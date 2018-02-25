توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والجنوب-الشرقي والهضاب العليا خاصة عند الصباح والليل.

وستكون السماء غائمة حيث سيسجل نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة بالأقاليم الجنوبية خلال النهار.

وسيلاحظ خلال المساء والليلة القادمة مرور سحب كثيفة ستكون مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية مع رعد بالأقاليم الجنوبية وسوس والمناطق الوسطى.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس ومنطقة طنجة والريف الغربي والمناطق المجاورة للأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية.

وسيسجل تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى منتظمة بعض الشيء من الجنوب_الغربي بالأقاليم الصحراوية كما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي أو الشمالي بالمنطقة الشرقية، ومن الجنوب بالجنوب-الشرقي وشمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما بباقي جهات المملكة.

وستسجل هبات رياح معتدلة من الجنوب بالأقاليم الصحراوية ومحليا جنوب الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 04 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس ومابين 03 و 07 درجات بالمنطقة الشرقية والريف والجنوب_الشرقي وداخل مناطق الشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومابين 06 و 12 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسهول الداخلية وستكون مابين 12 و 16 درجة بجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 08 و 13 درجة بالمرتفعات، ومابين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 17 و 23 درجة بسهول السايس ومنطقة طنجة والشاوية والشياظمة والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 23 و 28 درجة داخل كل من اللوكوس ودكالة وعبدة وبسهول تادلة والرحامنة وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والمهدية ومابين طانطان والعيون وهائجا بباقي السواحل.