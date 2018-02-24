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بلدية الجديدة تمنع الإسطبلات في المجال الحضري

بلدية الجديدة تمنع الإسطبلات في المجال الحضري
صالح الخزاعي
السبت 24 فبراير 2018 - 10:23

بعدما لوحظ، في الآونة الأخيرة، تزايد أعداد المواشي والدواب داخل المجال الحضري لمدينة الجديدة، وانتشارها بعدد من الأحياء السكنية، وتسببها في تشويه جمالية المدينة، أقدمت مصالح بلدية الجديدة على إصدار قرار بوضع حدّ لتلك الظاهرة.

وحسب قرار جماعي يحمل رقم 809، موقّع من طرف جمال بن ربيعة، رئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن الإسطبلات صارت ممنوعة داخل المجال الحضري للجماعة الترابية ذاتها.

واستند قرار المنع على القانون التنظيمي عدد 113.14 المتعلق بالجماعات، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، من خلال المادة 100 المحددة لصلاحيات رئيس الجماعة في مجال الشرطة الإدارية.

وجاء القرار أيضا بناء على المرسوم رقم 2.78.157 المحدّد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.

ويعهد بتنفيذ قرار منع الإسطبلات داخل المجال الحضري لجماعة الجديدة إلى كل من السلطة المحلية، والمدير العام للمصالح، ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية، ورئيس القسم الصحي الجماعي، كل حسب اختصاصاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ابن الجديدة السبت 24 فبراير 2018 - 11:47
إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة......
الجديدة مند ان عمرها البدو من خريبگة و الغنادرة (زمامرة )وسيدي بنور وسيدي سماعيل أصبحت كدوار كبير فقط .....وأغلب المسيرين لمجلسها من الدوار فكيف تسأل عن مشاهدة الحيونات وسط المدينة وجل المسيرين للمجلس البلدي من الدواوير
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14
2 - جزار. السبت 24 فبراير 2018 - 12:38
إنها ظاهرة غريبة جدا . لقد تحولت مدينة الجديدة إلى قرية تعطى فيها الأسبقية للحمر و البغال و الخرفان .هناك من يريد إفساد جمالها بتسخير أصحاب الحمر الذين هم كثر من أصحاب العربات .
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16
3 - Nabil bruxelles السبت 24 فبراير 2018 - 13:26
La ville d’El jadida Est un grand village urbain mal géré Avec une belle plage sans corniche digne de ce nom et des parcs publics abandonnés aucune infrastructure touristique la preuve l’état de la ville pendant l’été une sorte de tourisme informel en plus parmi les villes les plus pollué à cause de Jorf asfar
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2
4 - مافيوزي السبت 24 فبراير 2018 - 13:58
هناك من يبيع الأثواب القديمة و الأثاث المستعمل . يفعلون ذلك حتى لا يفطن أحد إليهم و يقال إنهم فقراء . وهم يركبون السيارات الفاخرة و يبعون الذهب و يسكنون فيلات ..
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8
5 - سيدي بنور السبت 24 فبراير 2018 - 15:57
الي ابن الجديدة سيدي بنور اَهلها هم من يوفرون لك الاكل ولي تنسي ان أبناء الجديدة غالبيتهم هم من قبائل اولاد بوعزيز سباغين الحمير اما سيدي بنور لا يحتاجون الي المجيء الي الجديدة سوي للسياحة الخير موجود وعاصمة دكالة الحقيقية هي سيدي بنور قبائل بني هلال وبني سليم .. والاصل أصل والتا ريخ شاهد وانا لي أنقص شيئا من الجديدين الأحرار وانت أكيد لست منهم et sans rancune
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-3
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