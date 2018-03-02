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تازة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة
الجمعة 02 مارس 2018 - 16:10
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس (فاتح مارس) إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة (2 مارس 2018) :
- تازة : 43 ملمتر
- إفران : 23 ملمتر
- الرباط والعرائش : 15 ملمتر
- بن سليمان ومكناس وطنجة : 14 ملم
- أكادير : 11 ملمتر
- فاس : 9 ملمتر
- تارودانت وتطوان : 8 ملمتر
- آيت ملول : 7 ملمتر
- القنيطرة والحسيمة : 5 ملمتر
- سيدي سليمان والنواصر : 4 ملمتر
- ميدلت وسطات والجديدة والدار البيضاء أنفا : ملمتران
- آسفي والناظور والصويرة : ملمتر واحد