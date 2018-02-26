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الرئيسية | جهات | متقاعدو مجمع الفوسفاط يتشبثون بأولوية التشغيل

متقاعدو مجمع الفوسفاط يتشبثون بأولوية التشغيل

متقاعدو مجمع الفوسفاط يتشبثون بأولوية التشغيل
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:10

شهدت مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة خريبكة، اليوم الاثنين، حالة من الاستنفار في صفوف عناصرها، بعدما تفاجأت المصالح الأمنية بإقدام مجموعة من متقاعدي وأرامل المجمع الشريف للفوسفاط على تغيير مكان وقفتهم الاحتجاجية دون سابق إنذار، بعدما دأبوا على الاحتجاج أمام إحدى الإدارات المحلية للمجمع.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية المفاجئة من طرف متقاعدي وأرامل المجمع الشريف للفوسفاط بعد تنظيم عشرات الوقفات لمطالبة إدارة المجمع بتفعيل البند السادس من القانون المنجمي، الذي يعطي الأولوية في التشغيل لأبنائهم، فقرروا اليوم تغيير مكان احتجاجاتهم الأسبوعية.

واختار الغاضبون نقل احتجاجهم من المكان المعتاد إلى أحد الأرصفة القريبة من الإدارة المحلية للمجمع الشريف للفوسفاط، خاصة وأن السلطات الأمنية والمحلية ومسؤولي المجمع قرّروا منذ فترة طويلة تطويف ذلك الرصيف وإغلاقه تماما بالحواجز الحديدية، من أجل منع استعماله، سواء من طرف الراجلين أو من لدن المحتجين.

ومباشرة بعد وصول المحتجين إلى "الرصيف الممنوع"، عرف الشارع الرئيسي إنزالا أمنيا مكثفا، وحضور عدد من المسؤولين الأمنيين لمتابعة الأوضاع واتخاذ الاحتياطات تحسّبا لأي تطور قد ينتج عن الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها المتقاعدون والأرامل، فيما شكّلت مجموعة من عناصر الشرطة والقوات المساعدة حزاما أمنيا بين المحتجين وإدارة المجمع الشريف للفوسفاط.

المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف جمعية الإنقاذ لمتقاعدي وأرامل المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة ردّدوا شعارات عديدة، من بينها "ما مفاكينش ما مفاكينش، وعلى ولادنا ما مفاكينش"، و"يا ترّاب يا مسؤول، باراكا من التماطل، وعجّل عجّل بالحلول".

وطالب المحتجون بضرورة إعطاء أبنائهم الأولية في التشغيل، تطبيقا للقانون المنجمي من جهة، وجبرا للأضرار التي لحقت الآباء طيلة فترة اشتغالهم في أوراش المجمع الشريف للفوسفاط من جهة أخرى، مردّدين في الوقت ذاته شعارات من قبيل "ولادكم خدمتوهم، وولادنا حكرتوهم وهمشتوهم واقصيتوهم"، و"هذا عيب هذا عار، ولادنا في الاحتضار".

وتساءل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن مصير الثروات الباطنية التي تُستخرج من المنطقة، في إشارة منهم إلى مادة الفوسفاط، رافعين شعارات "الثروة ها هي، والحقوق فينا هي"، و"الثروة ها هي، والعائدات فينا هي"، و"المدينة في الهاوية، لا كرامة لا تنمية، لا عدالة اجتماعية، لا مشاريع تنموية".

وألقى محمد بولهزايز، رئيس جمعية الإنقاذ لمتقاعدي وأرامل المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، كلمة باسم المنظمين والمحتجين، أكّد من خلالها على أن "الهدف من الوقفة هو المطالبة بتشغيل الأبناء بشكل حضاري وإنساني وأخلاقي، وليس الاصطدام مع السلطات المحلية والأمنية التي تسعى إلى حماية المواطنين وممتلكات الدولة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "المحتجين وإن كانوا متقاعدين عن العمل فإنهم غير قاعدين، والدليل خروجهم الدائم للتعبير عن رفض الظلم والتهميش والإقصاء، وللمطالبة بتشغيل أبنائهم وفق ما يضمنه الفصل السادس من القانون المنجمي"، مشيرا إلى أن "السب والشتم لا يدخلان ضمن أهداف الاحتجاج، رغم الاستفزازات الكلامية التي تصدر عن بعض المسؤولين".

وجاء في كلمة بولهزايز أن "تجاوز الحواجز الحديدية ليس أمرا ممنوعا، أو اقتحاما لمكان محرّم بالقانون، وإنما من حقّنا الاحتجاج في الرصيف المطوق والمحاصر، بالرغم من كونه مكانا عموميا"، مشدّدا في الوقت ذاته على أن "الحق في الاحتجاج في الأماكن العمومية يضمنه قانون الحريات العامة وقانون الجمعيات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - آسفي الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:26
توريت شغل ورئاسة حنى ولدينا مخدموش معا دولة أو حتا حنا مستفدنا والو عدن ocp أو زادونا اوزين طاقة دفعنا cv حتا عينا كيعتو أسبقية لباك صاحبي أو لبراني حتا حنا بغينيا حقنا خنقتن ريحا ديال كيماويات .
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14
2 - mostapha الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:27
لو ان الشعب المغربي يستفيد من مداخيل الفوسفاط لكان المغرب في مصاف الدول النفطية كدول الخليج
وحيث ان الدراسات المستقبلية تتوقع ان يكون الفوسفاط اهم مادة اولية في المستقبل واكثر قيمة من النفط. وحيث ان المغرب هو صاحب اكبر احتياطي في العالم فسيجعله اغنى البلدان.(ولكن الله الله عليك يا بلادي....)
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7
3 - hafid الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:34
لا يجب أن يفعل هذا القانون لأنه أكبر فساد كيف يعقل أن تكون الأولوية لأبنائهم يريدون أن يرتو حتى العمل هل تظنون أن هذا الفوسفاط لكم فقط ماذا عن الشعب العاطل ماذا سيرت
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8
4 - حسن الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:35
اذن سنصبح في عالم الورثه المعلم يورث ابنه الشرطي يورث ابنه البرلماني يورث ابنه العامل يورث ابنه القاضي يورث ابنه وكل من في اي منصب يورث ابنه .المغرب للجميع الله يهدينا
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10
5 - خريبكي الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:55
يتضامنون مع الريف وحرادة وزاكورة وتنغير و.... وينادون يتنمية المناطق المهمشة والاسبقية لابناء هذه المناطق جميعا نتذكر طنجة سيتي والحسيمة وحرادة حينما اعلنت الحكومة بان والاسبقية لابناء هذه المناطق في الشغل نحن نتفق معهم ولكن بشرط ان تكون والاسبقية لابناء منطقتنا في التشغيل بقطاع الفوسفاط لانه ورغم كونه ثروة وطنية ونعمة فانه بالنسبة لنا نقمة لما يسببه من اضرار البيئة والاراضي الفلاحية وضياع الحقوق فالمرجو من الاخوة ان يزوروا هذا الاقلي الاطلاع على الحجم الحقيقي التهميش والحكرة التي نعيشها وشكرا
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19
6 - ilyas الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:57
غريب حالة البلاد،المغرب عليه إصلاح التقاعد،وصرف معاشات حسب العمل والسلم،حتى حسب الخطورة،(عمال المناجم على سبيل المثال)لكن توريث المناصب سوف يهلك البلاد،ويقتل مبدأ تكافؤ الفرص،لكن اتفق مع غضب الطبقة الشغيلة عندما ترى توظيف إبن مسؤول ما،لربما فوت الفرصة على أبناء الشعب أكثر كفاءة.
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4
7 - براهيم الاثنين 26 فبراير 2018 - 15:57
هدا نوع جديد من الإرث في المغرب ، لا يفهم ما يقع في بلادنا المتقاعدون يورثون أبنأهم الشغل في المؤسسات العمومية و أخرون يتمتعون بمردود كريمات ، و البعض يستفدون من إمتيازات كا رخص و مقالع وووووووو، أين هي العدالة الدين يتكلمون عنها
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1
8 - محمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:04
ليس توريت بل هو حق لهم ذهبت اراضيهم بابخس تمن اشتغلوا بأبخس ثمن امراض تلاحقهم
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9
9 - فاتي الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:09
صاحب تعليق 2 ظايرة ليك النقشة راه الفوسفاط مش هو النفط حتى ينافس بيه منتجي الدول النفطية
ااما مستقبلا الغيب لله و توقعات الخبراء تبقى مرهونة بين الصواب و الخطأ
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-1
10 - amin الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:10
لا لتوريت المناصب سواءا الفوسفاط او غيرها ولكن لمدا لا يتم تشغيل الجميع ما دام المجمع يعمل بضعف طاقته خصوصا بعد توقف الانتاج بفوسفاط قفصة بتونس بل الاكتر من دلك تونس نفسها ستستورد الفوسفاط ان استمر توقف الانتاج صراح يحين عوان الخريبكيين تيشوفو التروة تتدوز من حدا عينيهوم وتتمشي لجيوب المفسدين وهوما ملاقيين حتى خدمة
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4
11 - kimo الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:16
ان ضد التوريث نحن مع تكافىء الفرص والأولوية اللنجباء واصحاب الدبلومات والشواهد العليا
واحد حاصل على باك بميزة متوسط ويحلم بالعمل لانه والده كان يعمل هناك انه العبث في أسمى تجلياته
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2
12 - saood الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:26
انا مع توظيف ابناء الساكنة التي يستخرج الفوسفات من ارضها وبالتالي فالمحتجون كلهم اجانب عن المنطقة ومدينة خريبكة لا يستخرج منها اي كيلو غرام من الفوسفات بل لا يوجد فيعا سوى ادارات المجمع ومساكنة العمال اما الفوسفات فانه يستخرج من اراضي اولاد عبدون وبوجنيبة والفوارم وهي مناطق تابعة الى عمالة سطات فالمحتجون هم اجانب عن المدينة وعن ساكنة المنطقة وسبب تجمعهم هناك هو كونهم كانوا يعملون في ادارة المجمع فقط وليسوا من اصول ورديغة بني احسن اما المتضررون حقيقة فهم من نزعت اراضيهم منذ زمان لا هم اشتغلوا في المجمع ولا هم استرجعوا اراضيهم
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2
13 - مغربي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:55
انا مكناسي و إجازة في الكمياء العضوية منذ 2012 و عاطل عن العمل وكان حلمي ان اعمل في ocp او onep او onym لأكن دون جدوى مع هؤلاء الذين يمسكون الثروة في هذه البلاد التعيسة وأتمنى من كل قلبي ان يتم تشغيل كل شباب مدينة خريبگا و آسفي ،تونس ضاعفت عدد المستخدمين في شركة الفوسفاط ثلاثة مرات بعد الثورة (من 10آلاف الى 30ألف موظف ولازالو يطالبون بالمزيد )اما من يقول إنها ثورة تعود للمغاربة كلهم ،إنزل يا أخي الى خريبگا و طالب بحقك من منعك من ذلك ،أنا ايضا أفكر في هذه اللحظة كيف يمكنني الوصول و المكوث هناك ومشاركتهم الاحتجاج ماعرفت رزقنا فين كاين .الله يسهّل على الجميع راه الفقر كافر ،انا على مشارف 30 ومزال جيب خاوي حسبنا الله فيكم امسؤولسن شبابنا كضيع فالمقاهي و التعليقات في الأنترنيت على لخوا لخاوي ،الله يسّرلينا فشي حرگا اما معاكم ولله لاصوّرنا حتى كفن نسترو بيه عضامنا قدام الله
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0
14 - Abou majd الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:17
C est ici où réside le réel problème du maroc l emploi des jeunes en chômage que leur nombre ne cesse d augmenter le gouvernement au lieu de renforcer le pouvoir d'achat des et inciter l économie pour créer les postes d emploi et intervenir via la fonction publique pour juguler le chômage il deploit des efforts et investit des fonds pour donner un coup de fouet à l économie nationle il détruit les foyers des marocains pour les beaux yeux des ennemis tout simplement
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