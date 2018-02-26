كونفدراليون بالجماعات ينتخبون مكتبا بجهة بني ملال

صالح الخزاعي

احتضنت إحدى قاعات الأفراح بمدينة قصبة تادلة، نهاية الأسبوع المنصرم، أشغال تأسيس المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، تحت شعار "نضال وحدوي متواصل لتحقيق المطالب المشروعة".

وأسفر اللقاء عن انتخاب صالح فطومي كاتبا عاما للمكتب الجهوي، ينوب عنه كل من مصطفى العثماني وبشرى كريم، وانتخاب أحمد بوشان أمينا للمكتب، تنوب عنه كل من شريفة المعيفي وسمية العلمي، إلى جانب عبد الرحيم نيكرو مقررا، ينوب عنه بلقاسم اشعيبي.

وجرى انتخاب 17 مستشارا هم جمال عاطف، وأحمد رومان، وعمر الشاشي، وفاطمة أبو السعد، والمحجوب أكوران، وبنداود المساعد، وعبد النبي ناعيم، ومصطفى برهنة، ومحمد ضريف، وعصام زهير، ومحمد عاقلي، وسعيد عادل، وعبد الغني مربوح، وبوعزة المنصوري، وأمال الكناوي، وصالح الزاير، والحبيب رماسي.

وجاء في تقرير اللقاء أن الحاضرين من مختلف أقاليم الجهة "عبروا عن الرقي على مستوى الفكر والممارسة ودمقرطة العمل النقابي الكونفدرالي؛ وذلك عبر قيادة تضم فعاليات فكرية وسياسية من مختلف الأجيال والمناطق الجغرافية ضمانا للديمقراطية الداخلية".

وأوضح المصدر ذاته أن "المناسبة تميزت بنقاش قبلي سليم وواضح، مورس فيه النقد والنقد الذاتي، في أفق وضع برنامج يستجيب لطبيعة المرحلة بتناقضاتها الأساسية وموقف القوى الاجتماعية منها، واعتبار المسألة التنظيمية إحدى أولويات المرحلة، من أجل بناء أداة تنظيمية قادرة على الضغط والنضال لإخراج الحكومة من جحرها والاستجابة للمطالب العادلة، عبر الأشكال النضالية النوعية والمحرجة، من بينها قيادة الحركات الجماهرية ذات المطالب الاجتماعية".