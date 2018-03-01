توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يستمر تشكل السحب الكثيفة والتي ستكون مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السهول الشمالية، ووسط البلاد، ومنطقة سوس، ومرتفعات الأطلس والسهول الغربية والمناطق الداخلية والريف وغرب الواجهة المتوسطية، ومن المحتمل أن تكون محليا قوية بالمناطق الوسطى،وجنوب الأطلس الكبير، وشمال غرب البلاد.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بشمال الأقاليم الجنوبية، وشرق الساحل المتوسطي، مع نزول قطرات مطرية أو إمكانية تساقط أمطار ضعيفة.

كما سيسجل تساقط للثلوج فوق قمم الأطلس الكبير والمتوسط والتي يفوق علوها 1500 متر.

وسيلاحظ تناثر حبات رملية أو حبات من الغبار فوق سهول المحيط الأطلسي، والجنوب الشرقي و الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية إلى محليا جد قوية غربية أو جنوبية غربية بالسواحل وبالسهول الأطلسية وبمنطقة طنجة والريف، والساحل المتوسطي، والسايس و الأطلس والمنطقة الشرقية، كما ستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 وخمس درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و 15 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الشمالية والسهول الغربية للأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية ، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بالسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس وبالسواحل الوسطى و الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و 10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و 15بهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و 20 درجة بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة وسايس والسهول ومنطقة سوس والمناطق الوسطى، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي ، والسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 25 و 29 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وجد قوي الهيجان إلى خطير بغرب البوغاز وهائج إلى قوي الهيجان بشرقه، وجد قوي الهيجان إلى خطير ما بين طنجة والصويرة ، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.