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الرئيسية | جهات | أمريكا تكون مدربي الكلاب البوليسية بمطار البيضاء

أمريكا تكون مدربي الكلاب البوليسية بمطار البيضاء

أمريكا تكون مدربي الكلاب البوليسية بمطار البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 22 فبراير 2018 - 15:10

يحتضن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء دورة تكوينية تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع المكتب الأمريكي للمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، ويستفيد منها مجموعة من مدربي الكلاب البوليسية العاملين بهذا المركز الحدودي الجوي.

وتعدّ هذه الدورة التكوينية الثالثة التي يستفيد منها مدربو الكلاب البوليسية التابعين للأمن الوطني، وفق مصدر أمني، ضمن برنامج منجز في إطار التعاون الأمني الدولي.

ويتحدد الهدف من هذه الدورة التكوينية في تأهيل هذه الفئة من الشرطيين على التعامل مع الحقائب والأمتعة المحمولة من لدن المسافرين في مقصورات الطائرات، لرصد الأجسام المتفجرة أو العبوات الناسفة.

الخاضعون للتكوين سبق أن استفادوا في فترة سابقة من دورتين تكوينيتين؛ الأولى في كيفية مراقبة وتفتيش الأشخاص والمسافرين، والثانية حول سبل وكيفيات تفتيش الحقائب الثقيلة المحمولة جوا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - faroukbela الخميس 22 فبراير 2018 - 15:33
امريكا يجب عليها ان تكون الشرطة بالمغرب وليس الكلاب
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15
2 - nawal الخميس 22 فبراير 2018 - 15:38
تاتحتجوا ضد قرارات ميريكان و هي مغرقام بشتى أنواع المساعدات المادية و و الأمنية
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13
3 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الخميس 22 فبراير 2018 - 16:53
الخيام و رجاله يتميزون بكفاءة عالية وليسوا بحاجة للشرطة الأمريكية.
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-5
4 - مغربي من المنفى الخميس 22 فبراير 2018 - 17:08
اما زال المغرب ليس له كفاءات لتدريب الكلاب لماذا امريكا تقوم بمساعدتكم لانها تخاف من الطائرات التي تاخد الطريق من الدول العربية والاسلامية لانها لا تتق بهم هذا هو السبب
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