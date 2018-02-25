مجموعة مدارس أولاد بوتابت تحتفل بيوم اليتيم

هسبريس من الرباط

تفعيلا لدور المدرسة في التربية على القيم الإنسانية والمواطنة وترسيخها كسلوك مدني، ومنها قيم التضامن الاجتماعي وانفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي، وبتنظيم من نادي التضامن والمواطنة تحت إشراف الأستاذة لطيفة خربوش ومساعدة باقي الأندية، ومساهمة حارس المدرسة وتأطير وتنسيق المدير، احتفلت مجموعة مدارس بوتابت، التابعة لمديرية سيدي سليمان، أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، بيوم اليتيم، أمس السبت، تحت شعار: "معا نجعل البسمة دوما لا يوما".

الحفل حضره، بالإضافة إلى تلامذة المؤسسة وأطرها التربوية العاملة والمتقاعدة وبعض المدراء والأساتذة وأولياء التلاميذ، بعض الضيوف الرسميين منهم: رئيسة مكتب الشؤون الاجتماعية ممثلة للمديرة الإقليمية، ورئيسة مكتب الضبط في المديرية، وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبة.

وقد تميز الاحتفال بهذا اليوم بتنوع فقراته الفنية والثقافية والتنشيطية (تنشيط المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات والهلال الأحمر المغربي بسيدي سليمان)، ومسابقات رياضية وفنية وثقافية تحسيسية بأهمية قيم التضامن والتكافل.

كما قدمت هدايا لتلامذة المؤسسة الأيتام وعددهم 23، وهي عبارة عن ألبسة، منها ألبسة رياضية وأحذية، ومستلزمات دراسية وأدوات النظافة ومواد غذائية.

وتم توزيع هدايا على 46 من التلاميذ المعوزين عبارة عن ألبسة، وهدايا عبارة عن قصص للتلاميذ الثلاثة المتفوقين في مسابقة الرسم المعبرة عن الأيتام.

وكان الحفل مناسبة كذلك لتكريم أمّ مثالية في تربية أبنائها اليتامى من محيط المدرسة.