سوء الأحوال الجوية يعلق الدراسة بجهة سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، بعمالتيْ أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول، وبأقاليم تارودانت، تزنيت واشتوكة آيت باها، وذلك لمدة نصف يوم، تنطلق من الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الأربعاء.

وجاء في بلاغ صادر عن أكاديمية سوس، تتوفر عليه هسبريس، أن سبب توقيف الدراسة بمدارس سوس هو "الحفاظ على سلامة مرتفقي المؤسسات التعليمية بالجهة"، بعد النشرة الجوية الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية ليوم أمس الثلاثاء.

كما أوردت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة أن إصدار بلاغها بشأن تعليق الدراسة يستند إلى المذكرة الوزارية عدد 14-162، الصادرة في شأن الحماية من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية؛ وأخبرت آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات، عبر بلاغها، باستئناف الدراسة يوم الخميس فاتح مارس.