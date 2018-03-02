24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5212:4515:5518:2819:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. ما بعد الإجازة (5.00)

  2. أكثر من 10 آلاف مغربي تبرعوا بالدم مؤخرا (5.00)

  3. فتاة تلقي نفسها من طابق علوي بنواحي سطات (5.00)

  4. رياح عاصفية تقتلع الأشجار وتتسبب في انهيارات وتهشيم سيارات (5.00)

  5. العثور على أسلحة نارية وأزيد من 300 خرطوشة بشقة في الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مجاهد يترأس اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة

مجاهد يترأس اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة

مجاهد يترأس اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 02 مارس 2018 - 07:23

عقدت لجنة الإشراف والمراقبة اجتماعها برسم دورة 28 فبراير 2018؛ برئاسة إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، بحضور كافة أعضاء اللجنة.

وقدم مدير وكالة تنفيذ المشاريع عرضا تفصيليا لأعضاء اللجنة، أكد من خلاله أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع قد اتخذت كافة التدابير لتوفير ظروف عمل ملائمة الطاقم الإداري والتقني للوكالة والبالغ عددهم 22 إطارا؛ بينهم طاقم من الموظفين الموضوعين رهن إشارة الوكالة من لدن الإدارة الجهوية، من خلال تهيئة مقر وكالة الجهة وتجهيزه واقتناء المعدات المكتبية والمعلوماتية وشراء السيارات المصلحية.

كما أكد أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تشرف على تنفيذ أزيد من 70 مشروعا بتكلفة مالية تزيد عن مليار درهم، وقد تم اعتماد مجموعة من مكاتب الدراسات والمختبرات المتخصصة لدعم عمل الوكالة وضمان جودة الأشغال.

وبعد المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على القوائم المحاسبية للوكالة برسم السنة المالية 2017، وكذا مناقشة ميزانية الوكالة برسم 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.