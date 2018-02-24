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زاكورة تحتضن ملتقى "الواحات ورهانات التدبير"

زاكورة تحتضن ملتقى "الواحات ورهانات التدبير"
هسبريس من الرباط
السبت 24 فبراير 2018 - 16:20

يحتضن إقليم زاكورة، من 24 إلى 27 فبراير الجاري، الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للواحات والتنمية المحلية، تحت شعار: "الواحات ورهانات التدبير الترابي".

وتهدف هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن الجهة المنظمة، "إلى ترجمة تطلعات وطموحات الساكنة المحلية، وخلق فرص لبلورة آليات لتنمية مستدامة بديلة يساهم فيها كل الفاعلين المهتمين بالتنوع البيولوجي والثقافي، وتدبير إشكالية ندرة الموارد المائية، وإبراز الدور الريادي الذي لعبته ويمكن أن تلعبه الواحات المغربية في إعداد التراب والتنمية المستدامة".

كما يروم الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، "إلى المساهمة في بلورة استراتيجية تنموية تشاركية تراهن على إقلاع اقتصادي هادف ومسؤول يرتكز على مؤهلات الواحات الفلاحية والحضارية والثقافية، ويعمل على تثمين تراثها المادي واللامادي من فنون وحرف ودراية محلية، ومن أجل النهوض بالاقتصاد الواحي بصفة عامة، والاقتصاد الاجتماعي التضامني بصفة خاصة".

ويتضمن برنامج المنتدى، وفق البلاغ ذاته، العديد من الندوات وورشات العمل، ينشطها ويؤطرها خبراء وباحثون مغاربة وأجانب اشتغلوا على موضوعة الواحات وإمكانات التنمية في المجال الواحي لسنوات عدة.

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