الوقاية المدنية بخريبكة تحتفي بيومها العالمي

صالح الخزاعي من خريبكة

احتفلت مصالح الوقاية المدنية بمدينة خريبكة، زوال اليوم، بيومها العالمي الذي يصادف فاتح شهر مارس من كل سنة، معلنة انطلاق "أيام الأبواب المفتوحة" تحت شعار "الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث"، من أجل إطلاع سكان المدينة عموما، والمهتمين بخدمات الوقاية المدنية على وجه الخصوص، بمختلف المجهودات التي تبذلها لحفظ صحة وسلامة المواطنين.

وقدّم مسؤولو الوقاية المدنية أرقاما حول التدخلات التي أجريت داخل النفوذ الترابي لخريبكة، إذ أشاروا إلى أنه "خلال سنة 2015 تمّ تسجيل 1706 حوادث سير، خلّفت 2330 جريحا و20 حالة وفاة، وفي السنة الموالية جرى تسجيل 1524 حادثة سير، و2634 جريحا، و24 حالة وفاة؛ فيما بلغ عدد الحوادث سنة 2017 ما مجموعه 1682 حادثة، خلفت 2392 جريحا، و24 حالة وفاة".

وبحضور عامل إقليم خريبكة، ومجموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية، قدّم مسؤول في الوقاية المدنية مجموعة من الشروح حول الإجراءات المتخذة في إطار الوقاية من المخاطر، ومستوى التغطية على صعيد خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، إضافة إلى الاحتياطات التي تتخذها مصالح الوقاية المدنية قبل وأثناء تدخلاتها الميدانية.

ودعا عامل الإقليم مسؤولي الوقاية المدنية بخريبكة إلى ربط جسور التواصل مع المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، من أجل الانفتاح على المؤسسات التعليمية، وتحسيس المتعلمين بكل ما ينفعهم وينفع أسرهم، خاصة في الشق المرتبط بتدابير الوقاية من الحوادث بمختلف أنواعها، وكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

واستغلت عناصر الوقاية المدنية يومها العالمي، على غرار باقي السنوات، لإطلاع الحاضرين على مختلف التجهيزات والمعدات التي تستعملها خلال تدخلاتها، إذ تمّ تقديم شروح مقتضبة حول كيفية استعمال بعض اللوازم الخاصة بإخماد الحرائق وإنقاذ ضحايا حوادث السير والغرق.

وأمام الوفد الرسمي ومجموعة من المواطنين وتلاميذ مؤسسات تعليمية مجاورة، قدّمت عناصر الوقاية المدنية عروضا محاكية للواقع، من أجل توضيح طريقة تدخلها لإنقاذ راجل دهسته سيارة خفيفة وعلق جسمه أسفلها، ووضعية ثانية حول طريقة إنزال شخص مصاب من سطح بناية عالية، وكيفية إسعافه بسرعة وفعّالية كبيرة، إضافة إلى وضعية ثالثة تهمّ التدابير المتخذة لإخماد حريق كيفما كان مصدره ودرجته.