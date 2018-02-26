أكاديميون وفاعلون يفتتحون جامعة شعبية بمكناس

هسبريس من مكناس

افتتحت بمدينة مكناس جامعة محمد صلاح الدين الشعبية من قبل مجموعة من الأكاديميين والفاعلين في المجتمع المدني. وأكد المصطفى المريزق، في كلمته بمناسبة افتتاح هذه الجامعة الشعبية، أن فكرة تشييد هذه المعلمة التاريخية بالمغرب لأول مرة جاءت تتويجا للمقاولة المواطنة التي انطلقت مع مجموعة من المثقفين والفاعلين في المجتمع المدني.

واعتبر المريزق أن أبواب الجامعة ستكون مفتوحة في وجه كل من أراد التطوع لتقديم محاضرات وورشات في مواضيع متنوعة يستفيد منها الطلبة والأساتذة والفاعلون الاجتماعيون، بصرف النظر عن الانتماءات والحساسيات الثقافية والاجتماعية والسياسية؛ وذلك من أجل بناء جسر للعبور نحو تعليم مستقل ومتفاعل مع المعطى الثقافي الوطني.

من جهته، أكد الدكتور يحيى الشيخ، شاعر أستاذ جامعي بفرنسا باحث في اللسانيات واللغة العربية، أن التعليم من خلال جامعة شعبية سيكون رائدا، ولاسيما في هذا الظرف الصعب الذي تجتازه منظومة التعليم بالمغرب، وهذا التردي الذي يعتبر حذف الفلسفة من امتحانات الباكالوريا إحدى أماراته.

وشدد المتحدث على أهمية المجتمع المدني الذي أصبح يتوفر على سلطة مؤثرة في بعض البلدان الديمقراطية، وضرب مثلا بفرنسا التي تتوفر وحدها على ثلاثة ملايين جمعية ناشطة في مختلف الواجهات والأصعدة لأجل خدمة المواطن بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو الثقافي.

وعلى مستوى النشاط الثقافي المغربي بفرنسا التي تتوفر على جالية مغربية كثيفة، سجل يحيى الشيخ أن سوق الثقافة في فرنسا تسيطر عليها القنصليات وبعض الوداديات المقربة، وهي بعيدة عن التأثير والإبداع لدى الجالية المغربية في فرنسا.

ودعا المتحدث إلى ضرورة القيام بعمل ثقافي مغربي عبر إصدار مجلة تهتم بالجالية المغربية في كل بلدان أوروبا تستهدف التقارب بين الغرب بشكل عام والبلدان العربية بشكل عام، والمغرب على وجه الخصوص، لأجل تسويق المنتوج الثقافي المغربي بالخارج وكذا بالمغرب عبر شراكة حقيقية مع جامعة صلاح الدين الشعبية.

وترتكز مبادئ وأهداف الجامعة في الدفاع عن الحق في المعرفة ومحاربة الأمية بكل أنواعها، وستساهم في تأطير المواطنين والفاعلين المدنيين والسياسيين والنقابيين والمنتخبين والطلبة والتلاميذ وجميع الفئات الاجتماعية.

كما تهدف هذه الجامعة الشعبية، بحسب المشرفين عليها، إلى تأهيل نخب مواطنة قادرة على الإبداع والتفكير في المصلحة العامة ووضع برامج سياسية واقتصادية وثقافية تستجيب لمتطلبات المجتمع، مساهمة في إشاعة ثقافة التسامح وقيم العيش المشترك والتضامن والتطوع.

ويعتبر محمد صلاح الدين، الذي أُطلق اسمه على الجامعة الشعبية بمكناس، واحدا من الأكاديميين اليساريين الذين اعتنقوا الماركسية اللينينية، حيث كان منفيا بفرنسا بشكل اختياري، وأسهم في إغناء البحث الأكاديمي بدراسات وكتب تتناول التاريخ الاجتماعي للمغرب، من بينها أطروحة Maroc: tibus, makhzen et colons بالإضافة إلى أبحاث تتميز بالعمق في الطرح والجرأة في التحليل على طريقة الباحثين السوسيولوجيين الكبار، من قبيل بول باسكون.

عاد محمد صلاح الدين، الذي ينحدر من مكناسة الزيتون، إلى وطنه المغرب، وعمل أستاذا للقانون بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ووافته المنية على إثر حادثة سير بالقرب من مراكش حين كان متوجها إلى مدينة أكادير للمشاركة في ندوة علمية هناك.