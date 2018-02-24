توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح والليل.

ويتوقع نزول أمطار أوزخات مطرية مع رعد محلي وذلك بشمال وغرب البلاد وكذا بمرتفعات الأطلس.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة سوس وطنجة، والريف الغربي والمناطق المجاورة للأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية. كما سيسجل تساقط للثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستهب الرياح من الجنوب الغربي ، وأحيانا من الجنوب بالأقاليم الصحراوية كماستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، ومن الجنوب وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

وستهب رياح معتدلةإلى قوية نوعا ما و محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 02 درجة بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وداخل مناطق اللوكوس والغرب والسايس وهضاب الفوسفاط، ووالماس وما بين 07 و12 درجات بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والسهول الداخلية، وما بين 12 و15 درجة بجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، ووالماس وما بين 16 و22 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، والأقاليم الجنوبية وما بين 21 و24 درجة جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبين طنجة والمهدية وبين طانطان والعيون، وقليل الهيجان إلى قوي الهيجان بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان بباقي المناطق.