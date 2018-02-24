بلدية الجديدة تمنع الإسطبلات في المجال الحضري

صالح الخزاعي

بعدما لوحظ، في الآونة الأخيرة، تزايد أعداد المواشي والدواب داخل المجال الحضري لمدينة الجديدة، وانتشارها بعدد من الأحياء السكنية، وتسببها في تشويه جمالية المدينة، أقدمت مصالح بلدية الجديدة على إصدار قرار بوضع حدّ لتلك الظاهرة.

وحسب قرار جماعي يحمل رقم 809، موقّع من طرف جمال بن ربيعة، رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن الإسطبلات صارت ممنوعة داخل المجال الحضري للجماعة الترابية ذاتها.

واستند قرار المنع على القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، من خلال المادة 100 المحددة لصلاحيات رئيس الجماعة في مجال الشرطة الإدارية.

وجاء القرار أيضا بناء على المرسوم رقم 2.78.157 المحدّد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.

ويعهد بتنفيذ قرار منع الإسطبلات داخل المجال الحضري لجماعة الجديدة إلى كل من السلطة المحلية، والمدير العام للمصالح، ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية، ورئيس القسم الصحي الجماعي، كل حسب اختصاصاته.