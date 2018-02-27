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رياح قوية وأمطار رعدية منتظرة في أرجاء البلاد

رياح قوية وأمطار رعدية منتظرة في أرجاء البلاد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 14:20

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية وأمطار رعدية، يومي الأربعاء والخميس، بالعديد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن رياحا قوية ستهم غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل، أقاليم الجديدة وآسفي والصويرة واليوسفية وسيدي بنور، والرحامنة ومراكش وتارودانت وطرفاية وتطوان، ستتراوح سرعتها بين 90 و 110 كيلومترات في الساعة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشهد أقاليم شيشاوة والحوز وأكادير وسطات، والدار البيضاء وبرشيد والنواصر، والرباط-سلا والصخيرات-تمارة، والقنيطرة والخميسات والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق، وشفشاون والرشيدية وورزازات وميدلت وجرادة وفجيج، وبولمان وطانطان والعيون وبوجدور وكلميم وسيدي إفني وتيزنيت وأكادير، رياحا قوية ستتراوح سرعتها ما بين 60 و 90 كيلومترا في الساعة.

المديرية نبهت إلى أنه سيتم تسجيل تساقطات مطرية رعدية، ما بين 100 و150 ميليمترا، يوم غد الأربعاء من الساعة الثالثة مساء إلى منتصف الليل من يوم الخميس، بكل من أكادير إداوتنان والصويرة وتارودانت وإنزكان- آيت ملول وشفشاون ووزان وسهول الحسيمة وتاونات، موضحة أنه من المرتقب أن تتجاوز مجموع هذه التساقطات سهول هذه الأقاليم. كما ستشهد أقاليم طنجة والفحص- أنجرة والعرائش وتطوان والقنيطرة وسيدي قاسم وتازة الحاجب والخميسات وخنيفرة وآسفي وشيشاوة تساقطات مطرية تتراوح ما بين 60 و 90 ملم.

وخلص المديرية إلى أنه ستسجل تساقطات معتدلة تتراوح ما بين 20 و 40 ملم بكل من أقاليم الجديدة والدار البيضاء والرباط- سلا والصخيرات -تمارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - oued amlil الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 14:51
اللهم اسقينا مطرا نافعاً غير ضار .الحمد لله رحمة رب العالمين واسعة.
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60
2 - سعيد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:37
اللهم صيبا نافعا اللهم حواليناولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية ومنابت الشجر.
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16
3 - عمر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:21
الشتاء بالنسبة لقاطني المنازل الآيلة للسقوط كسواريخ الاسد خاصة ادا كانت بكميات كبيرة الله يستر وصافي
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