توزيع مفاتيح ناقلة للجبن وسيارتيْ إسعاف بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضن مقر عمالة خريبكة، عشية الأربعاء، حفل توزيع مفاتيح ثلاث سيارات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وهي سيارتا إسعاف مجهزتان لكل من نزلاء السجن المحلي بخريبكة والجماعة القروية قصبة الطرش، قيمة كل واحدة منهما 370000 درهم، إضافة إلى سيارة مجهزة بثلاجة لنقل الجبن، مُنحت لتعاونية الوفاق النسوية للتنمية القروية بجماعة لكفاف، وتبلغ قيمتها المالية 230000 درهم.

وجاء توزيع السيارات عقب اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ترأسه عبد اللطيف الشدالي، عامل إقليم خريبكة، بهدف عرض مدى تقدّم إنجاز مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي، برسم سنة 2017 و2018، وتحديدا في "محور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وأكّد عبد اللطيف شدالي، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة إعطاء قطاعي التعليم والصحة الأولوية في البرامج، مشدّدا على أن المشاريع وإن كانت صغيرة وذات اعتمادات مالية بسيطة فإن أثرها في الواقع كبير، داعيا المسؤولين إلى عدم تجاوز 48 ساعة لإعداد دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع الجديدة.

ولفت المسؤول ذاته إلى ضرورة انكباب جميع المسؤولين على إعداد "بنك مشاريع"، وتحديد حاجياتهم، ولو في غياب الميزانية الضرورية، حتى تكون المشاريع جاهزة في أي وقت توفرت الاعتمادات المالية، مضيفا أن "الوضعية التي يعيشها قطاع الصحة بالإقليم تتطلب عقد اجتماع مطوّل، وتسطير برنامج جدّي لحل جميع المشاكل بصفة نهائية".

واستغل عامل الإقليم المناسبة لتوجيه المسؤولين عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم إلى ضرورة تكثيف الاجتماعات على الصعيد المحلي، وعقد اجتماع كل شهرين، من أجل تسريع وتيرة العمل، والرفع من الفعالية والجدية والإيجابية، وتفادي عقد الاجتماعات في الدقائق الأخيرة من الشهر.