مجاهد يترأس اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة

هسبريس ـ مُتابعة

عقدت لجنة الإشراف والمراقبة اجتماعها برسم دورة 28 فبراير 2018؛ برئاسة إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، بحضور كافة أعضاء اللجنة.

وقدم مدير وكالة تنفيذ المشاريع عرضا تفصيليا لأعضاء اللجنة، أكد من خلاله أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع قد اتخذت كافة التدابير لتوفير ظروف عمل ملائمة الطاقم الإداري والتقني للوكالة والبالغ عددهم 22 إطارا؛ بينهم طاقم من الموظفين الموضوعين رهن إشارة الوكالة من لدن الإدارة الجهوية، من خلال تهيئة مقر وكالة الجهة وتجهيزه واقتناء المعدات المكتبية والمعلوماتية وشراء السيارات المصلحية.

كما أكد أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تشرف على تنفيذ أزيد من 70 مشروعا بتكلفة مالية تزيد عن مليار درهم، وقد تم اعتماد مجموعة من مكاتب الدراسات والمختبرات المتخصصة لدعم عمل الوكالة وضمان جودة الأشغال.

وبعد المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المحاسبية للوكالة برسم السنة المالية 2017، وكذا مناقشة ميزانية الوكالة برسم 2018.