة سابقة من دورتين تكوينيتين؛ الأولى في كيفية مراقبة وتفتيش الأشخاص والمسافرين، والثانية حول سبل وكيفيات تفتيش الحقائب الثقيلة المحمولة جوا.