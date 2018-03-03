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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 03 مارس 2018 - 06:41

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق كل من السهول الغربية للأطلس والسواحل الشمالية لمدينة سيدي افني والسايس والريف ومرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب مرور سحب خلال الليلة الموالية، حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة فوق كل من شمال المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية وأحيانا بالجنوب الشرقي.

وستهم بعض التساقطات الثلجية قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي جهات المملكة.

كما ستنتشر كثل ضبابية محلية فوق السواحل الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب الغربي ووسط وجنوب شرق البلاد وستكون معتدلة جنوبا، بالمنطقة الشرقية وبالشمال، مع تناثر حبات رملية محليا فوق السواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و7 درجات بالمرتفعات وما بين 6 و11 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس وما بين 11 و16 درجة بباقي ربوع البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات وما بين 12 و17 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسايس وبالشمال الغربي، وما بين 18 و25 درجة بالسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و28 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الأطلسية، وقوي إلى جد قوي الهيجان في البوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بين طنجة وطرفاية، وهائج بالجنوب.

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